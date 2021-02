7. Se acabaron las promesas

Transcript

ALANA CASANOVA-BURGESS: Aquí tengo una grabación del verano del 2017. La quiero compartir porque, la verdad es que, en los últimos años, he pensado mucho en este momento. Esto fue tres meses antes del huracán Maria. Estaba en el Viejo San Juan, al lado de la bandera puertorriqueña blanca y negra de la calle San Sebastián.

Preparaba un reportaje sobre el plebiscito de aquel entonces, entrevistando a gente en la calle y pidiendo sus opiniones sobre el estatus. Y, aprovechaba que estábamos parados ahí para preguntarles sobre la bandera monocromática:

SEÑORA DE NARANJITO: Los puertorriqueños, todos sabemos por qué eso colores...algunos protestan, algunos no le gustan, pero lo sabe lo que significa.

Una pareja de Naranjito contestó algunas de mis preguntas.

SEÑOR DE NARANJITO: Somos una colonia, pero prácticamente lo venimos a descubrir ahora.

Tenían como 50 o 60 años--- me dijeron que en su generación NO se hablaba de la colonia.

SEÑOR DE NARANJITO: Nos criaron en las escuelas públicas diciéndonos que Puerto Rico era un país, un territorio independiente solamente asociado de manera parcial de los Estados Unidos.

Y luego me dijeron, que ahora, era imposible no ver la realidad: Puerto Rico no se había descolonizado. Que su país no era lo que pensaban -- que hubo una narrativa falsa, un mito expuesto. Y que eso... dolía.

SEÑOR DE NARANJITO Esto ha sido como un galletazo en la cara. [...] ha sido difícil aceptar eso, para todos los puertorriqueños, ha sido difícil, porque siempre pensábamos que no era así.

Yarimar: A los puertorriqueños se les prometió que no vivían en una colonia.

ALANA: Esa es Yarimar Bonilla. Yarimar es antropóloga política, y también tiene una columna en El Nuevo Día, un periódico puertorriqueño.

Ella estudia y escribe sobre lugares como Guadalupe, Curazao... y Puerto Rico: territorios que no son países independientes.

Yarimar: Bueno, ahora para ser especialista en Puerto Rico hay que ser especialista en desastres, en huracanes, terremotos, pandemia, crisis económica, de todo un poco...

Yarimar ha estado mirando la evolución de cómo los puertorriqueños piensan sobre su relación con Estados Unidos y cómo se ha transformado ante los numerosos desafíos de la última década

Todo esto ha revelado para muchos en Puerto Rico lo que esa pareja de Naranjito estaba descubriendo: Que la promesa que Yarimar mencionó... eso de no ser una colonia… Fue un engaño.

En 1952, Puerto Rico había adoptado un nuevo estatus político llamado ELA, el Estado Libre Asociado…. que en realidad no significa mucho.

No es un estado, ni es libre, pero si-- está asociado con los Estados Unidos.

En inglés, lo llamamos Commonwealth, que...tampoco significa mucho, pero es el tipo de palabra que hizo que los estadounidenses se sintieran mejor acerca de tener una colonia.

Este Estado Libre Asociado, prometió autogobierno, pero no independencia.

Fue creado por el primer gobernador electo de la isla.

Archival tape: Con ustedes, don Luis Muñoz Marín.

Él lo llamaba la “tercera vía”, ni independencia...ni estadidad...era otra cosa...

LMM: la independencia, que sería tan perjudicial como la estadidad, es además incuestionablemente imposible.

Un tipo de brega, un compromiso entre dos opciones… un experimento político.

YARIMAR: Realmente yo creo que el Muñoz sabía que esto no era la descolonización, pero era lo más que podía conseguir de Estados Unidos en ese momento y nos daba una especie de marco legal con el cual poder seguir pidiendo más cosas. Así que era una forma de abrir un camino hacia la descolonización, aún si no fuera la descolonización completa y total.

ALANA ¿Y qué quería los Estados Unidos de este arreglo?

YARIMAR Bueno, los Estados Unidos realmente lo único que quería era la apariencia de haber descolonizado poder quitar a Puerto Rico de la lista de las Naciones Unidas de los países sin gobierno propio. Pero quería hacer eso sin perder control sobre la isla, sin realmente darle soberanía completa.

ALANA:Tú me has dicho que hay uno, que hay un episodio del sitcom Seinfeld que te recuerda el ELA, cuéntame.

YARIMAR: Ay, pues a mí se me da gracia un episodio donde el personaje de George se encuentra con los padres de una novia que él tenía, que había fallecido y los padres de él siempre pensaba que él era un loser que no iba a llegar a nada. Y él les dice que él tiene una casa en los Hamptons, que es un suburbio a las afueras de Nueva York.

ALANA: es una playa bien lujosa donde vive mucha gente rica.

YARIMAR: Exacto, entonces, luego los padres se enteran que eso es una mentira, pero le dicen a George que lo lleven a la casa de los Hamptons

SEINFELD EP SOUND- “Here I am, ready to take you to the Hamptons. Sounds grand!”

YARIMAR Y George también sabe que ellos saben que es una mentira, pero dice, “dale, vamos y todos se montan en el carro para ir a esta casa ficticia en los Hamptons, que todos saben que no existe. Y todos saben que el otro sabe que no existe.

SEINFELD EP SOUND: “|Where are we George? Almost there! Where’s your house?”

YARIMAR: Entonces es como esté gran performance, ¿verdad? En lo que a Estados Unidos le dicen a game of chicken, como a ver quién se va a arrepentir primero, quién va a decir ok, ok, admito, admito, esto es una farsa.

ALANA: Si, de aquí seguimos a pie.

SEINFELD EP SOUND: THERE”S NO HOUSE.... ITS A LIE!

ALANA: risa

YARIMAR: Y pues a mí eso me recuerda al ELA porque es como Muñoz dice “bueno, ok, vamos a descolonizar” y a Estados Unidos dice “ok, vamos”. Y Estados Unidos sabe que nos va a descolonizar na y Muñóz sabe que no lo va a hacer pero todos estamos como en esta apariencia de que si se descolonizó ¿ verdad? Todos estamos buscando la supuesta casa en los Hamptons.

Soy Alana Casanova-Burgess, y esto es La Brega, una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios.

En este episodio, cuando se le cae el velo... ¿En qué estado queda el Estado Libre Asociado?

Hay indicios de que el entonces Gobernador Luis Muñoz Marín y el Congreso de los Estados Unidos sabían que el ELA no era realmente un proceso de descolonización.

En 1950, mientras testificaba en una audiencia en el congreso, dijo (y traduzco aquí mientras cito): "Si el pueblo de Puerto Rico se vuelve loco, el Congreso siempre puede moverse y legislar de nuevo."

Eso es lo que dijo en Washington. Pero en Puerto Rico, afirmó que este nuevo estatus sería el fin definitivo de (y citó de nuevo) "todo rastro de colonialismo".

Existe un pequeño documental de Muñoz Marin, literalmente en un salón de clases, usando una pizarra para explicar lo que es el ELA:

LMM: Ahora, siempre, la Unión Americana tendrá una autoridad, porque hay ciertas cosas que requieren eso dentro de la asociación.

La protección militar y la movilidad de un pasaporte estadounidense serían beneficios. A la misma vez, Puerto Rico podría manejar sus propios asuntos:

LMM: Según crezca el Estado Libre Asociado...tengan mayor y mayor autoridad sobre las vidas de ustedes, sobre la vida de nosotros, de nuestros hijos, de todo el pueblo de Puerto Rico.

Era la clave para la prosperidad - tener un vínculo directo con una de las naciones más importantes del mundo.

Pero, recientemente, la estructura detrás de estas ideas ha colapsado.

Hace quince años, una recesión se convirtió en una crisis de deuda, que ahora es una crisis de austeridad. Luego, en el 2016, durante dos vistas del Tribunal Supremo, el propio gobierno de los Estados Unidos impulsó el argumento de que Puerto Rico no era realmente, después de todo, soberano.

El próximo clavo en el ataúd fue la Ley PROMESA.

La ley federal que instaló una junta de control fiscal para manejar las finanzas de la isla - e implementar políticas de austeridad para poder pagar la deuda.

En respuesta a la ley PROMESA, activistas declararon que el tiempo de las promesas había terminado.

[SE ACABARON LAS PROMESAS PLENA COMBATIVA]

Se acabaron las promesas -- el ELA había sido una mentira, algo entre Puerto Rico y los Estados Unidos se había roto.

Yarimar: Así que fue un momento de no una bofetada, sino una bofetada tras otra. ... una de las formas en que las personas reaccionaron a esto fue con el imaginario de un del luto, de la muerte y del velorio.

Se dieron velorios performativos con personas cargando un ataúd vacío donde se decía que estaba el ELA. También se hizo una especie de performance frente al Capitolio de un velorio, pero decían que era un velorio para algo que nunca existió, o sea un velorio para el final de una promesa.

Y el luto no ha sido sólo metafórico, o performativo. Sabemos que se perdieron miles de vidas, no por los vientos ni las inundaciones del huracán Maria, sino por la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno.

Así que ahora, esa palabra -- colonia -- está, --más que nunca--, en boca de todos - el velo se ha levantado - ¿Qué pasa cuando se rompen las promesas? ¿Qué viene después de ese galletazo en la cara?

Esto no es una crisis política teórica. Es realmente una crisis. Con el colapso económico y el recorte de las pensiones del sector público, hemos visto un éxodo masivo de la isla, familias buscando trabajo en otros lugares, una mejor educación para sus hijos.

La gente está harta... cansada de aguantar... cansada de tener que bregar.

YARIMAR: Pues yo lo que quiero ver es primero, ¿Qué fue esa promesa? ¿Y qué pasa ahora cuando ya se ha roto esa promesa? ¿Y quién sigue creyendo en ela? ¿Quien se siente descolonizado en Puerto Rico? ¿A quién le parece que esto sigue haciendo lo mejor que podemos tener?

Yarimar decidió empezar en casa, con su abuela.

MONSY: Ay, Ay, ay, ay canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.

YARIMAR: Esa voz que escuchas es la de mi abuelita, María Monserrate Fuentes Gerena, mejor conocida como Monsy. A sus 93 años todavía le encanta improvisar y cantar. De hecho, cuando empieza a cantar no hay quien la pare.

YARIMAR: Acércate más al micrófono.

MONSY: Acercate mas, y mas Pero mucho más. Y bésame así, así como quieras tú.

YARIMAR: Como muchos boricuas, tengo una relación súper estrecha con mi abuela, básicamente ella ayudó a criarme y siempre estaba a mi alrededor preguntándome para donde iba, con quien andaba, si de verdad ya me había peinado.

Tal vez precisamente porque siempre la tuve cerca, no fue hasta la pandemia que realmente nos sentamos a hablar en detalle sobre su vida, sus opiniones políticas y sus recuerdos de los muchos cambios políticos que presenció en Puerto Rico.

Durante la pandemia hemos pasado mucho tiempo vacilando y grabando videitos para Instagram...(donde su nombre es @Badmonsy).

Aquí estamos con mi mama cantando Bad Bunny:

YARIMAR, MADRE Y MONSY: (CANTANDO) por que dicen por ahi que están hablando de mi. Que se joda, que se joda, que se joda, eh....

En serio, mi abuela ama a Bad Bunny.

Monsy: Ay a mi me encanta Bad Bunny. A mi me encanta él. ¡Habla malo, pero actúa bien!

La pandemia también me dio la oportunidad de descubrir sus sorprendentes roces con la historia:

MONSY: Yo fui a un cumpleaños de Muñoz Marín. Yo te lo dije.

Resulta que un antiguo pretendiente la había invitado casualmente a una fiesta de cumpleaños, y el cumpleañero resultó ser nada más y nada menos que el

primer gobernador electo de Puerto Rico.

MONSY: Y yo: ¿qué qué!? Yo me volví loca.

Le pregunté que se puso para esa ocasión especial.

Y, tal como me imaginé, se vistió de rojo, el color del partido político del gobernador Luis Muñoz Marin.

Monsy: Yo me puse un set de pantalones rojos

Yarimar: y con una pava.

La pava, el sombrero de paja tradicional de nuestros campesinos…el símbolo de los Populares.

Monsy: Oye, una pena que en esa época no había celular. ¡Yo no tengo un retrato de eso!

Parte de la razón por la cual este evento fue tan significativo para ella es porque el partido de Muñoz, fue una parte importante de su infancia.

JALDA ARRIBA COMIENZA

A ella le llena de orgullo que su padre (mi bisabuelo) fue uno de los "primeros populares”--

MONSY: Papá fue de los primeros populares, de los primeros que votaron.

[LÍRICAS POPULARES EN EL CLARO] JALDA ARRIBA VA CANTANDO EL POPULAR. JALDA ARRIBA SIEMPRE ALEGRE, VA RIENDO....

Ella recuerda con lujo de detalle como de adolescente, lo acompañaba a reuniones políticas. Y todavía guarda recuerdos de cómo en los años 40 los barrios de su pueblo natal de Lares, se llenaban de banderas de la pava.

De chiquita la llevaban a mítines a escuchar a los grandes próceres. Esos nombres que ahora representan calles y edificios públicos de Puerto Rico fueron los héroes de su infancia.

MONSY: Ramos Antonini. Ese hombre tenía una palabra y era bien bueno

Su favorito era Ernesto Ramos Antonini, el conocido abogado socialista afrodescendiente que fue uno de los fundadores del partido.

Pero de todas las figuras, la más importante para ella es, (por supuesto), Luis Muñoz Marín.

MONSY: Ese hombre era. Una cosa muchacha Luis Muñoz Marin era un hombre que de verlo tú nada más te inspiraba esa confianza.

Le encanta hablar de cómo él visitaba las chozas de los jíbaros, casas con pisos de tierra y pocas pertenencias, donde le ofrecían café en tazitas hechas de la cáscara del coco.

MONSY: Y él decía que sabía mejor ahí el café. El decía que sabía mejor en el coco.

Cada vez que ella hace ese cuento, hay algo de ese pequeño gesto que la conmueve enormemente.

MONSY: El sentía...amaba a Puerto Rico, él lo amaba, él lo amaba.

Este tipo de nostalgia romanticona es muy común entre la generación de mi abuela. La realidad es que las políticas de desarrollo industrial que implementó Muñoz le dieron un golpe duro a la vida rural. Pero para mi abuela se trataba simplemente de erradicar la pobreza que marcó su juventud.

Pan, tierra y libertad: esa era la promesa. Y mi abuela creía en ella porque vió la transformación con sus propios ojos.

MONSY: A mi tío fue uno que Muñoz Marín le dio una casita en una parcela. ¡Eso, era más popular!

Durante este periodo también llegaron las industrias, y se empezaron a construir casas y escuelas.

MONSY: Y siguió mejorando y siguió mejorando.

Para aquel entonces, parecía la mejor opción.

Mi abuela lo resume con uno de los slogans clásicos del partido popular: El ELA:

MONSY: ¡Lo mejor de los dos mundos! (rie)

DEEPAK: Pues yo sí recuerdo un Puerto Rico relativamente próspero,

Este es Deepak Lamba Nieves. Es un planificador de desarrollo del Centro para una Nueva Economía y un buen amigo.



Deepak dice que el ELA nunca buscaba realmente descolonizar a Puerto Rico, sino que se trataba de usar a Puerto Rico como un experimento económico, como una alternativa frente al comunismo durante la guerra fría. Visitantes de todas partes del mundo venían para aprender de nuestro modelo, e implementarlo en otros países.

Progress Island Clip: Building into the clean blue skies, the island is one the move: This is Puerto Rico - ‘Progress Island, USA’.

En películas como esta se representaba como “La Isla del progreso”, y se utilizaba como un ejemplo mundial de cómo usar incentivos fiscales para atraer inversión extranjera.

Progress Island: With the help of a generous tax incentive program, hundreds of businesses both large and small have grown and prospered here.

DEEPAK: Y esto puede sonar como un cliché. Era una crónica de una muerte anunciada, por lo menos desde el punto de vista económico.

Pero ese crecimiento económico se construyó sobre compromisos insostenibles. Desde el principio, hubo una excesiva dependencia en incentivos fiscales --

DEEPAK: no las decidíamos en Puerto Rico, no las aprobaban en

Puerto Rico, sino que las aprobaba el Congreso de los Estados Unidos.

Y con la misma velocidad que se aprobaban en Washington, así mismo los podían eliminar.

DEEPAK: nos tiene que quedar claro que era un proyecto colonial en donde se extienden una serie de beneficios parciales a la colonia y la colonia hace de tripas corazones o intenta hacer de tripas corazónes con ese proyecto.

Ya para los años 70, en un segmento de CBS News se cuestionaba si este sistema realmente traía prosperidad a la isla.

CBS 1975 News: 60 percent of Puerto Rican families are living on incomes below the federal government's poverty level. Sixty percent of Puerto Rico's inhabitants need food stamp help.

Reportaron que el sesenta por ciento de las familias puertorriqueñas vivían con ingresos por debajo del nivel de pobreza del gobierno federal y que más de la mitad de los habitantes necesitaban cupones de alimentos.

CBS 1975 News: Whatever the past virtues of the island's relations with the United States, today's troubles raised some basic questions about this system in the future. And some argue flatly it no longer works.

Ya para finales de los 70, los populares empezaban a debatir cómo se podría cambiar el ELA, ya se empezaban a ver sus limitaciones.

Rafael Hernandez Colon: ¡El estado libre asociado tiene que ser transformado hacia una nueva dimensión de la soberanía!

Si en los 70 era evidente que el proyecto tenía graves fallas, ahora es aún más obvio. Tan pronto se acabaron los incentivos fiscales, las empresas comenzaron a retirarse de Puerto Rico. Y el gobierno asumió una deuda masiva para mantenerse a flote.

En el 2016, se hizo evidente que Puerto Rico estaba a punto de caer en lo que los economistas llaman una "espiral de la muerte". Todo el mundo comenzó a poner presión en Washington para que se aprobara algún tipo de alivio para la deuda.

Entre aquellos dando rondas por el Capitolio se encontraba Deepak, quien proponía otra manera de bregar con la situación fiscal.

DEEPAK: Pues fíjate, me sorprendió. Yo pensé que yo ser era una persona educada, viniendo de una organización respetada y reconocida, que íbamos a tener cierto gravitas en ese contexto.

Pero los políticos de Washington no tenían tiempo para él.

DEEPAK: Claramente no estaba pensando que yo era un ciudadano de segunda categoría sin representación, que básicamente lo que estaba era mendigando ,a la luz de los ojos de ellos, mendigando por un “handout”, un beneficio en el Congreso de los Estados Unidos o una plegaria para que por favor no nos hicieran daño. Entonces ahí me di cuenta de la total asimetría de poder, se me hizo más clara que nunca.

Deepak regresó de Washington convencido de que Puerto Rico no era otra cosa que una colonia.

DEEPAK: Nosotros no le importamos a gran parte de los Estados Unidos.

Durante nuestra conversación, noté que él llevaba puesto una gorra de béisbol con la nueva bandera puertorriqueña blanca y negra. Me dijo que para él esa bandera representa el luto, pero también la resistencia.

Deepak: Yo pienso que lo que una generaciones entendían como Estado Libre Asociado y sus promesas, y lo que podía lograr, murió definitivamente.

Deepak: Este entendido político ya se acabó. Esto se acabó.

YARIMAR: Sin embargo, hay personas que todavía piensan que el ELA es la mejor oportunidad que tenemos-- que siguen pensando que es: “lo mejor de los dos mundos”.

ALANA: Después de la pausa, las conoceremos. Esto es la brega.

ALANA: Regresamos, esto es La Brega.

A pesar de que Puerto Rico ha tenido este estatus de Estado Libre Asociado durante casi 70 años, la conversación sobre el ELA se ha vuelto urgente porque para mucha gente, no funciona.

Pero también hay personas que todavía ven al ELA como un proyecto viable.

Ante esto, Yarimar Bonilla decidió buscar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Quién se siente descolonizado en Puerto Rico?

YARIMAR: Una de las cosas más raras de este momento que estamos viviendo en Puerto Rico es que mientras los boricuas están emigrando masivamente fuera de la isla, cada día más estadounidenses están llegando. Algunos, como el jefe de fondos de cobertura, o “hedge fund manager”, Peter Schiff, aparecen regularmente en la televisión promoviendo los beneficios de trasladar sus negocios a Puerto Rico.

Peter Schiff: But if I earned money in Puerto Rico, thanks to the fact that they finally reduced taxes there, I get to keep a lot more of what I earn.

Peter Schiff ha dicho claramente que el ELA le conviene, porque le ofrece exenciones fiscales que no obtendría en ningún otro lugar del mundo - y todo esto sin tener que renunciar a su ciudadanía.

Su interés personal en el ELA es obvio. Por esto decidí hablar mejor con alguien que se mudó aquí por... digamos... razones distintas.

CASSIE: I think that's going to be in the background. Don't worry. All right. You're OK.

YARIMAR: That's Radio Gold.

Esta es Cassie Kaufman. Ella corre un canal de YouTube que se llama "LifeTransPlanet" donde publica videos de ella y su familia gozandose la vida en Puerto Rico.

Cassie vive en la costa oeste, en el pueblo de Rincón, al que ella llama "Grincon". Este apodo se debe a que por décadas esta área ha sido un polo de atracción para visitantes estadounidenses (o gringos), debido a sus playas que son idóneas para surfear.

Cassie y su esposo se mudaron aquí del estado de Colorado, en parte huyendo del frío.

LifeTransPlanet clip: So some people may question why we choose to live in Puerto Rico. Especially with the earthquakes. There’s economic difficulties here on the island.

En este video, Cassie explica que muchos le preguntan por qué ella y su familia decidieron mudarse a Puerto Rico, especialmente con los terremotos y las dificultades económicas. Pero, ella dice que le encanta vivir aquí...

But here’s a few reasons why we love living in Puerto Rico, and we wouldn’t choose anywhere else in the world to live.

Los videos de Cassie me llamaron la atención por el entusiasmo que ella muestra al hablar de su vida en Puerto Rico. Mientras que otros recién llegados se quejan de todo lo que no funciona aquí--desde la red eléctrica hasta la burocracia gubernamental-- Cassie se enfoca en lo que le gusta del estilo de vida tropical. Ella jura que es más feliz y saludable aquí - ¡hasta perdió 30 libras! Le encanta poder cultivar su propia comida y estar rodeada de palmas tropicales, gallinas y (especialmente) sus pavos.

Pero a Cassie no sólo le gusta el paisaje, también le encanta la gente. Y está muy consciente del resentimiento que generan sus compatriotas, como Peter Schiff, que vienen a la isla para beneficiarse de los incentivos fiscales.

CASSIE: And so that's why I try to be clear, like we're here to start our family, to live in the community, to be part of this.

Por eso ella trata de aclarar que ella está aquí para compartir con la comunidad y realmente ser parte de Puerto Rico. Para Cassie, vivir aquí ha mejorado su calidad de vida, la ha hecho más creativa… y hasta más… humana.

Cassie: In some ways, like I think that's what's so cool to me about Puerto Rico, is that it's this like transition land.

Ella dice que lo que más le gusta de Puerto Rico es que se siente como un terreno de transición.

Esa frase me llamó la atención.

¿Una transición hacia o desde dónde? ¿Eso de “tierra de transición” no será algo así como el purgatorio?

Aparentemente lo que para los puertorriqueños genera un sentimiento de exclusión y de ciudadanía de segunda clase... para Cassie significa vivir con mayor libertad.

Le pregunté a Cassie si ella siente que vive en un país extranjero.

YARIMAR: Do you feel like you live in a foreign country?

CASSIE: In some ways.... If Puerto Rico were just another state, that would for me would have very little appeal. We could go to Florida and, you know, go to the beach and have a tropical experience.

“En algunos sentido, sí,” me dijo. Si Puerto Rico fuera otro estado, tendría muy poco atractivo para Cassie. Si solo buscara playas y buen clima, podría fácilmente irse para Florida. El atractivo de Puerto Rico es precisamente que es culturalmente diferente.

CASSIE: But to me, what attracted me, was that it was different. It was like it was just enough US that it would be more comfortable to move here.

Pero a la vez Puerto Rico tiene suficientes cosas compartidas con los Estados Unidos como para que se sienta familiar y cómodo para Cassie.

Esto incluye el que se use la misma moneda y sistema bancario, y que ella no necesite una visa para entrar y salir—mientras disfruta de estar expuesta a otra cultura. Para ella, realmente es lo mejor de los dos mundos.

YARIMAR: Do you feel like you live in a colony?

Le pregunté si sentía que vivía en una colonia.

CASSIE: I wouldn't know what it feels like to live in a colony.

Pero me dijo que realmente no sabía lo que eso implicaba.

CASSIE: Probably in the sense of the military kind of control or that it's a military outpost basically still that kind of has that old colony feel, in the sense that we don't have the right to vote.

Reconoció que la isla es un punto de control militar y que eso crea un cierto ambiente colonial, además de que, (claro), no se tienen derecho al voto presidencial.

YARIMAR: For you personally, you are willing to give up that right?

Le pregunté si a ella personalmente le molestaba tener que renunciar a ese derecho.

CASSIE: I guess that would be kind of a part of the definition of living under a colony, right?

y me dijo que supone que eso es lo que significa vivir en una colonia.

Cuando le pregunté su opinión sobre el estatus, su contestación fue más ambigua.

YARIMAR: How do you feel about statehood?

CASSIE: I don't have a horse in the game. I don't feel like that's my call.

If it were a state, I would still probably love Puerto Rico.

And if it weren't, I would still love Puerto Rico.

O sea, Cassie piensa que ella no tiene vela en este entierro.

No siente que la decisión debe ser suya. Y como quiera, si Puerto Rico fuera un estado, lo amaría igual. Y si no lo fuera, también.

En realidad, esto es lo único que ella puede decir. Me hubiese sorprendido si hubiera dicho que quería que fuera un estado o un país independiente, en lugar de esta "tierra de transición". Porque le encanta así como está ahora. Para ella, esto funciona.

CASSIE: I wouldn't want Puerto Rico to lose her identity as a place. I think that's probably the fear of becoming a state. I'm also of the opinion, as you know, to keep the culture and keep the sabor de la isla.

Cassie dice que no quisiera que la isla perdiera su identidad. Eso es lo que le preocupa de que se convierta en un estado. Piensa que debe mantenerse la cultura, y como ella dice, el sabor de la isla.

Honestamente, sus palabras hacen eco a temores comúnmente expresados sobre la pérdida de nuestra puertorriqueñidad. Es común escuchar a personas decir que les preocupa perder nuestro equipo olímpico, por ejemplo, o nuestras representantes en los certámenes de belleza, e incluso nuestro idioma, si fueramos estado.

CASSIE: But on the other hand, I don't think that there could ever be a…pull ourselves away from the US completely either. And I think that's where we kind of get in that place of let's just stay where we're at, ya know?

Pero Cassie tampoco cree que debemos romper completamente con los Estados Unidos, y esto es lo que la lleva a pensar que mejor nos quedamos como estamos.

Cassie no es la única. Hay muchos puertorriqueños que también dicen... quedémonos cómo estamos. Y los populares, el partido que nos trajo el ELA, siguen siendo una fuerza política importante.

Puede que no despierten las mismas esperanzas que en la juventud de mi abuela, pero todavía hay muchas caravanas que recorren la isla con tumbacocos... ...tocando esos pegajosos jingles llenos de promesas de un futuro mejor.

PLENA JINGLE “CHARLIE DELGADO PA GOBERNADOR”- Charlie Delgado para Gobernador. ¡Si! Lo quiere la gente..

REGGATON JINGLE “Eduardo Bathia 2020”- Cuando nos unimos logramos grandes cambios, cuando nos juntamos a PR rescatamos, lo fortalecemos, lo recuperamos, todos de la mano ahora vamos....al rescate de la vida...”

YARIMAR: ¿Cuál es tu jingle favorito?

SWANNY: Es bien fácil. Se llama Creo, de Aníbal Acevedo Vilá. (rie)

Esta es Swanny. Es una estudiante universitaria de la Universidad Interamericana (conocida como "La Inter"). Tiene 20 años y su jingle favorito se llama Creo.

YARIMAR: ¿Cómo, va ese? Yo no lo conozco.

SWANNY: (Ríe) Te voy a decir, empieza diciendo creo en nuestra gente, su coraje y su valor. Creo en el futuro y en el triunfo de su voz.

“Anibal Gobernador Jingle”- creo en la palabra, creo en la verdad, trabajando todos juntos, Puerto Rico brillará...”

Swanny es una fiebrua del Partido Popular.

SWANNY: Soy yo un popular de corazón. (rie)

YARIMAR: ¿De corazón? (rie)

SWANNY: De corazón y de mente.

YARIMAR: O sea, ¿Fuego popular?

SWANNY: ¡Fuego! (rie)

En muchos sentidos, Swanny me recuerda a mi abuela: una joven llena de energía comprometida políticamente, que se crió asistiendo a mítines políticos con su familia.

SWANNY: Yo soy la persona que a cinco o seis años estaba por la ventana del carro de mami en una caravana.

Y hoy, Swanny es la vicepresidenta de la Juventud Popular. Esto significa que su misión es atraer a más jóvenes al partido... una tarea difícil en un momento en el que muchos están frustrados con "la política vieja".

Swanny: Hay que decirles lo que hemos hecho y que somos el partido que cree en la juventud y que le da oportunidades reales a los jóvenes de participar. No importa si tienes un buen apellido, no importa si eres de algún sitio que no está en el área metro como yo

Su manera de reclutar es centrarse en los logros del pasado - particularmente el desarrollo económico que el ELA representó en su apogeo - con la esperanza de convencer a una nueva generación de electores que los populares siguen siendo nuestra mejor apuesta para el futuro.

SWANNY: Es el partido que pudo hacer mucho, pero que todavía le queda mucho por dar.

YARIMAR: ¿Y tú sientes que Puerto Rico es una colonia?

SWANNY: Hay veces que sí. Hay veces que sí, si se siente y hya otras veces que no se siente tanto.

Le pregunté si piensa, como mi amigo Deepak, que el ELA está muerto... ... Y ella contestó que, no, que para ella el ELA sigue vivo

SWANNY: Que ha sido muy maltratado, pero que al final del día nos sigue proveyendo mecanismos para poder desarrollarnos...

Admito que me sorprendió escuchar a una joven defender el status quo tan apasionadamente.

Pero hay una cosa importante que hay que saber sobre Swanny, posiblemente lo más importante:

SWANNY: Soy natural de Barceloneta, Puerto Rico.

Barceloneta es un pequeño pueblo en la costa norte de la isla.

SWANNY: ...cuando Barceloneta era uno de los campos más grandes de la industria farmacéutica del mundo.

Se le conocía literalmente como "la ciudad industrial". Más de 14 plantas farmacéuticas se establecieron aquí debido a la pureza y abundancia de sus reservas de agua.

Pero... muchas de estas plantas se fueron de Barceloneta después de que el gobierno federal le puso fin a los incentivos contributivos que las habían atraído originalmente.

Hoy día, las reservas de agua están contaminadas y las fábricas están vacías.

SWANNY: Tú pasas por la número dos de Barceloneta y ves los edificios de las fábricas abandonados, de todas las fábricas que se fueron.

Cuando las empresas se fueron de Barceloneta, mucha gente perdió sus trabajos... trabajos que Swanny piensa solo eran posibles gracias al ELA.

SWANNY: Pues yo vi todo ese proceso de cómo cerraban las fábricas en mi pueblo y como todas las personas, todos los papás de mis amigos se quedaban sin trabajo. Fue un proceso bien fuerte.

Barceloneta recibió un golpe duro después que se fueron las fábricas y muchos de los que perdieron sus trabajos finalmente, sin más opciones, se mudaron a los Estados.

Tal vez por eso Swanny se niega a renunciar al ELA. Aceptar su muerte sería como aceptar la muerte de la ciudad que conoce y ama.

Cuando hablé con Swanny, me citó todos los refranes clásicos de los "Populares": como que Puerto Rico es "el puente" entre los EE.UU y América Latina y la importancia de que el gobierno de los EE.UU. nos ofrezca "protección" en caso de desastres naturales. Parecería realmente creer en todas estas promesas, pero cuando dice ese eslogan famoso:

SWANNY: “Lo mejor de los dos mundos.” (rie)

YARIMAR: “Aaa te gusta, te gusta...”

Se le escapa una pequeña risa porque sabe que es un cliché, y uno que cada vez es más difícil de creer. Pero, las alternativas - independencia o estadidad - tampoco le convencen.

SWANNY: quizás lo nuevo al final del día, aunque suena tentador, pero realmente no es lo mejor para el país y no es lo que buscamos.

Hay un refrán que quizás recoge este sentir perfectamente: “más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Si Barceloneta es el símbolo de las industrias desiertas, otro pueblo, Río Piedras, es el símbolo del comercio abandonado. Si lees una noticia sobre la deuda de Puerto Rico, lo más probable es que la veas acompañada por una foto del desolado Paseo de Diego de Río Piedras. Este centro peatonal una vez fue un bullicioso distrito comercial, lleno de todo tipo de tiendas.

A mi mamá siempre le encantaba la costura y cuando yo era joven este era nuestro destino principal para las compras del regreso a clase. Juntas nos perdíamos entre los enormes rollos de tela en tiendas como “La Riviera” donde comprabamos suficiente tela para todo un semestre de trajes nuevos hechos a manos.

Ahora, eso es un recuerdo lejano. La mayoría de esas tiendas están cerradas y las pocas que quedan luchan por sobrevivir.

Alana y yo recientemente visitamos Río Piedras en un momento en que se sentía mucho más activo.

Decenas de carros abarrotaron la carretera-- la gente tocaba sus bocinas todos a la vez -- era una caravana-- el mitin político favorito en Puerto Rico.

Le preguntamos a la gente allí si él ELA había muerto y hubo un muchacho que nos respondió a las millas:

MUCHACHO QUE RESPONDE A LAS MILLAS: El ELA es un engaño, no murió, él ni siquiera nunca nació.

Estaba allí apoyando un nuevo movimiento... que quiere dejar de hablar del status y centrarse en otros temas fundamentales.

Como la corrupción del gobierno, la violencia de género y la necesidad de auditar la deuda.

La caravana era parte de la campaña de un joven político llamado Manuel Natal.

Natal estaba en la contienda para la alcaldía de San Juan en representación de un nuevo partido político llamado "Movimiento Victoria Ciudadana."

Natal obtuvo un número de votos históricos el día de las elecciones e inclusive parecía ser el ganador la noche del evento... pero al contarse los votos adelantados y ausentes perdió su ventaja.

Esto levantó serias sospechas sobre el proceso electoral e impulsó a cientos de personas a convertirse en voluntarios para el inevitable recuento de votos.

De ahí, fue a los tribunales.

Pero aún está “casi victoria” fue un gran logro para un partido nuevo.

Dado todo esto quise hablar con Natal y preguntarle cómo el veía al ELA:

NATAL: "...que todo lo que alguna vez fue la supuesta ventaja del Estado Libre Asociado. Ya, ya no existen... ...hoy lo que nos queda es lo que antes fue lo mejor de dos mundos. Hoy quizás lo que nos queda es lo peor de todos esos mundos."

Al igual que Swanny, Natal se crió en una familia de populares y fue, durante un tiempo, una estrella ascendente en el partido. Pero hace unos años tomó la decisión radical de convertirse en un legislador independiente, citando como sus razones la corrupción que veía dentro de su propio partido. Luego, junto con otros líderes políticos, ayudo a crear “Victoria Ciudadana".

Aunque los miembros de este partido no están de acuerdo en la fórmula de status que prefieren, si están de acuerdo en que hace falta un nuevo proceso y una alternativa a los votos “performativos” que siempre hemos hecho.

O sea, los llamados plebiscitos o referéndums, donde se nos convoca a votar sobre el “tema del status” pero que nunca han estado vinculados a un compromiso real de parte del Congreso.

Ya para los años 60, cuando la cadena NBC estaba cubriendo el primer voto del plebiscito, señalaron la ironía de este espectáculo.

NBC Report 1967: Most Puerto Ricans, even those who favor a commonwealth, agree on one thing. This plebiscite is at best only a temporary solution. The United States is not legally bound by its results, and neither is Puerto Rico.

El reportaje dice que la mayoría de los puertorriqueños estaban de acuerdo que ese primer plebiscito no era más que un parcho--- porque ni Puerto Rico, ni Estados Unidos se habían comprometido legalmente a respetar los resultados.

Y ese mismo problema lo tuvo el plebiscito del pasado noviembre de 2019---

Estos rituales son poco más que una encuesta de opinión.

Sin embargo, los seguimos haciendo.

NATAL: ...Se le atribuye una cita al científico Albert Einstein que locura es hacer las cosas de la misma forma y esperar resultados distintos. Y yo creo que en nuestro país tenemos verdad, una clase política que sufre de un nivel de locura bastante agudo y sobretodo con el tema del estatus. ...yo no puedo entender como, como de parte y parte se sigue impulsando el mismo mecanismo que al final siempre resulta ser el que el partido de turno carga la balanza hacia la opción que favorece.

El partido de Natal propone una alternativa, lo que llaman una "asamblea constitucional de estatus", donde los representantes de cada opción política negocian directamente con Washington para determinar los términos de cada opción.

¿Y qué haría esto?

Idealmente, traería respuestas concretas a las preguntas que siempre hemos tenido. Por ejemplo: ¿Si fuéramos independientes tendríamos derecho a la ciudadanía dual?

¿Si fuéramos estado, pueblos como Barceloneta podrían tener incentivos fiscales para atraer industria?

¿Y si fuéramos una República Asociada, tendríamos acceso a becas federales y otras ayudas?

Y la pregunta que es tal vez la más delicada, pero también la más importante...

¿Alguna de estas opciones incluye alguna especie de indemnización por los más de 120 años de dominio colonial?

Esta propuesta de salirnos de los plebiscitos y los referendums es bien atractiva para los jóvenes que están frustrados con el largo estancamiento de la política puertorriqueña.

Esta es la generación que marchó para derrocar al gobernador durante el verano del 2019. Y los que en la pasada elección crearon una campaña viral en las redes sociales para registrar a nuevos votantes. Entre ellos se encuentra el artista de trap favorito de mi abuela, Bad Bunny, quien oficialmente endoso a Natal.

Lo que Natal y otros sugieren es que los debates sobre el estatus nos han impedido atender otros asuntos que son igual o más fundamentales.

NATAL: Yo creo que lo primero verdad es que también de la misma forma en que tenemos que repensar el mecanismo para atender el tema del estatus, yo también pienso que tenemos que repensar la forma y manera en que nos organizamos políticamente y electoralmente y organizarnos exclusivamente alrededor de una pregunta. Oye, una pregunta fundamental. Una pregunta importantísima...pero nos continúa alejando de atender tantos otros temas que tienen que atenderse. Temas como nuestra situación fiscal y económica.

El tema de la deuda, el tema de la desigualdad y de la inequidad y la pobreza en Puerto Rico, que , verdad, llega a unos niveles que que bueno que son seriamente preocupantes.

Este mensaje ha resonado entre muchos... incluyendo a mi abuela.

Comencé la pandemia publicando videos de ella en las redes, bromeando que era "La Influencer". Pero ya cuando las campañas políticas estaban en su apogeo, ella se había convertido en toda una sensación.

MONSY: Dime hija

YARIMAR: ¿Por quien vas a votar?

MONSY: Pues yo quiero un cambio, ¡pero un cambio radical!

YARIMAR: ¿Radical?

MONSY: Radical.

En uno de los videos que se fue viral, nos sorprendió a todos declarando que apoyaba al candidato independentista Juan Dalmau. Se decía que sólo los jóvenes apoyaban a candidatos alternativos como Natal y Dalmau, y que los votantes mayores le tenían miedo al cambio.

MONSY: Dicen que los viejos no votan por Dalmau. ¡Porrraej!

Dalmau incluso lo usó para uno de sus anuncios de televisión, y luego llamaron los programas mañaneros...

NOTICENTRO EN LA MAÑANA-- como todo una influencer, como Bad Monsy ha conquistado las redes sociales…”

También escribió una canción política al estilo de bomba y plena que también pegó...

NOTICENTRO EN LA MAÑANA

BAD MONSY: (CANTANDO) “Ni azules ni coloraos, ni azules ni coloraos,

NORMANDO VALENTIN “¡AJA!”

BAD MONSY: (CANTANDO) ¡Yo quiero la patria nueva que nos propone Dalmau!

NORMANDO VALENTIN: “¡Ahi esta!” (SE RIE)

Y el fin de semana antes de las elecciones, el mismo Dalmau la vino a visitar y le trajo un ramo de flores.

MONSY: "No lo puedo crear!!!!" [risas!]

Después de toda una vida de votar por los populares, y de apoyar al ELA, el apoyo público a un independentista fue sorprendente. Pero esto no significa que ella quiera la independencia como tal.

MONSY: Independencia, por ahora. No hay independencia.

Me dijo que votó por Dalmau simplemente porque pensó que sería un buen gobernador. Tal vez esto no suene revolucionario, pero en Puerto Rico lo es.

En cuanto al estatus....

MONSY: Entonces después se podía bregar con lo otro. ¿Tu sabes? Poco a poco...

Aquí mi abuela suena como "una buena popular", tu sabes, dándole largas al asunto...

Pero si vamos a ser justos, quienes realmente "arrastran los pies" con este tema es El Congreso de los Estados Unidos.

Ellos se niegan a hablar claro sobre las distintas opciones que están dispuestos aceptar... y sobre por qué les conviene mantener a Puerto Rico como una ambigua "tierra de transición".

Sinceramente ninguna de las opciones sobre la mesa me convencen.

Por ejemplo, cuando considero la independencia, me emociona la posibilidad de ser nuestro propio país, pero cuando miro a nuestros vecinos del Caribe veo que enfrentan muchos de nuestros mismos retos: deuda, austeridad, migración, corrupción y los retos de la recuperación post- desastre. La independencia, obviamente, no lo resuelve todo, y no garantiza la soberanía. En vez de luchar contra la Junta de Control Fiscal podríamos terminar luchando contra el Banco Mundial o el FMI.

Pero cuando pienso en la estadidad, pienso en Hawaii y en cómo la población nativa fue excluida de gran parte del desarrollo y la prosperidad que supuestamente trajo ese cambio político.

También miro el movimiento de Black Lives Matter y el racismo rampante en los Estados Unidos hacia las personas de color, y me pregunto si realmente podremos llegar a tener algo mas que una ciudadanía de segunda clase.

Así que termino donde siempre: en un tranque. Pero algo se siente diferente.

Las señales del cambio son sutiles, pero se pueden encontrar si la sabes buscar: por ejemplo -- en la bandera de protesta en blanco y negro que ahora se ve en cada esquina, en las metaforas de Bad Bunny y en las transformaciones en las urnas, donde miles como mi abuela escogieron candidatos alternativos. También están las señales más obvias, como las protestas masivas que derrumbaron al gobernador en 2019.

Al final, creo que lo más cercano que he encontrado a una respuesta de lo que quisiera ver en Puerto Rico, es algo que dijo mi mamá una noche, cuando se unió a una de las conversaciones con mi abuela.

MAMI: Tiene que suceder algo diferente, que no es lo que ya está, Yo ni sé, pero yo quiero para Puerto Rico, algo que quizás todavía no lo hemos pensado, que estamos en el proceso de pensarlo.

Ella quiere algo que aún no existe, algo que todavía estamos en el proceso de inventar, algo que ni siquiera se nos ha ocurrido.

Pero este es el problema: entre las muchas crisis que tenemos en Puerto Rico, hay también una crisis de la imaginación. Sabemos que lo que tenemos no funciona pero nos han inculcado un miedo profundo al cambio.

Pero aún así tengo la esperanza de que este periodo de crisis, pueda ser también uno de transformación. Lo vimos durante las protestas masivas del 2019, cuando miles de personas se unieron para gritar a viva voz “Somos más y no tenemos miedo.”

2019 SOUNDS FROM CALLE SIN MIEDO PROTESTERS BEGINS- “Somos más y no tenemos miedo.

Quizás, la muerte del ELA, y el fin de las promesas, lo que demuestra es que el mundo que merecemos no es algo que se nos pueda prometer o conceder, mucho menos garantizar. Pero tampoco es algo por lo que podamos seguir esperando.