4. Vieques y la resiliencia que nunca llegó

ACB: TRECE DÍAS DESPUÉS DEL PASO DE MARÍA, UN GRUPO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN SE REUNIÓ EN EL CALVARY CHAPEL , UNA IGLESIA DE GUAYNABO.

[TRUMP MARIA VISIT SOUND] - Trump: There’s a lot of love in this room, a lot of love in this room.







EL PRESIDENTE TRUMP ESTABA ALLÍ. ESTABA DE VISITA EN LA ISLA TRAS EL HURACÁN, Y HABÍA HECHO UNA PARADA EN LA IGLESIA. Y FUE EN ESA VISITA AL CALVARIO QUE HIZO ALGO QUE MUCHOS PUERTORRIQUEÑOS NUNCA OLVIDARÁN.

EMPEZÓ A LANZAR ROLLOS DE PAPEL TOALLA

[TRUMP MARIA VISIT SOUND]- Trump: Great people.

A LOS DAMNIFICADOS.

FUE UN ACTO... CONTROVERSIAL.

Telesur: Como humillante calificaron algunos medios la conducta del presidente estadounidense, quien no solo acude tarde a la zona del desastre, sino que además aseguró tras conocer la cifra de muertos, 16 en total, que Katrina sí había sido una verdadera tragedia.

Telemundo: Algunos dicen que la actitud tan indiferente

del presidente los hizo sentir inferiores

Telemundo VoxPop: El vino aquí a hacernos sentir como esos emperadores en las películas… tirándole pan a la gente...

Nydia Velazquez: To kick fellow citizens when they are down is shameful

EN AQUEL MOMENTO, MILES DE PERSONAS SE ENCONTRABAN SIN HOGAR, MILLONES SIN ENERGÍA ELÉCTRICA.

ERA UNA CRISIS HUMANITARIA SIN PRECEDENTES.

Y PARA MUCHA GENTE, LAS ACCIONES DEL PRESIDENTE... JUSTO EN ESE MOMENTO... FUERON OFENSIVAS.

NTN 24: El mandatario llegó dos semanas después del peor fenómeno natural que allá azotado Puerto Rico en los últimos noventa años y tras criticar en su cuenta de Twitter a los puertorriqueños por su deuda, y asegurar que sólo querían que les arreglaran todo.

Trump con VO en esp: Ahora, odio decir esto Puerto Rico, pero han tomado mucho dinero del presupuesto.

EN PÚBLICO, EL PRESIDENTE HACÍA COMENTARIOS COMO ESE. EN PRIVADO, SUS ASESORES SE REUNÍAN CON EL ENTONCES GOBERNADOR RICARDO ROSSELLÓ Y SU EQUIPO.

Mercader: el día posterior a la visita del presidente , convocan al gobernador y al equipo de trabajo del gobernador, lo convocan, a la Casa Blanca...

ESTE ES CARLOS MERCADER, EXDIRECTOR DE LA OFICINA DE PUERTO RICO EN WASHINGTON. O SEA, ERA LA MANO DERECHA DE ROSELLÓ EN LA CAPITAL FEDERAL.

Y CUANDO MERCADER LLEGÓ A LA CASA BLANCA con el GOBERNADOR, LOS LLEVARON AL “SITUATION ROOM”.

Mercader: Eso es como un búnker que hay, verdad, en el West Wing, donde toman las decisiones de guerra, etcétera.

Y ADENTRO DEL SITUATION ROOM

Mercader: El vicepresidente estaba a la cabeza de la mesa y tenían cuatro pantallas con cuatro mapas de Puerto Rico. Y entonces tenían uno donde solamente señalaban los puntos críticos de donde se había afectado el sistema eléctrico.

ADEMÁS DEL EX VICEPRESIDENTE MIKE PENCE, TAMBIÉN HABÍA VARIOS REPRESENTANTES DE LA AGENCIA FEDERAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS. O FEMA.

EL AMBIENTE ERA TENSO. MERCADER NOS CONTÓ QUE ESA PRIMERA REUNIÓN FUE DIFÍCIL.

Mercader: Yo digo caldeada entre el administrador de FEMA y el gobernador. Porque el gobernador le exigió bien fuerte allí frente al vicepresidente y el administrador trató de defender lo que estaban haciendo, pero el gobernador le dijo que estaba fracasando en lo que estaban haciendo

DEL SITUATION ROOM, PASARON A UN ENCUENTRO CON DISTINTOS JEFES DE AGENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL. Y FUE EN ESE ENCUENTRO QUE SUCEDIÓ ALGO… INESPERADO.

Mercader: y cuando nos sentamos allí el gobernador y este servidor a los cinco minutos. Mick Mulvaney

EL EXDIRECTOR DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO.

Mercader: nos dice, “Governor and Carlos”, los dos vengan, que vamos a ir a ver al presidente ahora

Y SIN MÁS, LOS LLEVARON A ÉL Y AL GOBERNADOR A LA OFICINA PRINCIPAL DEL PRESIDENTE, EL “OVAL OFFICE”. Y CUANDO LLEGARON A LA SALA DE ESPERA.

Mercader: Cuando voy subiendo, me acuerdo, que habían como cinco o siete jefes de agencia federal, esperando a reunirse con el Presidente y al gobernador y a mi, nos pasaron alante.

LOS BRINCARON EN LA FILA… Y ESTE FUE, MUY POSIBLEMENTE, EL TRATO MÁS PRIVILEGIADO QUE RECIBIERON DE PARTE DEL PRESIDENTE EN TODA ESTA HISTORIA.

Mercader: Nada. El Presidente comenzó a hablar con él y le dijeron que iba a ser algo corto, salieron las cámaras, tomaron las foto, etcétera

ORIGINALMENTE, PENSARON QUE SE TRATABA DE UNA SESIÓN DE FOTOS... ALGO CORTO.

Mercader: Y de momento, así, de la nada, el Presidente dice, Gobernador, ¿usted sabe que? Yo quiero hacer una conferencia de prensa con usted. Y todos nos quedamos como que “¿como?” Y él dijo “sí si ¿usted tiene tiempo?”, Y el Gobernador le dijo “si si”. Entonces...”¡Vamos a hacer una conferencia de prensa!”

FUE UNA GRAN SORPRESA. ESO NO ESTABA EN LA AGENDA. ES MÁS, LES HABÍAN DICHO QUE TRUMP ESTARÍA MUY OCUPADO ESE DÍA.

Mercader: Y entonces, el Presidente se para de su silla. Abre un botiquín que él tenía allí, dentro del Oval Office, que estaba lleno de potes de spray de aerosol. Se pasa aerosol así en el pelo. Viene de nuevo para acá serio, y dice "Carlos, you go there",

LA OFICINA SE LLENÓ DE decenas de REPORTEROS Y FOTOPERIODISTAS, DE MEDIOS DE ESTADOS UNIDOS E INTERNACIONALES.

Trump: Thank you very much. It's great to have the governor of Puerto Rico with us. We have gotten to know each other extremely well over the last couple of weeks. And I can tell you, you are a hard working governor. It's a tough situation. So much has to be rebuilt even from before. With that being said, I think we've done a really great job.

EN EL VIDEO DEL EVENTO SE VE A UN GOBERNADOR, DIGAMOS, ACORRALADO ENTRE SU INSISTENCIA EN NO DESAGRADAR AL PRESIDENTE...

Ricardo Rossello: Thank you, Mr. President. Thank you for setting this opportunity.

...Y LA NECESIDAD DE COMUNICAR QUE LA SITUACIÓN EN PUERTO RICO ERA CRÍTICA.

Ricardo Rossello: It's a catastrophic situation in Puerto Rico. As you know, but certainly working in a united front. We are going to beat this. We know we're gonna build better than before. And today, it's an example...

UN EJEMPLO… ASÍ FUE COMO DESCRIBIÓ EL TRABAJO EN CONJUNTO DE SU GOBIERNO CON LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP. UN EJEMPLO DE CÓMO SE PUEDE TRABAJAR EN EQUIPO PARA RECONSTRUIR LA ISLA.

BUILD BACK BETTER, ESE FUE EL ESLOGAN DE LA RECUPERACIÓN PROMETIDA.

SOY ALANA CASANOVA-BURGESS Y ESTO ES “LA BREGA”, UNA COPRODUCCIÓN DE FUTURO STUDIOS Y WNYC STUDIO. En este episodio, un acuerdo “histórico” entre el gobierno federal y el de puerto rico, y cómo se convirtió en el trato que estancó la reconstrucción del país.

PUERTO RICO ES LA ISLA DE LAS EXCEPCIONES… O POR LO MENOS ESO PARECE CUANDO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LAS RELACIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL.

EN EL TEMA DE LOS DESASTRES NATURALES, LA ISLA TAMBIÉN SE HA CONVERTIDO EN UNA GRAN EXCEPCIÓN A LA REGLA.

ASÍ ES COMO SE SUPONE QUE FUNCIONEN LAS COSAS:

SE PROPAGA UN FUEGO MASIVO EN CALIFORNIA, LLEGA UN HURACÁN A TEXAS, O LLEGA OTRO A FLORIDA… Y UNA DE LAS PRIMERAS AGENCIAS FEDERALES EN RESPONDER ES FEMA.

Brock Long: If you start with Harvey all the way to the California wildfires, over 25 million Americans have been impacted. The FEMA search and rescue teams alone saved over 9k lives. (...) tens of thousands of lives have been saved. Over four and a half million Americans have been registered inside FEMA's individual assistance program.

FEMA, FEMA, FEMA. LA ENCARGADA DE DAR EL DINERO PARA PALIAR LAS EMERGENCIAS Y RECONSTRUIR.

ES UN MANDATO QUE LE LLEGA GRACIAS A UNA LEY FEDERAL, LA LEY STAFFORD

… Y LA LETRA DE ESTA LEY ES MUY CLARA: FEMA TIENE EL DEBER DE RECONSTRUIR, PERO SÓLO PARA DEJAR LAS COSAS COMO ESTABAN.

ES DECIR, NO PUEDE HACER MEJORÍAS, SALVO EN CONTADAS EXCEPCIONES.

LA HISTORIA DE HOY GIRA EN TORNO A UNA DE ESAS EXCEPCIONES,

CRISTINA DEL MAR QUILES, DEL CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO EN SAN JUAN, LLEVA MÁS DE DOS AÑOS SIGUIENDO EL RASTRO DE UN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN QUE APENAS ARRANCA… LOS DEJO CON CRISTINA:

CMQ: Luego de la conferencia de prensa improvisada entre el presidente y el gobernador, siguieron más actividades en la Casa Blanca que deslumbraron al grupo del gobierno puertorriqueño.

Mercader: y de momento teníamos un almuerzo y nos íbamos al mezzanine de la Casa Blanca, que es en el West Wing, y allí nos sentamos a comer

CMQ: Y fue en medio de ese almuerzo que se dio una movida que iba a definir el proceso de recuperación de la isla.

Mercader: y cuando nos sentamos a comer. Bossert

CMQ: Tom Bossert, el asesor de seguridad nacional del presidente

Mercader: ...le trae al gobernador un documento con unas anotaciones que decían las ideas de lo que era el 428

CMQ: 4-2-8, o la sección 428.

Se trata de una parte muy específica de la Ley Stafford, apenas una de 87 secciones en un documento que tiene 180 páginas.

La 428 es una especie de excepción dentro de la ley. Básicamente, es la parte que permite que FEMA implemente procesos alternativos de reconstrucción luego de un desastre natural.

Y el papel que Bossert le trajo al gobernador

Mercader: lo presenta como si fuera de él , lo presenta como si fuera de él. Incluso él nos enseña el papel que era, era un papel a mano. Sabes no era un papel ni en computadora, era a mano.

Bossert le ofrecía a Rosselló reconstruir todo lo que hacía falta. Incluso, proponía ir más allá y hacer nuevas y mejores obras. Por ejemplo, si un edificio había perdido solo parte de sus ventanas, la 428 permitía reemplazarlas todas. O sea, para que la infraestructura devastada quedará mejor de lo que estaba antes.

La palabra clave aquí es resiliencia. Con la 428, el gobierno federal prometía pagar por estructuras más fuertes y resistentes; una reconstrucción resiliente.

Mercader: básicamente Bossert y le trajo al gobernador lo que él entendía que era que era más conveniente a Puerto Rico, porque supuestamente el 428 iba a ayudar a la isla a recibir una gran cantidad de dinero para la recuperación en un tiempo más corto.

CMQ: La propuesta era utilizar esta sección de una manera nueva y experimental. El gobierno de Puerto Rico apenas sabía de qué se trataba.

Mercader: En aquel momento solamente habíamos tenido, posiblemente dentro del repaso que habíamos hecho del Stafford Act. Habíamos tenido una visibilidad de esta sección por el tema de que era una sección que había sido aprobado para el tema de Sandy.

CMQ: Y es que luego de ese huracán, la 428 se utilizó para obras muy puntuales, como la reconstrucción de la estación del metro del bajo Manhattan, en Nueva York, o la reparación de una planta de energía en Nueva Jersey. Y ahora la querían implementar en todo el proceso de recuperación de Puerto Rico.

O sea, era una aplicación súper expansiva de la sección 428.

Mercader: Eso era algo supuestamente novedoso que ellos estaban viendo como lo podían colar dentro del proceso de Puerto Rico, pero primero Puerto Rico tenía que seleccionar lo del 428...

CMQ: El gobernador tenía que hacer una solicitud formal a base de lo que le estaban ofreciendo en aquel papel escrito a mano, y que le pedían que aceptara en ese mismo momento.

Era una oferta tentadora. Cualquier político desearía culminar su mandato con infraestructura recién construida, mucho mejor de la que tenía cuando comenzó a gobernar.

Pero, hay algo que la 428 también dejaba bien claro: el gobierno sería responsable de cualquier sobrecoste imprevisto. Y Puerto Rico es una isla en quiebra con una Junta de Control Fiscal que decide sobre su presupuesto… Es decir, no habría dinero para cubrir esos gastos en caso de que surgieran.

Mercader: Y entonces, de nuevo, el gobernador siempre le dijo, “mira, déjame. Vamos a hablarlo, porque no, esto así, verdad no. Estoy, él dijo, estoy abierto a la idea, pero tenemos que discutirlo. Me acuerdo.

CMQ: Y ahí, comenzó la presión.

Mercader: Te puedo decir que ese día fue, pero intenso, intenso y lo que pasó posterior, las negociaciones, el todo, todo el intercambio de las ideas, de lo que iba a ser, de cómo era que Puerto Rico iba a seleccionar esto del 428 o la forma de cómo íbamos a trabajar con FEMA.

CMQ: Esa primera ronda de negociaciones a finales de octubre terminó, sin un acuerdo.

Mercader: Estuvimos de lao a lao, tu sabes, golpe tras golpe, reuniones, reuniones, viendo, definiendo lo que entendíamos que iba a ser lo mejor para Puerto Rico.

CMQ: Una de las ficha de tranque era el tiempo que FEMA le daba a Puerto Rico para evaluar todos los daños.

Y es que hay que entender que FEMA realmente opera como una aseguradora que inspecciona y eventualmente aprueba el dinero para la reconstrucción. Pero siempre con la idea de reducir costos lo más posible. En la práctica, con la 428, FEMA buscaba otorgar la menor cantidad de dinero posible para las obras de reconstrucción. El gobierno de Puerto Rico, buscaría asegurar que el dinero fuera suficiente para completar los trabajos. En esa dinámica, con cada parte defendiendo sus intereses, se tendría que llegar a un acuerdo para cada proyecto. Y eso, obviamente, tomaría mucho tiempo.

La propuesta del gobierno federal pretendía que todos los acuerdos sobre el costo de los proyectos estuvieran listos en un plazo de 12 meses.

Pero había cerca de 5,000 proyectos bajo la 428. Eran escuelas, centros comunales, parques, carreteras y edificios públicos que juntos sumarían unos 30 mil millones de dólares (30 billion).

Y 12 meses era muy poco para generar todos los estimados de costo…

Unas semanas después de aquella jornada intensa de reuniones en la Casa Blanca, Mercader estaba de vuelta junto al gobernador. No era un viaje dirigido a hablar específicamente de la 428. En vez, estaban allí para reunirse con varios jefes de agencia.

Mercader: Pero fue bien raro porque nos sentaron en un cuarto y de momento eran, ósea, venían cinco minutos uno, pakata..viene el otro, pakata, pakata... Y de momento sientan a Elaine Duke...

CMQ: ...la secretaria interina de Seguridad Nacional.

Mercader: ella llegó allí y llegó con un papel, y dijo “Gobernador, firma esto”. Y el Gobernador dijo “¿Como?”. “Firma esto”.

CMQ: Era una autorización para solicitar la 428. Y esta vez, al menos, era un documento impreso.

Mercader: El Gobernador dijo: “Mira Elaine, con todo el respeto, yo no voy a firmar eso, si aquí no hemos acordado bien, cómo es que va a hacer esto, ¿verdad?” Y ella “No es pero bueno es que tú tienes que firmar esto. No podemos seguir esperando, esto ha esperado demasiado, esto hay que hacerlo ya”. Y el Gobernador le dice “Mira, yo no puedo hacerlo así.” “A ¿pero y qué hace falta?” “Bueno, ¿qué hace falta? Discutirlo, porque la forma como ustedes nos han presentado no ha sido, no han estado de acuerdo en nada de lo que nosotros hemos dicho y nosotros, verdad, tenemos reservas.”

CMQ: Y entre esas reservas estaba la burocracia.

Para aprobar cada proyecto había que navegar un mar de trámites y papeleo, tanto del gobierno de Puerto Rico, con sus municipios y agencias, como del gobierno de Estados Unidos.

Y mientras Rosselló evaluaba si la 428 realmente le convenía, el trato con funcionarios federales se hacía más difícil… especialmente con todo lo relacionado al dinero de reconstrucción.

Mercader: En ese tema ellos siempre se notaba que estaban como un “grudge”, como que les dolía el tema, ¿entiendes? Como si les molestara. Y no hay duda que en algunos momentos hubo condescendencia en la forma en cómo nos hablaban. Tu sabes, no hay duda.

CMQ: Y de la condescendencia, algunos funcionarios pasaron a unas actitudes más hostiles.

Las conversaciones sobre dinero usualmente involucraban a una persona clave, Mick Mulvaney, quien eventualmente sería el “chief of staff” del presidente Trump.

Mercader: Aquí depende mucho quién es el capitán y el capitán de parte del gobierno federal en todo este proceso era Mick Mulvaney. Que fue una persona que fue un déspota con Puerto Rico y lo digo, se lo digo de frente a él, te lo digo a ti o lo digo donde sea: Fue un déspota con Puerto Rico, Mick Mulvaney.

CMQ: Para este trabajo, gestionamos entrevistas con Bossert, Mulvaney, Duke y Brock Long, quien era el administrador de FEMA cuando se negoció la 428. Solo Long respondió, y dijo que no estaba disponible.

Fue en ese contexto de tácticas duras de negociación que Rosselló llegó a una conclusión.

Mercader: Y entonces viene y el Gobernador decide, verdad: “Si está bien, yo lo voy a solicitar porque ustedes me lo están pidiendo tanto y me dicen que esta es la única forma que vamos a poder trabajar, pues vamos, vamos”

CMQ: En la negociación, lograron algunas concesiones.

Mercader: ellos exigían que las evaluaciones de los daños había que someterlas en 12 meses, y nosotros decíamos que era imposible en 12 meses, no vamos a poder. Y ahí negociamos 18 meses originalmente.

CMQ:

Y con eso, el gobernador finalmente aceptó solicitar la 428.

CMQ: A pesar de la presión... de que implicaba cumplir una meta muy ambiciosa en muy poco tiempo... y de que, realmente, era la única opción que FEMA les ponía sobre la mesa, Rosselló y su equipo regresaron a Puerto Rico y anunciaron la implementación de la sección 428 como un gran logro de su administración.

CONFERENCIA DE PRENSA - Ricardo Rosselló: Son cinco logros muy importantes que hemos podido tener en las últimas 48 horas…

CMQ: Entre esos

CONFERENCIA DE PRENSA - Ricardo Rosselló: Dado una serie de peticiones que nosotros hicimos, hay un mecanismo novel que se llama la sección 428 de FEMA (...) La 428 lo que permite es que entonces se puedan coger proyectos grandes y acumularlos de tal forma que le dé más flexibilidad al estado, posterior al estimado, a invertir en cómo quieren rehacer una iniciativa.

Así lo contó en una rueda de prensa ante periodistas de Puerto Rico. Luego, en sus comparecencias públicas, Rosselló abundó sobre las supuestas bondades de la sección.

ARCHIVO PONENCIA ACPR- Ricardo Rossello: Ya no es cuestión de reforma gubernamental solamente, ya literalmente es construir a un nuevo Puerto Rico.

En este discurso de noviembre de 2017, con la Asociación de Constructores de Puerto Rico, se puede escuchar la manera en que el Gobernador Rosselló se refería a la reconstrucción.

ARCHIVO PONENCIA ACPR-Ricardo Rosello: Y mi invitación a uds. es que agarremos el toro por los cuernos, que tomemos estas oportunidades (...)

Y aunque no menciona la Sección 428, es evidente que se está refiriendo a ella.

ARCHIVO PONENCIA ACPR- Ricardo Rossello: Solicitemos esos recursos, porque esos recursos van a impulsar obviamente la economía, pero sobre todo van a ayudar a construir ese Puerto Rico más fuerte, más resiliente, más robusto.

CMQ: Y claro, me pareció raro que después de tener reservas y de haber enfrentado tanta presión, el gobernador presentará la 428 como una gran conquista para la isla. Por eso le pregunté a Mercader:

Cristina: y si esa dinámica fue así, ¿por qué el Gobierno lo presentó como un logro de su administración, de las gestiones que hizo en Washington cuando regresó a Puerto Rico?

Mercader: ¿Él lo presentó como un logro? Bueno, porque ese era el supuesto, así estaba escrito, que el proceso de recuperación iba a ser más rápido.

CMQ: Pero el Gobierno de Puerto Rico sí estaba claro en que la 428 representaba riesgos. Incluso algunos que no podían ser previstos. Sabían que era una movida gigantesca.

Dos, tres, hasta cuatro meses después, la situación aún era crítica para la mayoría de los puertorriqueños y ni FEMA ni el gobierno local tenían todavía una idea clara de cómo iban a implementar la 428 para avanzar con la reconstrucción como se había prometido.

Univisión: En Puerto Rico sigue faltando de todo.

ENDI: Y en los comedores de algunas escuelas están enfrentando un gran reto (...) esto debido a la limitada disponibilidad de comida por la falta de electricidad y la interrupción del servicio de agua.

CNN: Half of the island did not have electricity at the end of 2017, three months after the storm.

Telesur: La precariedad de las instalaciones médicas de la isla se ha hecho más visible...

Omar Marrero: Y al día de hoy no tenemos un proyecto permanente firmado.

CMQ. Escuchaban a Omar Marrero, el exdirector de la oficina que gestiona todo el proceso de recuperación de Puerto Rico: la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, también llamada COR3.

Lo entrevisté en febrero de 2019 y lo que dice es que más de un año después de haber aceptado la 428, no había un solo proyecto en marcha, ni un solo acuerdo de cuánto costaría la reconstrucción de obra alguna. Y, sin ese estimado inicial, los proyectos no podían comenzar.

Omar Marrero: esa es la principal desventaja de la Sección 428 porque FEMA te dice: “Puedes construir más fuerte, más resiliente, pero no puedes hacer ningún trabajo permanente hasta que finiquitemos ese estimado de costo.







CMQ: Y esos retrasos se sintieron con más fuerza en uno de los proyectos emblemáticos de la reconstrucción, el hospital de la isla municipio de Vieques.

Omar Marrero: Este es un proyecto (...) el proyecto del hospital de Vieques que venimos trabajando literalmente desde María.

CMQ: Aquí, Marrero me estaba hablando luego de una conferencia de prensa en febrero de 2019, en la que dio una actualización de los trabajos de recuperación.

Omar Marrero: El de Vieques es el primero. Incluso, cuando estábamos negociando la 428, nos referíamos a él como early project.

CMQ: Se trataba de un proyecto de gran urgencia y envergadura para cerca de 9,000 habitantes de la pequeña isla del archipiélago puertorriqueño







ACB: Y EL RETRASO EN LA RECONSTRUCCIÓN TENDRÍA CONSECUENCIAS DRÁSTICAS.

CUANDO REGRESEMOS: LA HISTORIA DE LO QUE PASÓ EN VIEQUES.

Esto es La Brega.







ALANA: ESTAMOS DE VUELTA EN LA BREGA. YO SOY ALANA CASANOVA-BURGESS.

Diana Ramos: Aquí estoy tratando de hacerme paso entre algo de la maleza.

ACB: ELLA ES DIANA RAMOS, UNA DE NUESTRAS PRODUCTORAS. ELLA VIVE EN LA ISLA MUNICIPIO DE VIEQUES. Y AQUÍ LA ESCUCHAMOS LUCHANDO PARA LLEGAR AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SUSANA CENTENO, EL ÚNICO CENTRO DE SALUD CON SALA DE EMERGENCIA EN VIEQUES.

Diana Ramos: El cartel de entrada está de lado. Hay algunos postes que continúan de manera prácticamente horizontal. Se nota lo que ya ha dejado la humedad y lo deteriorado del área en general.

ACB: EL CENTRO QUEDÓ DEVASTADO LUEGO DE MARÍA…EN OCTUBRE DEL 2020, A MÁS DE TRES AÑOS DEL PASO DEL HURACÁN, LE PEDIMOS A DIANA QUE FUERA HASTA EL LUGAR PARA DESCRIBIR EL ESTADO EN QUE ESTÁBA.

ESAS ERAN LAS CONDICIONES DE LO QUE QUE DEBÍA SER EL PRIMER PROYECTO A RECONSTRUIRSE BAJO LA 428.

CRISTINA DEL MAR QUILES, DEL CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, CONTINÚA CON LA HISTORIA.

CMQ:

Vieques, la Isla Nena, un municipio que muchos ven como una “colonia de la colonia”...

Es una isla con un largo historial de negligencia y abuso, tanto por el gobierno puertorriqueño como por el de Estados Unidos.

Para entender el impacto de la 428 aquí, primero hay que entender la lucha de la comunidad por conseguir acceso a mejores servicios de salud.

Zaida Torres: El Departamento de Salud nunca ha sido. Un departamento responsable con Vieques. Para ellos Vieques ni existe.

CMQ: Ella es Zaida Torres, una enfermera que pasó toda su carrera trabajando en el hospital del municipio… y conoce bien el historial de servicios de salud en Vieques.

Estos servicios se hacen más urgentes en un lugar donde el próximo hospital más cercano queda a una hora y media por mar y a media hora a través de una combinación de vuelos aéreos y transportación terrestre.

Y bueno, tomar un avión en Vieques es caro y está fuera del alcance de muchos viequenses. El transporte marítimo es fatal. El servicio de ferrys ha sido lento, impuntual e inconsistente por décadas. Las filas para abordar pueden ser kilométricas y los barcos se dañan a menudo, sin que haya uno de repuesto.

Zayda es paciente de cáncer, y tiene que tomar el transporte marítimo cada 21 días para acudir a su tratamiento de radioterapia... y los contratiempos no le son extraños.

Zaida Torres: Me encuentro con el problema de que la lancha no sale por una cosa o por la otra. Ya tengo que cambiar mi cita.

CMQ: O sea, llegar de la isla nena a la isla grande, ya sea por una emergencia o para visitar a un especialista, puede ser una pesadilla. Y ni siquiera hemos hablado del viaje de regreso.

Para un paciente de cáncer, como Zayda, la jornada es, lo menos, devastadora.

Y, como Zayda, en Vieques, hay muchos que pasan por lo mismo.

ZT: muchas familias, como en el caso mío. Mi hija murió en el 97 de leucemia. Mi mamá murió en el 2012 con cáncer de hígado. Mi esposo, sobreviviente de cáncer de próstata. Y yo actualmente soy paciente de cáncer de mama. Y eso es mi familia. Ese es mi grupo en mi núcleo, pero según mi, mi familia. Así hay muchas familias en Vieques.

CMQ: Hay estudios que indican que esta prevalencia de cáncer se une a incidencias más altas de hipertensión, diabetes, lupus, asma y otras condiciones.

ZT: Entonces tú te preguntas ¿por qué?

CMQ: Y la respuesta…

Periscope Films: This is a beach in Vieques island, near Puerto Rico in the Caribbean Sea.

CMQ: Se empieza a ver en la historia que capturan documentales como éste…

Peaceful, isn’t it? White sand, palm trees, and the intensely blue water of the tropics.

Una película industrial de los años 50, comisionada por la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

But one day ships from the Atlantic came from the west, slipping across the horizon at dawn, and commenced to hurl steel and explosives against this strip of sand.

[Bombings SOUNDS]

CMQ: Por más de seis décadas la isla de Vieques fue usada como campo de tiro, un lugar donde la Marina de Estados Unidos, e incluso ejércitos de países aliados, regularmente hacían prácticas de guerra… con armas y explosivos reales.

[Bombings SOUNDS]

Protesta: Marina fuera. Marina fuera. Marina fuera....

CMQ: Y a lo largo de las décadas de continuos bombardeos, distintos grupos de viequenseses y de puertorriqueños se unieron para exigir la salida de la Marina… y para exigirle al gobierno de Puerto Rico que se uniera a ese reclamo.

Hasta que el 19 de abril de 1999

Telemundo: Ese día dos bombas de 500 libras, disparadas desde un avión F-18 alcanzaron el puesto de observación donde David Sanes Rodríguez monitoreaba las prácticas navales

CMQ: Sanes era un viequense que trabajaba como guardia de seguridad en los terrenos ocupados por la marina.

Telemundo 2: Al día siguiente su familia aún no había recibido noticias oficiales de la marina sobre el deceso.

CMQ: Y luego comenzó una campaña de desobediencia civil a gran escala. Todo tipo de grupos en Vieques, de la isla grande y de la diáspora entraron a los terrenos que la Marina tenía ocupados, esperando a ser arrestados por las autoridades federales.

DOCUMENTAL - Rabin: No queremos dejarle a uds libre acceso. Los trabajadores de Vieques…

CMQ: Este es Robert Rabin, uno de los líderes del movimiento.

DOCUMENTA- Rabin: ...pero no queremos que la Marina siga aquí en Vieques con actividad militar. Eso es lo que no quiere ni el Gobernador, ni la Alcaldesa, ni los católicos, ni los metodistas, ni los populares, ni ni los pnps...

CMQ: Aquí se escucha enfrentándose a un empleado del gobierno federal… en una escena capturada en el documental “Cuando lo pequeño se hace grande”.

CMQ: Y las protestas siguieron creciendo… a pesar de la resistencia en Washington.

The PBS News Hour: Activist on Puerto Rico’s Vieques Island continued to wait today for a possible federal raid..”

Protesters chants while helicopter pass by: “Marina...fuera....Marina fuera....”

Protester: “Go Home, this is Puertorrican land!”

Pedro Rossello- “...and all I am saying is I am giving you what I think is good advice. Don’t push it!”

Teleonce Newscast: “..ya comenzó el desalojo de los desobedientes civiles”

Teleonce Reporter: “Y en estos momentos, se los están llevando, a todas las personas, a todos los manifestantes...

CMQ: Y al final… lo lograron.

PROTESTERS SING- “La paz este con ustedes...la pez este con ustedes..”

PRESS CONFERENCE- George W. Bush: “These are our friends and neighbors, and they don't want us there."

El Presidente George W. Bush anunció en junio de 2001 la salida definitiva de la Marina para 2003. Pero el legado de los bombardeos continúa. Grupos de viequenses tuvieron que demandar al gobierno federal por los daños provocados por la contaminación… Aunque la limpieza comenzó hace un tiempo, aún quedan, por lo menos, 10 años de trabajo.

Zaida: Porque estamos contaminados y la contaminación sigue haciendo estragos dentro de nuestro pueblo.

Zaida Torres, la enfermera jubilada de Vieques, es una de las miles que han demandado para que la Marina les compense por el desastre ambiental.

ZT: Las condiciones de salud eran bien variadas. Una, la alta incidencia de cáncer que se corroboró que era un 27 por ciento más. Eso, quiera o no, el Departamento de Salud, eso es una realidad.

Ese era el panorama cuando llegó el huracán María, la noche del 19 de septiembre de 2017, con vientos que superaban las 100 millas por hora y que no dio paso a la calma hasta la tarde del día siguiente.

Amaya Cruz Ventura: Todo estaba destrozado. Todo. Y eso, eso impacta mucho ver. Como en una hora cambia todo. Todo.

CMQ: Ella es Amaya Cruz Ventura, una adolescente de 14 años que vive en Vieques desde que nació. Pasó el huracán con su familia y recuerda muy claramente lo que eso significó para la isla municipio. En especial, a Amaya le impactó cómo quedó el único hospital que allí había, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno.

ACV: Estaba destrozado. El techo creo que se le había ido. Pero de que quedaba estructura quedaba estructura.

Poco imaginaba Amaya que ese impacto eventualmente, tendría unas consecuencias fatales para personas muy cercanas a ella.

ACV: Uno, como, uno como, verdad, como persona, piensa que en algún momento tienen que arreglarlo, porque es salud y la salud es algo primario.

CMQ: En este momento, el hospital luce muy distinto a cómo Amaya y el resto de los viequenses piensan que debería verse.

Y aquí es donde la historia de Vieques, y especialmente la de su hospital, tiene un choque frontal con la realidad de la 428.

Omar Marrero, el director del COR3, había dicho que el hospital de Vieques sería el primer proyecto que se trabajaría bajo la 428. Un “early project”, así fue que lo describió. Y tan temprano como en marzo de 2018, ya había un acuerdo para comenzar la construcción, a un costo de $22 millones de dólares.

OM: En aquel momento se determinó que tenía que ser un nuevo hospital porque la contaminación que tenía y las reparaciones superaban el 50% de las reparaciones. FEMA estuvo de acuerdo.

CMQ: Pero eso no duró mucho tiempo.

En un espacio de ocho meses, los propios expertos de FEMA empezaron a hacerle cambios al estimado de costos… y el presupuesto para la reconstrucción creció vertiginosamente.

OM: Ese número subió a $50 millones. Y después ese número subió a $70 millones. Y yo mismo le dije, $70 millones para 7 mil habitantes, ¡eso es tremendo hospital!

Quizás no se entiende bien, pero lo que está diciendo el exdirector de la reconstrucción en Puerto Rico es que él mismo le dijo a FEMA que estaban destinando demasiados fondos para un hospital en Vieques.

Aun así, los planes para el hospital continuaron. Y cuando parecía que todo estaba encaminado, FEMA cambió de opinión.

OM: Y ahora FEMA dice pérate, pérate, pérate… esto no me sirve. Y ahora está… reevaluaron. (...) Eso fue como hace dos o tres semanas… la posibilidad de no reemplazarlo y repararlo.

Así, lo que el gobierno advirtió cuando evaluaba la 428, se hacía realidad. No era tan sencillo lograr un acuerdo con FEMA.

A Marrero, le tocó rendir informes ante el Congreso en varias ocasiones. Eran audiencias ante distintos comités donde continuamente le preguntaban por el estado de la reconstrucción en la isla.

En junio de 2019, un año después de anunciar que el hospital de Vieques sería el primer proyecto bajo la 428, la congresista Alexandria Ocasio Cortez le preguntó...

HOUSE HEARING- AOC: Mr. Marrero. Are there patients in Puerto Rico still receiving medical care in temporary facilities?

...si aún había pacientes en Puerto Rico que recibían servicios médicos en instalaciones temporales.

HOUSE HEARING- OM: Yes, mam. Vieques island.

Los viequenses dependen de unas instalaciones médicas que se acomodaron poco tiempo después del huracán, bajo unas carpas y luego se trasladaron apresuradamente, a una vieja estructura que queda muy cerca de los terrenos del Centro de Salud que había que reconstruir.

HOUSE HEARING- AOC: Why has it taken so long to rebuild this facility?

Y ahí, Marrero explicó lo que había implicado la sección 428 para Puerto Rico.

HOUSE HEARING- OM: The process. Section. I don’t know if you're familiar, but in PR we’re implementing for the first time section 428. ( …) And also, I’m sorry to add, the fact that section 428 is a pilot program there’s no clear guidance in writing,

Y recurrió a una metáfora que ya había utilizado el gobierno...

HOUSE HEARING- OM: so we’re essentially designing the plane as we fly.

...que el uso de la 428 en Puerto Rico era un gran experimento, y que su aplicación era como si estuvieran diseñando el avión en pleno vuelo.

CMQ: Y mientras el gobierno de Puerto Rico y el federal seguían dilucidando cómo avanzar con el proceso de recuperación, los viequenses continuaban resolviendo sus condiciones de salud según podían.

JV: De una manera u otra, lamentablemente el ambiente directamente tiene que ver con alergias en la piel, con problemas en los pulmones, si, entiendo que sí.

Ella es Jessica Moraima Ventura Pérez, es la tía de Amaya, la joven a quien ya escuchamos.

A Jessica la entrevistamos durante la pandemia de Covid 19 usando todos los protocolos de seguridad, con su mascarilla puesta.

Y aquí nos está hablando de su segunda hija, Jaideliz. Sospechaba que el asma crónica que tenía la adolescente se debía a la contaminación intensa en Vieques.

Aún antes del huracán Jessica era una que prefería montarse en una lancha para llevar a sus hijos a especialistas en la isla grande, antes que esperar por los servicios que había en Vieques.

Y en enero de 2020...

JV: Jaydelys... se comenzaron a enfermar a sentir mal, con malestar en el cuerpo, como con catarro.

CMQ: Jessica, aprovechó un viaje que tenía que hacer a la isla grande y llevó a Jaideliz y a su hermano Luis a examinarse a uno de los principales hospitales pediátricos en San Juan.

JV: Jai se veía apagadita, algo que no era normal en ella.

CMQ: El siguiente día, la familia regresó a Vieques. Jaideliz se veía mejor. Y esa tarde la pasó con unas amistades a las afueras de su casa hasta que en la noche, su mamá le advirtió que ya era hora de dormir.

JV: Subió, nos bañamos y como acostumbraba, le dije “te amo” antes de irme a mi cuarto y me acosté.

CMQ: Pero, en la madrugada

JV: Ella entró a la habitación del cuarto agarrándose la cabeza y me dijo que tenía un terrible dolor de cabeza. En sus ojos ya veía que había algo que no era normal porque Jaideliz era demasiado de muy fuerte.

CMQ: Jessica sentó a Jaideliz en su cama. Ahí, la adolescente comenzó a convulsar.

JV: Grité, bien fuerte: ayuda. Y llamé a mis vecinos y cuando ya estoy al lado de mi guagua, ahí llegó un vecino y me la quitó de los brazos. Se montó con ella y nos dirigimos a sala de emergencia.

CMQ: La sala de emergencia... en las instalaciones provisionales, entre la vieja escuela y algunos vagones, que no eran muy diferentes a las que FEMA habilitó semanas después del huracán. Eso era lo único que había en la isla para atender una emergencia como la de Jaideliz.

Uno de los recuerdos más intensos que guarda Jessica de esa madrugada fue el trato que recibió del doctor de turno.

JV: Cuando ella sigue convulsionando, ella no paró de convulsar , le preguntó al doctor ¿qué crees que podría ser? Y su respuesta fue “yo veo lo mismo que usted”. Y yo le respondí, “pero el doctor es usted yo no”.

CMQ: Pasó una hora y media antes de que el pediatra llegara.

JV: Llegó sin medicamento, sin absolutamente nada Jaideliz en convulsión tras convulsión.

CMQ:El pediatra intentó gestionar un traslado en helicóptero al Centro Médico, en San Juan, pero advirtió que el protocolo que requiere este servicio tomaría demasiado tiempo. Decidió, entonces, llevarla en avión.

JV: Lamentablemente, cuando estaba la pista, tuvimos que regresar nuevamente porque Jaideliz entró en un paro cardiorrespiratorio. La tuvieron que entubar en la misma ambulancia y regresar con ella al hospital.

CMQ: Jessica y los familiares que la acompañaban se percataron de que el tiempo pasaba y no conectaban a Jaideliz a un ventilador que hiciera más fácil el trabajo de mantenerla respirando.

JV: Nunca fue pasada o instalado el ventilador. Todo fue manual.

CMQ: Tras unas horas, el equipo médico se cansó de presionar una y otra vez la bomba que mantenía a Jaideliz respirando. Tres familiares de la adolescente asumieron la tarea.

JV: Uno de ellos, como es terapista respiratorio, fue el que se percató y preguntó que dónde estaba ese equipo. Porque cuando se va y se pasa a un paciente a un hospital, se supone que se le ponga de inmediato. Lamentablemente en Vieques no había uno para ayudar a Jai.

CMQ: No había un ventilador mecánico. Por dos horas, los paramédicos y familiares estuvieron manualmente haciendo lo que debía hacer una máquina.

JV:Lamentablemente Jai no pudo más.

CMQ: La adolescente de 13 años murió a las cinco horas de haber llegado al hospital provisional.







Una autopsia reveló tiempo más tarde que había sufrido un aneurisma cerebral, una emergencia médica que requiere atención urgente.

NOTICENTRO 4- Héctor Ventura: La niña de nosotros falleció porque el hospital, o lo que se le puede llamar hospital,, ella realmente no tuvo la atención que se merecía.

CMQ: Habla Héctor Ventura, el papá de Jessica, el abuelo de Jaideliz.

NOTICENTRO 4- HV: Un edificio sin equipo, un edificio sin medicamento, un edificio sin nada.

YOUTUBE VIDEO- INCIDENT AT CDT VIEQUES-

CMQ: La muerte de Jaideliz conmocionó a la isla municipio.

Parientes y vecinos abarrotaron los predios del hospital temporero y confrontaron a su directora, responsabilizándola, en parte, por el fallecimiento de la adolescente.

YOUTUBE VIDEO- INCIDENT AT CDT VIEQUES- Protesters- “Tu puesto te queda grande, charlatana, mentirosa...¡Charlatana!”

CMQ: Durante el sepelio, la indignación tomó otra forma. Un vecino de la comunidad, Géigel Julio Rosa Cruz, tomó la palabra y lanzó la siguiente convocatoria.

YOUTUBE VIDEO- GJRC: Cada uno de ustedes, lleve un bloque a la plaza. Lo vamos a poner frente a la alcaldía. y yo les espero mañana, desde las seis de la mañana. (aplausos)

CMQ: Y la plaza pública se llenó de bloques de cemento con los nombres de los viequenses. Era la forma concreta del reclamo por un hospital con servicios de salud dignos.

Dos días después, cuando ya había pasado una semana de la muerte de Jaideliz, FEMA anunció finalmente que había acordado un estimado de costos para la construcción del nuevo hospital: por 39.5 millones de dolares.

Era la tercera vez en casi tres años que se hacía un anuncio que apuntaba a un nuevo hospital para Vieques, o al menos, una reconstrucción del que quedó devastado tras el huracán.

CAPITOL PROTEST - Protester chants- “Es pa ahora no pa ahorita, lo que Vieques necesita...Es pa ahora no pa ahorita, lo que Vieques necesita”

Luego de eso, la protesta con los bloques de cemento se trasladó a San Juan. Frente al Capitolio, los viequenses exigieron el comienzo de la construcción.

CMQ: Poco tiempo después, comenzó la pandemia y nada pasó. En julio de 2020, el director de FEMA, Peter Gaynor, tuvo que explicar ante el Congreso por qué los trabajos no habían comenzado. La pregunta la hizo la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez:

HOUSE HEARING- Nydia Velázquez: With the COVID pandemic, what are we saying to the children and the elderly in Vieques. Seven months after the money was approved.

Why is that difficult to break ground in Vieques? That we send a message to the people of Vieques that their lives matter.

Peter Gaynor: Yes Mam’. I mean. So Again. It doesn't happen overnight. There’s design…

[Gaynor fades under]

Los viequenses siguen esperando, y mientras lo hacen, la mamá de Jaideliz se pregunta,

JV: En lo que se construya un hospital. ¿Cuántas Jai van a pasar? porque Jai no fue la última que murió. Continúa muriendo gente.

CMQ: Es imposible decir que los procesos de implementación de la 428 causaron la muerte de Jaideliz. Aún sin retrasos, es poco probable que el hospital hubiera estado listo para Jaideliz y otras tantas personas que han muerto por razones médicas en los últimos tres años, el tiempo que Vieques lleva sin hospital.

Pero hay una historia entre Vieques y Estados Unidos... y hay secuencias de eventos... trámites, procesos y protocolos que se diseñan en la oficina más importante del gobierno de Estados Unidos, se modifican en las agencias, se alteran por funcionarios, y al final se combinan con la negligencia y la dejadez, y las consecuencias les tocan a personas como Jaideliz.

Se me hace imposible dejar de preguntarme, si con un poco de agilidad en la construcción de esas instalaciones… más voluntad, más compromiso para rehacer el hospital, tenerlo equipado… quizás, algo sería diferente..

¿Pudo haberse salvado Jaideliz? No lo podemos saber. No hay manera de saberlo.

Pero, es terrible tener que vivir haciéndose esa pregunta.

ACB: Cristina del Mar Quiles es reportera para el Centro de Periodismo Investigativo en Puerto Rico.

POSTSCRIPT-EPÍLOGO

ACB: AL CIERRE DE ESTA HISTORIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VIEQUES AÚN NO HABÍA COMENZADO.

ENTRE 2019 Y 2020, EL GOBIERNO DE PUERTO RICO RE-NEGOCIÓ LA APLICACIÓN DE LA SECCIÓN 428 PARA ADELANTAR ALGUNOS PROYECTOS.

QUEDAN 4,483 cuatro mil cuatro cientos ochenta y tres PROYECTOS QUE PASARÁN POR ESTE PROCESO, PARA LOS QUE AÚN NO HAY DINERO ASIGNADO.

En enero de 2021, a un año de su muerte, la familia de Jaideliz, demandó al Gobierno de Puerto Rico por violación de derechos humanos y derechos civiles al no garantizar los servicios adecuados para atender la emergencia médica que le costó la vida a la adolescente de 13 años.

En la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia, en San Juan, los padres, los abuelos y la tía de Jaideliz, reclaman, principalmente, citamos “que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques”.