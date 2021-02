3. Una enciclopedia de traición

Transcript

INTRO

Chris: Bueno, let’s go...

Ezequiel: Tenemos que buscar el ticket del parking.

Chris: Ah, ya me dieron uno a mi.

Alana: No hace mucho, Chris Gregory-Rivera y uno de nuestros productores, Ezequiel Rodríguez Andino, fueron a una oficina en San Juan.

Estaban visitando... una paca de papel.

Chris: Bueno, vamos a ver aquí...

Alana: Más que papel, es una pila de carpetas, en realidad... era tan enorme que cayó con un golpe sobre la mesa.

GOLPE DE PAPEL

Manuel De J: Esta es la carpeta propiamente

Chris: ¡Ok!

No se dejen engañar, quizás la primera imagen que les viene a la mente es un tipo de “folder” de oficina, pero en Puerto Rico su significado... tiene mucho más peso.

CHRIS: Pues es un Manila folder normal con un montón de apuntes de página. Pero aquí tenemos entonces los códigos que identifican agentes confidentes e informantes de la Policía de Puerto Rico.

Una carpeta es un registro de vigilancia, de un programa ilegal que corrió el gobierno para perseguir al movimiento independentista de Puerto Rico.

Hubo intentos de suprimir el movimiento desde sus inicios. En los 50, por ejemplo, podías caer preso por el simple acto de ondear una bandera puertorriqueña.

Los archivos de este programa de vigilancia datan desde los años 40 y se extienden hasta los 80. Lo corria una división secreta de la policía que rastreó a más de 150 mil personas y creó extensos expedientes de unas dieciséis mil 16,000 .

Chris le ha dedicado mucho tiempo a estudiar estas carpetas. Es fotógrafo y hace seis años comenzó a documentarlas, retratando a personas afectadas, y estas pacas de papel que representan un catálogo de sus vidas.

Chris: Entonces aquí en el renglón de la izquierda tienes los códigos... En todas las conversaciones que yo he tenido hay gente que hace la distinción entre agente, una persona pagada, infiltrada de la Policía y los informantes...

PAUSA

Alana: La mayoría de estos registros fueron compilados por oficiales de la policía local --- pero el FBI colaboró estrechamente con la división de inteligencia de la policía --- minando rutinariamente las carpetas de información y compilando sus propios archivos sobre independentistas.

Los archivos revelan una red de vigilancia constante. Chris leyó algunos informes en voz alta.

Chris: 18 de septiembre de 1967. Hora, 9 y media de la mañana. Se hizo chequeo residencia, no fue visto.

Hora, 11 de la mañana: se hizo contacto con la cooperadora de la Calle Madrid de Río Piedras que informó que este “siempre se pasaba en su casa”.

12:30 de la tarde. Fue visto por el suscribiente de la fuente de soda frente a la UPR. O sea, hay informantes en todos lados. Está la vecina, el tipo de la fuente de soda. Pero la información es completamente banal. Osea, es el día a día.

Esos detalles banales, son los que hacen que todo esto sea tan escalofriante.

Este programa fue uno de los más extensos dedicado a vigilar ciudadanos estadounidenses llevado a cabo por su propio gobierno.

Y para Chris, una de las cosas más terribles del programa era que dependía de que los puertorriqueños se espiaran los unos a los otros para la policía, fomentando traiciones dentro de familias y entre amigos.

Esta historia de vigilancia está tan metida en la conciencia puertorriqueña, que tiene sus propios verbos... “carpetear”, o ser “carpeteado”.

Creciendo en Puerto Rico, Chris lo escuchaba todo el tiempo. Su mamá lo repetía constantemente.

Y es que cuando Chris era más joven y decidió que quería ser fotoperiodista, comenzó a cubrir protestas.

Y siempre que su madre lo veía tomar la cámara para salir a una de esas actividades -- le advertía, cuidado con eso Chris...

Chris: “ te van a carpetear”.

La idea de ser observado en Puerto Rico se ha convertido en una especie de cuco.

Algo que está ahí, acechando, pero justo fuera de la vista.

Quizás está ahí, quizás no. Quizás es solo tu imaginación. Tu Paranoia...

“Cuidao, ahí está el cuco....” Una historia para asustar a los niños... una historia para asustar a todo el mundo...

IFE MAIN THEME

Soy Alana Casanova-Burgess, y esto es La Brega, producido por Futuro Studios y WNYC Studios.

En este episodio cómo la historia de vigilancia en Puerto Rico está en todas partes y al la misma vez, en ninguna.

IFE MAIN THEME ENDS

CHRIS: En el transcurso de mi proyecto fotográfico sobre las carpetas, me interesé en una traición en particular, una que me hizo pensar en los efectos de la vigilancia sobre la sociedad - las heridas que deja. Empecemos la historia aquí, con Néstor Nazario Trabal .

Néstor: Yo tengo la carpeta mía.

Mis carpetas son on 1800 folios, la de mi madre es superior todavía a la de mi padre.

La de Néstor está en lo profundo de un armario en su casa. La última vez que pedí verlas, me dijo que tomaría un par de días encontrarlas.

Nestor: Entonces guardar eso implica espacio. Se ponen amarillas con el tiempo.

Néstor es retirado. Trabajó como investigador en economía, y es un activista de toda la vida por la independencia de Puerto Rico. Fue criado en una familia de activistas independentistas.

Su madre es Providencia Trabal, conocida como Pupa. Ella cofundó el Movimiento Pro-Independencia, MPI, en 1959 en el patio de su casa en Mayagüez.

La organización fue una coalición entre todos los partidos políticos y grupos que abogaban por la independencia en ese momento. Su creación renovó el independentismo en los años 60 y 70.

A este periodo se le llamó “la nueva lucha.”

Nestor: Yo tengo conciencia desde bien joven porque mis padres eran víctimas de esa vigilancia.

Nestor recuerda que agentes encubiertos de la policía se “parqueaban” frente a su casa en turnos de ocho horas.

Criandose en una familia independentista, comenzó temprano con su propio activismo político. Incluso en la escuela secundaria, él y algunos amigos organizaron un grupo independentista. Luego, en la Universidad de Puerto Rico en San Juan, se unieron a la Federación de Universitarios Pro-Independencia- conocida como la FUPI.

La Universidad y el área aledaña de Río Piedras fue -- y en muchos sentidos todavía es -- un punto de encuentro clave para el movimiento independentista, y -- la FUPI -- era su bastión.

Nestor: Cualquier joven podría venir a una reunión de la FUPI a decir mirá, yo simpatizo con ustedes. Yo quiero conocer más de ustedes. Integrar. Y se integraba a la FUPI.

Él y sus amigos luchaban por la independencia repartiendo boletines, pasquinando, y organizando protestas… pero también iban a la bolera juntos. Eran adolescentes en fin.

Nestor: Además de ese vínculo de la lucha en la universidad desarrollamos una amistad que trascendió eso

Néstor se hizo muy amigo de un compañero que también era parte del comité organizador de la FUPI y era portavoz del grupo. Su nombre era William Tapia.

MUSICA CUE

Nestor: Y William era una persona que su personalidad era que él era amistoso. Siempre estaba haciendo chistes con anécdotas y un poco se daba que fuera fácil socializar con él.

William y Néstor lideraron una protesta creativa que llamaron "Operación Bandeja".

Fue una forma de luchar contra el aumento de precios en la cafetería estudiantil

Nestor: Íbamos a esta fila donde están todos los productos, ¿verdad? Y tú sirve y sirve esto y más cuando íbamos a pagar. Decíamos No está muy caro, yo no tengo dinero y dejábamos la bandeja llena de comida en la caja registradora y de hecho logramos virar para atrás el aumento de los costos de los productos de alimentación en la universidad.

Casi siempre el grupo de amigos salía o terminaba en la casa de Néstor. Era como la casa club informal. Amigos como William se convirtieron casi en familia durante este tiempo, y se involucraron mucho ayudando con los asuntos oficiales de la organización de Pupa, el MPI. En el caso particular de William, Pupa incluso terminó siendo madrina de su primer hijo.

La vigilancia incesante que el grupo de amigos experimentaba era algo a lo que ya estaban acostumbrados. Nicolás Andreu también estaba entre los amigos universitarios de Néstor.

Nicolás: mi primera carpeta, Donde yo aparezco es porque mi papá iba a unos seminarios en unos hoteles.

El papa de Nicolás era César Andreu Iglesia, cofundador del periódico independentista Claridad..

Nicolás: Entonces, pues yo me pasaba metido en la piscina [...] pero como estaba allí pues ponían mi nombre y entonces automáticamente la policía tenía un sistema con unas tarjetas verdes...

La policía solía escribir los nombres de todos los que asistían a eventos como estos en estas tarjetas. Si un individuo tenía cuatro tarjetas, se le abría su propia carpeta. Así es como Nico consiguió la suya cuando era sólo un niño. Cientos de miles de personas fueron catalogadas de esta manera.

Y a veces la vigilancia... era surreal.

Nicolás: Desde que vivíamos en el campo entrevistaron a todos nuestros vecinos. Y entonces hay cosas fantásticas Como, decían los vecinos -- Yo creo que ellos tienen una o una estación de radio y se comunican con los submarinos soviéticos. Y era porque mi abuela tenía un radio de onda corta de esos Phillips que ella oía la BBC de Londres. (RIE)

Chris: Wow.

Nicolás: Entonces la policía fue e hizo una inspección y dijo “Mira, ¡no vemos ninguna antena!”

En la universidad, había informantes por todas partes - casi todas las reuniones de la FUPI estaban documentadas en las carpetas. Nico me dijo que si eras un estudiante como él en ese momento, la policía visitaba a tus profesores. También visitaban a tus vecinos

Nicolás: Y le decían, esta persona es peligrosa, esta persona es un subversivo. Entonces los muchachos en la escuela me decían yo no me meto a eso porque me ponen en la lista negra.

La asociación con el movimiento independentista normalmente te impedía conseguir trabajo, y si tenías trabajo, podía hacer que te despidieran.

MÚSICA

La idea de la independencia de Puerto Rico siempre ha sido presentada por los gobiernos locales y de los EE.UU. como su propio tipo de cuco. De nuevo, Nestor.

Nestor: Aquí se le mete un miedo horrible a la independencia a la gente

Decían que la isla se vería sumida en una pobreza inimaginable sin el apoyo financiero del gobierno federal.

Nestor: no podíamos ser independiente porque nos íbamos a morir de hambre, que el pais iba a ser una dictadura,

Los Estados Unidos tenían un gran interés en mantener a Puerto Rico bajo su control. La isla albergaba una de las bases más grandes de la marina y las empresas estadounidenses acudieron en masa buscando incentivos fiscales y mano de obra barata.

En 1961, el director del FBI, J EDGAR Hoover, envió un memorándum a sus agentes en San Juan acerca de por qué era importante "interrumpir" el progreso de las actividades del movimiento independentista.

Y cito, traducido del inglés,

"Debemos tener información sobre sus debilidades, morales, historial criminal, sus registros, sus cónyuges, sus hijos, su vida familiar y actividades personales que no sean actividades de independencia", cierro cita.

Esto todo está ocurriendo en plena Guerra Fría - donde la histeria anticommunista estaba en todo su apogeo en los Estados Unidos. El gobierno tenía miedo del sentimiento revolucionario que se estaba propagando en Puerto Rico entre los independentistas.

La lucha por la independencia de Puerto Rico se llevó a cabo en gran parte a través de medios políticos legítimos, pero la represión y violencia del estado en contra del movimiento era tanto que si hubo grupos que respondieron a través de la lucha armada. Estos grupos frecuentemente llevaban a cabo atentados con bombas y por lo general en represalia a las acciones del gobierno a las que se oponían los grupos. Sin embargo, en algunos casos, los atentados ocasionaron muertes de militares y civiles.

En 1962 una bomba estalló en la farmacia de los padres de Nestor y dos independentistas murieron. Nestor lo recuerda vívidamente…

Nestor: Bueno fue un cuadro bien bien difícil. [...] Había sangre por las paredes, destrozo. Ese incidente, toda la histeria anti independentista en los medios de comunicación, que fue muy grande. Eso para mí, parte de esa parte de mi vida fue lo más impactante, los más fuertes.

El Gobierno dijo que sus padres estaban construyendo bombas para el movimiento, y una explotó por accidente. Pero la familia de Néstor sostiene que un policía encubierto había plantado la bomba. Nadie fue condenado por la explosión, y hasta el día de hoy los hechos sobre esto - y tanto durante este tiempo - no están claros.

Y la razón por la que les cuento todo esto es para subrayar que los grupos revolucionarios si existieron y tuvieron vínculos con grupos políticos, incluyendo la que fundó la familia de Néstor.

Pero, mayormente, esta vigilancia de la policía secreta tenía en la mira la gente que apoyaba el activismo pacífico, no los actos violentos.

Al final, sólo un puñado de archivos de los miles compilados eran sobre grupos violentos. Sin embargo, estos grupos se citaban como la razón primordial por la que la vigilancia era necesaria.

Pero volviendo a Néstor, y a la organización estudiantil de la que formaba parte... la FUPI.

Al final de los 60 la mayor riña en el campus era entre la FUPI - y el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva del Ejército de los Estados Unidos, el ROTC, que reclutaba en la Universidad para la guerra de Vietnam.

Para la FUPI la idea de cadáveres puertorriqueños regresando de una guerra librada por los Estados Unidos al otro lado del mundo era repulsiva.

Así que Néstor, William y el resto de la FUPI convocaron protestas para expulsar al ROTC del campus.

ARCHIVAL TAPE FROM REUTERS: “So there is new tension, because people know that the trouble which has been brewing for some time, lies deeper than the ROTC.

Esas protestas fueron las más intensas en la historia de la UPR.

ARCHIVAL TAPE: “ Students broke windows, there was some looting. But only stores owned by stateside companies were vandalized several homes displaying pro-independence flags of symbols were burned.”

En esos años muchos estudiantes fueron arrestados y expulsados por protestar, incluyendo a Nestor y William. Ellos lucharon contra esa decisión y ganaron años después, pero otros no tuvieron la misma suerte.

En el transcurso de dos años, dos policías, dos estudiantes (uno de ellos un cadete) y un civil, fueron asesinados en los enfrentamientos.

Pero al final la FUPI logró que la administración universitaria adoptará una política de no confrontación-- prohibiendo la presencia física del ROTC y la Policía en el campus.

Nestor: Esto puede parecer una exageración, pero pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina…

Chris: (RIE)

Nestor: ... porque el mundo realmente estaba en un proceso hacia hacia el cambio, hacia la izquierda, hacia el socialismo.

MUSICA

Y eso es porque sí estaba ocurriendo en en la isla vecina de Cuba.

De hecho, en 1969 un grupo de estudiantes de la FUPI fue invitado por el gobierno cubano para que vieran en carne y hueso la revolución.

Aqui esta Nico otra vez:

Nicolas: Habían dos compañeros de Nueva York, éramos en total 20 y una muchacha

Pero Cuba era un lugar difícil de visitar como ciudadanos estadounidenses. Debido al embargo, no se permitían vuelos directos, tenían que ir primero a Nueva York, y luego tomar un autobús a Canadá para luego abordar un barco de ganado hacia la mayor de las antillas.

Nestor: Lo que hicimos fue conocer Cuba. Estuvimos un mes y pico viajando por toda Cuba,

Este viaje cimentó los lazos de amistad entre el grupo.

Néstor no necesariamente lo sabía, pero después de Cuba y en el transcurso de los años 70 -- al tomar un trabajo en la Universidad y continuar su militancia en el movimiento -- su Carpeta continuó creciendo.

Y nunca se hubiera enterado de la existencia de su carpeta, si no fuera por los eventos que tuvieron lugar en la cima de una montaña en el centro de la isla a finales de los 70....

Lo que pasó en el Cerro Maravilla cambió el curso de la historia puertorriqueña, y finalmente llevó a la derrota de la policía secreta.

Lo que pasó fue esto: En 1978, un agente encubierto de la policía se hizo amigo de dos estudiantes universitarios activos en la FUPI. Había sido reclutado por la policía cuando tenía sólo 15 años -- y se infiltró en grupos independentistas durante toda la escuela superior y la universidad para hacerlo parecer un independentista bona fide.

Convenció a los dos estudiantes para que lo acompañaran a poner una bomba en una torre de radio en el Cerro Maravilla, con materiales que él les daría. La prensa internacional cubrió el escándalo:

Archival: “July 25th 1978 marked the 80th anniversary of the US invasion of Puerto Rico.

Cuando llegaron a la torre de radio, un grupo de 10 oficiales emboscaron a los dos estudiantes y los mataron.

Archival: “Rosado and Soto had been murdered, shot on their knees as they begged for mercy.”

El gobierno puertorriqueño y el FBI, mantuvieron que los estudiantes eran terroristas que planificaban volar la torre. Afirmaron que la policía disparó en defensa propia.

NOTICENTRO-EFREN ARROYO La version oficial permaneció hasta que WAPA television decidio entrevistar dos dias despues al chofer de carro publico obligado a transportar al grupo a las torres de communicacion. Cuando paso el tiroteo, que ya uno gritaba yo soy agente, no me tiren que yo soy agente. Y otro pedia Auxilio y me rindo me rindo….

No había evidencia de explosivos -- y además no era claro que hubieran sido capaces de llevar a cabo el atentado.

Todo esto estalló en un escándalo que expuso un encubrimiento masivo por parte del gobierno de Puerto Rico y el FBI. Años de juicios, investigaciones, y vistas televisadas lentamente revelaron lo que realmente ocurrió.

El agente encubierto fue absuelto después de testificar contra los otros policías involucrados en los asesinatos. Perooo…

Dos meses después de su absolución, fue asesinado -- un grupo independentista tomó responsabilidad (aunque algunos especulan que fue una represalia de sus compañeros policías por haberlos “choteado”).

¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque este escándalo desató tanta indignación que en última instancia llevó a la revelación la existencia de la policía secreta. En 1987, durante una acalorada discusión en un programa de radio sobre los asesinatos de Cerro Maravilla, a un expolicía se le zafó. "Todo el mundo sabe que hay carpetas de los independentistas", dijo.

MÚSICA

De repente, lo que había sido descartado durante décadas como paranoia - como un cuco -, resultó ser muy real. Si había informantes en todas partes.

Cuando el programa de vigilancia salió a la luz, inmediatamente se inició un debate sobre qué hacer con los archivos, las famosas carpetas. El gobierno quería destruirlas, pero los tribunales hicieron algo sin precedentes. Dijeron que los archivos debían ser guardados y entregados a los que habían sido vigilados... entregados como su propiedad. Es el único caso en el mundo en que se han devuelto archivos originales de vigilancia directamente a las víctimas.

TELE-ONCE: “Ya que nadie tiene derecho a violar los derechos constitutionales de un ciudadano. Ser independentista, sostuvo el juez, no es un delito.” --

Eso es de un informe de noticias de 1992. El juez también ordenó que se divulgarán los nombres de los informantes que colaboraron con la policía secreta . Aquí, David Noriega, exrepresentante del partido independentista que abrió la investigación.

TELE-ONCE- David Noriega: Ahora se va conocer la otra cara de la historia política de Puerto Rico la cara de la persecución sistemática y masiva y prolongada -- más grande que se ha dado en este hemisferio.

Cuando las víctimas de la vigilancia finalmente recibieron sus carpetas a principios de los 90, sorprendentemente, los documentos estaban completamente inéditos - entregados sin tachas. Al leer los archivos resultaron ser una enciclopedia de traición, documentaban décadas de mentiras y relaciones falsas. Y lo que Néstor y su grupo de amigos descubrieron sería devastador.

Para empezar, ese viaje a Cuba...

Nicolas: en el grupo a nosotros fuéramos 20, dos eran agentes encubiertos,

El amigo de Nestor, Nico, fue el primero de su grupo en conseguir la lista de informantes en su carpeta y reconoció un nombre...

Nicolas: Mira quién está aquí:

Alguien cercano a Nestor y Pupa, practicamente de la familia -- aqui nestor.

Nestor: En nuestro caso había una persona muy vinculada a nosotros, militante de la FUPI, una persona que compartía con todo el mundo y que era agente.

Esta persona había presentado 54 informes de vigilancia contra Néstor.

Christopher: ¿Y quién era esa persona?

Néstor: William Tapia, William Tapia

William Tapia... el buena gente, divertido amigo. El vocero de la FUPI que fue arrestado con Néstor protestando por el ROTC, que fue a Cuba, que fue parte de la lucha.

Ese William Tapia.

Alana: Regresamos pronto.... Esto es la brega.

-----

Alana: Y volvemos a La Brega. - cuando nos fuimos, Néstor Nazario Trabal se enteró que uno de sus amigos cercanos del movimiento independentista puertorriqueño - William Tapia - estaba colaborando con la policía secreta. Chris Gregory-Rivera lo retoma desde aquí.

CHRIS- En una entrevista en el 2016, Pupa Trabal, la madre de Nestor, me contó lo cercana que era con William.

PUPA: Siii, William Tapia yo lo quería como mi hijo Néstor el padre estaba en el hospital.

Chris: ¿Y William se quedaba con el?

Pupa: William, se quedaba con el. “No, Pupa, yo me quedo”.

Pupa dice que le dio a William su primer carro, fue su madrina de boda, cuidó de su primer hijo mientras él trabajaba y su esposa estudiaba.

Cuando Nestor le dijo a su madre que William había sido un informante, nos cuenta:

Nestor: Tuvo esos procesos que la gente, cuando algo traumático lo golpea, es la negación, sobre todo al principio, pero después lo aceptó.

Pupa expresó en otra instancia que quería creer que Tapia nunca le haría daño, que nunca la traicionaría, porque ella era muy buena con él.

-------Música -------

Había estado escuchando por años mencionar el nombre de Tapia por los sujetos que fotografié para mi proyecto. Era una figura visible en el movimiento independentista, fue arrestado varias veces en protestas. Cuando los archivos salieron a la luz, Claridad, un periódico independentista de la isla, publicó la famosa Lista de Chotas. Cada semana hacían un perfil de uno de los informantes descubiertos en los archivos. El de Tapia llenaba un cuarto de página.

Pupa ha sido bastante vocal sobre William Tapia. Él aparece en su biografía, y habló de él en un documental. Llegó a creer que fue mucho más que un mero informante, sino un agente encubierto asignado para infiltrarse en su familia y ganarse su confianza durante años. Tapia ha guardado silencio, aunque escuche de unas fuentes que cuando se publicó la lista por primera vez el envió una carta al editor proclamando su inocencia.

He tenido preguntas sobre William que se han quedado sin contestar a través de los años.... ¿Cuál fue su participación, exactamente? Si era un informante, ¿por qué colaboraba con la policía? ¿Era realmente un agente encubierto?

¿Cómo podía defender sus acciones? // ¿o era que él disputaba la versión del movimiento sobre su traición?

Alana y yo decidimos buscarlo.

Alana: I found a William Tapia. Do you have the link, handy?

Y encontramos su perfil en una red social. Vimos expresiones críticas a la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y apoyó a la independencia, también fotos familiares y oraciones religiosas.

Phone Call: Saludos Señor Tapia, me llamo Christopher Gregory...

Tapia estaba en Puerto Rico. Le dije que quería saber más de su tiempo militando en el movimiento independentista. No aceptó que se grabaran nuestras llamadas, pero sí aceptó reunirse...

[voicemail beep] Saludos William [...] estaba interesado en visitarlo en el proyecto…

Me contó sobre una organización sin fines de lucro que él mismo fundó y que hinca pozos en comunidades rurales de la isla para proveer acceso fácil al agua. Los años de militancia en el movimiento independentista, dijo, fueron formativos en su vida y trabajo, inclusive ahora. Y me invitó a ver su proyecto y a dialogar sobre su pasada militancia. Así que fui con Ezequiel Rodriguez Andino, uno de los productores de esta serie.

Ezequiel: ¿Dónde estamos Chris?

Chris: Estamos en Barceloneta, pasando Barceloneta de camino a la 10 en Arecibo.

Chris: A encontrarnos con William Tapia.

Paramos temprano en la mañana en un restaurante de carretera que todavía no había abierto. William estaba en el parking esperando en una guagua Lexus. Nos aseguró luego que la había comprado usada.

Tapia mide alrededor de 5’ con 7”, y es de tez bronceada. Primero hablamos de la rabdomancia, una pseudociencia en la que la gente dice ser capaz de adivinar dónde encontrar agua subterránea. Resulta que él la usa para localizar los pozos. Me hizo una demostración allí mismo en el estacionamiento. Tengo que decir que era bastante surreal, el hecho DE QUE LA persona DE LA que había oído y leído tanto estaba delante de mí.

MUSICA

Tapia se negó nuevamente a ser grabado, pero nos dejó acompañarlo para nuestro reportaje. Llamé a Alana para contarle lo que había pasado.

Alana: ¿ Alo?

Eze and Chris: Hello!

Le dije que no esperaba las contestaciones que nos dio.

Alana: How'd it go?

Chris: It went well. I mean, I don't know if well is the word. I don't know if I was expecting the answer that he gave us

Tapia, Ezequiel y yo pasamos todo el día atravesando las montañas en el centro de la isla visitando estos pozos comunitarios que él está ayudando a instalar. Dándonos un café y una empanadilla, en un quiosco en la carretera, nos habló de su crianza en Cantera, un barrio obrero de San Juan. Fue a una escuela católica dirigida por sacerdotes españoles que habían huido de la persecución política en España.

Fueron los primeros en introducirlo a LA ideología DE izquierda, instándolo a asistir a las reuniones del partido comunista y a discutir lo que escuchaba con ellos. Su familia, sin embargo, era muy conservadora y estadista. (Su padre tenía un sticker del estado 51 en su carro, por ejemplo.)

También habló sobre sus frustraciones con el movimiento independentista - él quería enfocarse en el activismo comunitario mientras otros estaban más enredados en lo teórico y académico. Para él, el movimiento pasaba demasiado tiempo debatiendo ideas intelectuales- por eso dice que hoy en día prefiere incar pozos que sentarse a teorizar. Me contó que una vez, cuando era miembro de la FUPI - la mayor parte de una reunión se pasó discutiendo la dialéctica de la perfecta colocación de los altavoces para los discursos.

Eventualmente en la cima de una montaña con vistas hasta la costa norte de la isla me atreví a preguntarle sobre su rol como informante. "Sabía que me ibas a preguntar sobre eso", me contestó.

Y luego... me dijo que era verdad. Que si fue un informante.

PERO - que sólo lo había sido durante un año en la universidad y dejó de pasar información después del viaje a Cuba con Néstor y Nico. También dijo que las acusaciones de que se acercó a Pupa para obtener información y que era un agente pagado asignado a ella eran falsas.

Y, además, que no lo hizo por dinero o porque quería sabotear “la lucha.” Un pariente que era oficial de la división de inteligencia le pidió a él informes sobre independentistas. Tapia vio una oportunidad de ayudar al movimiento.

Según él, fue a Manuel de J González, que era entonces presidente de la FUPI, a proponerle el plan: Se convertiría en informante y daría a la policía información inofensiva para tratar de obtener información valiosa a cambio. Se convertiría en un doble agente.

Típicamente, los informantes como él eran o obligados bajo amenaza o pagados. Pero él sostiene que nunca cobró un centavo.

Chris: La gente dice: él fue informante, fue inclusive agente de la policía, él dice, mira no, yo informé. Fue bajo un acuerdo. Entonces ¿dónde está la verdad?, what is the truth? Y un poco lo que estamos tratando de entender es nuestra propia historia aquí mismo, osea por que mucho se ha escrito sobre la ley de la mordaza, sobre la vigilancia, se ha escrito sobre las carpetas pero cuál es nuestra historia verdadera si todos no estamos contradiciendo.

Chris: Tenemos aquí a William Tapia Tapia, con el número 16H2

Al principio de este episodio, Ezequiel y yo estábamos en la oficina de Manuel de J Gonzales, mirando su carpeta. Estábamos tratando de confirmar el “timeline” de Tapia... que había sido un informante sólo por un año. Y al menos de estos archivos, no parece ser la colaboración de años que Pupa y otros en el movimiento han alegado.

Pero la carpeta no esclarece nada sobre esta alegación de doble agente. Así que le pregunté a Manuel de J González si era verdad —

Manuel de J: eso que yo lo mandé. Infiltren. Obviamente es mentira. Nosotros nunca tuvimos esa capacidad. [...]

Y en cuanto a la supuesta información inofensiva que le dio a la policía - Néstor dice que uno de los informes más dañino en su carpeta fue de William.

Néstor fue declarado por un tiempo prófugo de la justicia. Él salió de la isla cuando enfrentaba cargos relacionados a las protestas del ROTC. El dice que William le divulgó su paradero a la policía, lo que podría haber llevado a Nestor a la cárcel. William, por su parte, me dijo que todo el mundo sabía donde estaba Néstor.

Entonces está el hecho que a William lo condenaron en conexión a una bomba puesta en un edificio federal en 1971. Su arresto apareció en primera plana en los periódicos y sus compañeros independentistas mantuvieron una intensa campaña por la desestimación de los cargos. El pasó los próximos 7 años apelando su caso sólo para ser condenado-- aunque nunca cumplió su sentencia en la cárcel. Por un lado, ¿qué clase de informante de la policía pasaría por 7 años de casos y apelaciones sólo para terminar condenado?

Sin embargo, para muchos, el hecho de que se haya escapado de ser encarcelado en conexión con un atentado bomba en un edificio federal, levanta serias sospechas. /Y para muchos lo ven como parte de su cubierta de agente.

¿William era un informante, o un agente encubierto asignado a Pupa? ¿Era parte de las fuerzas revolucionarias o incluso un independentista? ¿O estaba jugando para ambos bandos y perdió el control?

Se podría argumentar que esta confusión es parte de un plan más grande. ..vamos, que crear este tipo de confusión era EL PLAN. Aquí Manuel de J Gonzales

Manuel: Y ese fue realmente el efecto de la misma vigilancia ...no se hizo para descubrir revoluciones.

Tratar de destruir la unidad interna del independentismo. Se inventan caricaturas tratando de poner a pelear un independentista con otro...Aquí se sembró mucha cizaña en el independentismo...

Te digo que este proceso de infiltración y de persecución causó víctimas de distintas maneras. Muchos tipos de víctimas y los propios informantes fueron víctimas, pero otros no y otros siguen cargando con problemas de conciencia ahora. Tal vez Tapia sea uno de esos, no sé.

Por su parte, Tapia se siente tan traicionado por sus amigos como ellos se sienten traicionados por él. Cuando salieron las carpetas y proclamó su inocencia, nadie le creyó, el movimiento le dio la espalda. Me dijo que, según lo ve, se libró de gente que no lo conocía de verdad."

En cuanto a Néstor, no está interesado en escuchar de o hablar con William Tapia nunca más...

Nestor: Yo creo verdad que uno puede, con la gente que piensa distinto a uno. Puede compartir, hablar, discutir, son familia, pero con los traidores y la gente que traicionó, eso ya es otra cosa.

Hasta el día de hoy, muchas de las personas que vigilaban y fueron vigiladas, viven codo a codo, en la misma sociedad.

Eduardo Rivera-Pichardo es un psicólogo político puertorriqueño en la Universidad de Nueva York. Dice que parte de la razón por la cual es tan difícil desenredar lo que realmente ocurrió en este período de la historia tiene que ver con la forma en que las carpetas fueron devueltas. El gobierno básicamente dijo vengan a buscar su expediente y breguen con lo que pasó por su cuenta.

Eduardo: no hubo un proceso en el ojo público que podría dejar impregnado en la memoria esto como algo que realmente pasó y pasó, más allá de la individualidad de Pupa que era una quema fuego o aquel que era de la FUPI. Pero sí dejó un impacto. En la motivación de la gente de simpatizar con el independentismo, osea, creó el miedo.

Nunca hubo un proceso colectivo para entender lo que pasó - como lo hubo en Alemania del Este, o después de cualquiera de las dictaduras sudamericanas con programas similares de policía secreta y represión política.

Eduardo: y por ende se fue a relucir como si fuesen anécdotas personales, como si “a Juanito le fabricaron un caso” ah pero fue a Juanito y se individualiza cuando habían 16 000 personas y mil y pico de organizaciones que estaban bajo investigación.

No hay un solo lugar al que puedas ir y ver todas las carpetas. Algunas están en los closets y marquesinas de la gente. El resto están en un archivo nacional que al día de hoy no ha podido, por falta de fondos, archivarlos y hacerlos todos accesible al público.

Y como no hay un archivo completo, no hay una forma uniforme de recordar, o de interpretar toda esta historia, o entender definitivamente los roles de personas como Tapia y los otros que estuvieron involucrados.

Eduardo: O sea, las carpetas han sido olvidada porque ha sido sistemáticamente diseñada para que se olviden.

Pero no es que no sea posible recordar y aprender de este episodio de la historia. Además no es como si no ha pasado antes en Puerto Rico. El caso de Cerro Maravilla, donde los dos estudiantes fueron asesinados, es muy conocido y comprendido

Gracias a las investigaciones y vistas televisadas, hubo una verdadera conversación nacional.

Vistas Caso Cerro Maravilla 1983 Investigador: ¿Dónde están las páginas de la declaración jurada que usted le estaba tomando 17 de agosto de 1978, en horas de la tarde,en su oficina.

Fiscal: aquel dia yo las destruí,

Investigador ¿Perdón?

Fiscal: Las destruí,

Investigador: Las destruyó. (murmullos de conmoción en la sala) [00:00:00][16.0]

La gente no podía no tener una opinión sobre lo que paso.

Reportaje Caso Cerro Maravilla- Que no podemos ser cómplices del pecado callando lo que calificaron como el horrendo crimen de maravilla,

Pero las carpetas son otra cosa. Rara vez se enseñan en la escuela. Hoy, tantos años después, se han convertido en una especie de folclore ... "cuidado te van a carpetear" como mi madre solía advertirme cuando iba a cubrir las protestas.

Aunque el gobernador Pedro Roselló prohibió formalmente el carpeteo de cualquier tipo en 1994, muchos de los puertorriqueños todavía siguen pensando que son vigilados.

Y esa amenaza volvió a materializarse el año pasado, cuando supimos de otro ejemplo de persecución política y vigilancia.

[Sonidos de protesta ]

Lo que pasó fue esto: Un video de una protesta estudiantil en la Universidad había sido transmitido en vivo por Facebook. La policía de Puerto Rico obtuvo información personal y mensajes de las más de cinco mil personas que habían interactuado con las páginas de los periódicos estudiantiles donde aparecía el video. Eso llevó a cargos criminales para siete de los estudiantes involucrados en la protesta, que han estado batallando en el tribunal desde 2017.

Cinta: Sonidos de protesta

Muchos han llamado esta vigilancia, Carpeteo Digital. Un punzante recordatorio de que esta práctica no ha terminado.

Y el resultado de toda esta vigilancia es el miedo que sembró en los puertorriquenos-- miedo al gobierno, miedo de unos a los otros. Miedo de imaginar alternativas políticas.

En última instancia, el problema de la vigilancia va más allá de la información que se recopila, se trata de cómo puedes llamar al cuco si te atreves a expresarte libremente. Y tal vez esa era la intención del gobierno desde el principio.

Y aunque la policía secreta fue disuelta hace más de 30 años, para muchos puertorriqueños, ese cuco que desataron, sigue vivo y acechando.