8. “Olas y arenas” — las playas son del pueblo

Gente en la playa: “mira, mira, mira eso, mira eso..”

[MÚSICA - bolero guitar]

Alana: La puesta de sol ya casi termina. Apenas queda un rayito anaranjado en el cielo. Las personas aquí son aquellas que no quieren admitir que su día de playa se acabó-- son muchas. Escuchan música, coquetean, posan, beben y nadan. Esto es un atardecer en Ocean Park un domingo.... Esta playa abraza parte de Santurce en San Juan-- si cierras los ojos por un momento – pensarías que estás en Miami- entre cuerpos bronceados embarrados de aceite. Honestamente, es una playa charrita. Y aquí… les confieso que a mi me gusta Ocean Park. Es que se siente como un parque público. Siempre puedes ver diferentes grupos de amigos – o corillos, como decimos nosotros -- los del crossfit haciendo ejercicio, los cocolos con su salsa, los surfers, los hipsters, los “góticos en el trópico”, los cacos y, por supuesto, los turistas -- disfrutando del mismo espacio, compitiendo con su música. Hay mantecados y Medallas a la venta, y un par de nidos de tortugas marinas detrás de una verja.

[MÚSICA - sintes]

Alana: Sylvia Rexach, la cantante y compositora que nació y se crió aquí en Santurce un siglo atrás quizás tuvo en mente esta playa cuando escribió uno de sus boleros más famosos: Olas y arenas. Quizás ella también se paró aquí, justo aquí, un atardecer de Domingo, y miró el vaivén entre el mar y la arena antes de juntar su pluma con papel.

[MÚSICA - “Olas y Arenas,” Sylvia Rexach: “Soy la arena, que en la playa está tendida –envidiando otras arenas…]

Alana: Sylvia canta desde el punto de vista de la arena seca que está en la playa, suplicando a la ola que casi casi la toca pero que apenas la alcanza y se devuelve al mar...

[MÚSICA - “Olas y Arenas,” Sylvia Rexach: “Eres tu la inmensa ola, que al venir casi me toca, pero siempre…”]

Alana: Cada vez que la ola acaricia la arena mojada, se llena de esperanza que pronto le tocará a ella. Su voz se menea como la marea, puedes sentir un duelo en su cantar-- angustiada por la completa indiferencia de este amante.

iLe: Me encantan sus composiciones y siempre es un es un mood total.

Alana: Esa es Ileana Cabra, la cantante ganadora de Grammy mejor conocida como Ile-- ella escribe boleros también y se crió escuchando a Sylvia Rexach.

iLe: O sea como que yo una vez entró a escuchar canciones de Sylvia. Olvídate. Me hundo ahí.

Alana: Adora Olas y Arenas y una vez hizo una versión junto al uruguayo Jorge Drexler:

[MÚSICA - “Olas y Arenas,” iLe y Jorge Drexler: “ Soy la arena, que en la playa está tendida –envidiando otras arenas…”]

Alana: Y si es una canción de amor, pero en estos días hay una manera de escucharla donde el significado de su poesía cambia por completo. Se convierte en una canción sobre el lugar que la inspira: la playa.

[MÚSICA - cuerdas de guitarra]

iLe: Lo que pasa es que es muy poderoso lo que tenemos de frente a lo que tenemos que enfrentarnos. Yo siento que tiene que ver con que tenemos el mar tan cerca de nosotros. Nosotros sanamos muchísimo en la playa. Dependemos de la playa.

Alana: Y por eso este episodio es sobre la lucha por las playas de Puerto Rico. Porque nuestras costas corren peligro. Amenazadas por el desarrollo, la gentrificación y las fuerzas naturales como la erosión y el alza de los niveles del mar....

iLe: Estamos viendo cómo el mar y la naturaleza está, de cierta forma, como reclamando lo suyo, ¿verdad?

Alana: En Puerto Rico las costas son públicas. Pero ciertos grupos y personas han logrado burlar la ley y construyen donde técnicamente está prohibido e intentan privatizar las playas. Es algo que está pasando por todo el archipiélago y hay reportajes en los medios sobre desarrollos ilegales constantemente. Es como si las costas estuvieran asediadas por dos frentes: de un lado la amenaza “natural” y del otro: la construcción y la privatización.

iLe: Obviamente ha tenido que ver con malos manejos del gobierno y de gente que ha venido a construir. Todas estas gente. Lo que hace es aprovecharse de nuestra vulnerabilidad.

Alana: El costo de vida es alto pero los sueldos son bajos. Cada vez más, bienes que pertenecen al pueblo dejan de serlo. Como escuelas cerradas que inversionistas han convertido en apartamentos privados. Y eso me lleva a la pregunta: ¿Por qué entre tanta lucha las playas parecen ser tan centrales? Así que vamos a acabar esta temporada con un bolero sobre amor y pérdida. Será nuestro pie forzado para poder ir a donde las olas se encuentran con la arena.

[MÚSICA - téma de La Brega]

Para Futuros Studios y WNYC Studios yo soy Alana Casnaova-Burgess y esto es La Brega. En este episodio track 8: Olas y arenas: las playas son del pueblo.

[Música termina]

Alana: Francisco Díaz Fournier es el cofundador y socio de la firma de bienes raíces “Luxury Collection”. Le dicen Paco.

Paco: One of the feedback that we usually get from people that moved to Puerto Rico is that we in Puerto Rico, we don't know what we have.

Alana: Estoy con él en su carro y me está contando que una de las primeras cosas que le dicen sus clientes que se mudan a la isla, es que en Puerto Rico no sabemos lo que tenemos…

Paco: This is such an amazing island…

Alana: Le pedí una entrevista para hablar sobre el rol de las playas en la imagen que tiene la gente que se muda a Puerto Rico.

[MÚSICA - dembow suave]

Específicamente como sus clientes imaginan a Puerto Rico. Se ofreció a llevarme a Dorado y las comunidades exclusivas que existen allí para estos nuevos clientes adinerados.

Paco: And that's Ricky Martin's home.

Alana: Oh, wow… he’s repaving his driveway.

Alana: Me dio un tour, de casas impresionante, de gente impresionante... Ricky Martin y gente tan famosa que no puede decirme quienes son.

Paco:…one of the most popular artists in Puerto Rico.

Alana: Does he have a name?

Paco: I'm not supposed to disclose it.

Alana: ¡Trate!

[MÚSICA - termina]

Bueno, todo sobre estas propiedades es lujoso– patios con grama crujiente, con bromelias puestas a la perfección. No están en la playa, pero son espectaculares. En febrero, la casa más cara en el mercado puertorriqueno aparecía listada por 45 millones de dólares y está localizada bien cerca de donde estamos. Muchos de estos compradores de los Estados Unidos han llegado a Puerto Rico impulsados por incentivos contributivos.

Paco: They believe in Puerto Rico, they say this island has a great future.

Alana: Paco me dice que “creen en Puerto Rico” – y que cuando trabaja con ventas multimillonarias, para él, más allá de una comisión, es un reflejo del verdadero valor de Puerto Rico.

Paco: You can interview any of my clients and they will tell you, man, the first thing that Paco sell you is Puerto Rico– with the pros and cons.

Alana: “Preguntale a cualquiera de mis clientes” me dice– “te dirán que lo primero que Paco vende es Puerto Rico con los puntos a favor y los puntos en contra.” Los puntos en contra son cosas como la alta incidencia criminal, la fragilidad del sistema eléctrico y los problemas de un sistema educativo ineficiente-- cosas que se sienten distantes en una comunidad cerrada y exclusiva.

Alana: It's just beautiful.

Paco: Oh, this is spectacular

[AMBIENTE - sonido de olas]

Alana: Todo en este tour se ve precioso, espectacular como me dice Paco. Estamos llegando a Dorado Beach, parte del Ritz-Carlton Reserve. Una estadía de una noche en un cuarto con vista al mar te costaría 2,500 dólares por noche. Paco es miembro de este club, así fue como pudimos entrar.

Alana: Oh, so that's where the beach is.

Paco: That's where the beach is.

Alana: I'm wondering this this whole time.

Alana: Luego de que nos dieran paso en el control de acceso, llegamos al parking, y por fin pude ver en donde estaba el mar.

Alana: And so beaches are public…

Alana: Y le digo, pues…las playas en Puerto Rico son públicas.

Paco: Yes.

Alana: So people can come in here to use this beach…

Alana: Así que…el público puede venir a usar esta playa.

Paco: Well, to they, they will have to swim because they coming inside of, uh, this property. You have to be a member at a, or a guest or a resident.

Alana: Uhhuh.

Alana: Paco me dice que para usar esta playa, el público tendría que nadar.

Alana: Were you joking about swimming? [se rie] Sorry.

Alana: De momento no se si el comentario de “tener que nadar para llegar” es un chiste...

Paco: No, I'm serious….I, well, it sounds like a joke, but it's true.

Alana: Pero Paco me dice que aunque parece chiste…si uno quiere venir a esta playa sin ser parte del club -- uno tendría que nadar desde otro lado.

Paco: The beach is public, but this is a private property.

Alana: “Las playas son públicas pero esto es propiedad privada.”

[MÚSICA: bongos]

Alana: Estamos en West Beach en Dorado. No sabía que veníamos aquí. Ha habido protestas en este mismo lugar porque hay que cruzar por un camino pedregoso para acceder a la playa si no se entra por el control de acceso. Dicen que eso va en contra del espíritu de que las playas sean públicas. Estos cuestionamientos sobre el acceso van apareciendo por todas partes.

[AMBIENTE - sonido de olas]

Al otro lado de la isla queda Rincón, allí conocí a Iris, quien se crió en el Bronx.

Iris: My parents were from Rincon and Añasco. They went to the states when I was little.

Alana: Sus padres eran de Rincón y de Añasco. Ahora ella y su esposo Ethan se han jubilado aquí – un regreso soñado. Este día decidieron venir a la Playa Los Almendros– que conocen hace años. Mientras Ocean Park se siente como una fiesta, esta playa es todo lo contrario – con aguas cristalinas– se siente como una postal que invita al silencio y la contemplación….

Ethan: When we first came here, that was 40 some years ago. [se rie]...You know, all you saw was almond trees and, uh, high grass. It was beautiful!

Alana: Ethan, el esposo de Iris, me cuenta que hace 40 años, uno podía ver una cantidad inmensa de árboles de almendro por todas partes....

Ethan: You know, you felt free.

[MÚSICA - guitarra]

Ethan: And then bit by bit, everything started closing in.

Alana: Pero con los años el espacio abierto se fue cerrando. Todo el desarrollo reciente ha hecho a la playa menos accesible– confusa. Hoy tenemos edificios a nuestro alrededor y un camino pequeño que se convierte en un parking. Cuando llegué no estaba segura si podía caminar por aquí. Iris me dijo que se sintió igual…

Iris: I had to ask questions. Are you allowed to come in here? Can you park your car? Am I gonna get a ticket? Like I wasn't sure.

Alana: Tuvo que preguntar si podía entrar, si podía estacionar su carro, si le iban a dar un ticket...no estaba segura de nada. Y estamos al lado de un complejo de viviendas que es el centro de una gran batalla sobre las costas. Se trata del Condominio Sol y Playa. Que está justo en medio de esta playa, pintado de un color arenoso con balcones en blanco que miran directamente hacia el mar. Cuando el huracán Maria azotó en 2017, violentas olas destruyeron la piscina del complejo. De hecho, el huracán cambió la mayoría de las costas de Puerto Rico. Las playas se hicieron más estrechas, lo que significa que edificios como estos están más cerca al agua que antes. O bueno, quizás deberíamos decir que el agua está más cerca de los edificios. Luego del huracán, el condominio pidió permisos para rehacer la piscina. El Gobierno los otorgó y los dueños comenzaron a reconstruir.

[AMBIENTE - sonidos de construcción]

Maritza: Desde el día uno desde el día que empezaron a suceder estas cosas –

Alana: Esta es Maritza Correa. Recuerda bien ese día de Julio de 2021 en que vino a la playa y vio los trabajos de reconstrucción. También recuerda lo que le dijo a una amistad que la acompañaba:

Maritza: Le dije pronto va a parecer un carey ahí adentro y las cosas van a cambiar. Y asimismo sucedió al otro día.

[MÚSICA]

Alana: Playa Los Almendros es uno de los lugares donde anidan los careyes: una especie de tortuga marina que está protegida y en peligro de extinción. Mientras la arena desaparece y es sustituida por agua y cemento, a los careyes casi no les queda más espacio para anidar. Voluntarios tuvieron que entrar y re-localizar el nido a mano. Este fiasco ambiental generó titulares.

[AUDIO DE ARCHIVO - TikTok, @Biancagraulau]

Bianca Graulau: they found a turtle right in the middle of the construction site.

[AUDIO DE ARCHIVO - Noticias Telemundo]

Reportera: …en el condominio sol y playa ubicado en los predios de la Playa los Almendros en Rincón…

[AUDIO DE ARCHIVO - Noticel]

Eliezer Molina: … allá dentro barada, y tuvo que depositar sus huevos ahí.

Alana: El tema llegó a los tribunales y la pregunta en el corazón de todo era: ¿tenía el condominio el derecho de construir cualquier cosa aquí considerando que las playas en Puerto Rico son bienes públicos? Y ese es el foco de las protestas aquí en Rincón de las cuales Maritza forma parte. El mar ha sido importante en su vida....

Maritza: Yo vivo en el tope de la montaña. Y yo veo el mar desde frente.

Alana: Ella y su marido pasan mucho tiempo en el agua.

Maritza: Nos entretenemos porque esa es la vida de él. A él le encanta y a mí me fascina.

Alana: Pero hoy no está aquí para disfrutar de las olas y las arenas. Está aquí porque las agencias de gobierno que deben proteger la playa no lo están haciendo.

Maritza: Lo hice por mi rincón encantado por Rincón por el pueblo de rincón porque aquellos a quienes tenían que defender Rincón no lo hicieron, pero más, sin embargo, el pueblo, el pueblo, la isla completa se volcó aquí en Rincón.

Alana: No es la primera vez que personas han tratado de recuperar el espacio. Hubo un campamento permanente. Se han documentado momentos en que la Policía ha intervenido e incluso arrestado a manifestantes.

[AUDIO DE ARCHIVO - video de twitter de V. Torres Montalvo]

Manifestante femenina 1: “Cobarde”

Manifestante femenina 2: “Eres un abusador”

Manifestante femenina 3: “¡Mira como la coge! Hey, eso no se hace puñeta”

Alana: Eventualmente, el tribunal falló en contra del condominio, estipulando que los permisos de construcción de la piscina eran ilegales. Se ordenó la demolición de lo que se había construido y la restauración del espacio afectado. Pero entonces, no pasó nada por varios meses. Los dueños del complejo no demolieron la pared y las agencias responsables no ejercieron presión.

[AMBIENTE - alguien martillando]

Alana: Hasta que…

Maritza: Alguien que me tire una foto…

Alana: El cuatro de julio de 2022, una protesta ciudadana comenzó la demolición de los muros que rodeaban la reconstrucción de la piscina. Ese fue el día que conocí a Maritza.

Maritza: ¡Ahi va!

Otro manifestante: Ahi esta...

Otra manifestante: Eso es, Woo.

[AMBIENTE - martilleo continua]

Alana: Ese es el sonido de esta mujer de sesenta y pico de años agarrando un marrón y derrumbando una pared de concreto.

[AMBIENTE - martilleo continúa, gruñido, “eso”]

Alana: Cogió un pedazo de los escombros como si fuera un pedazo del Muro de Berlín.

Maritza: Me llevo un pedazo de cemento porque quiero que mis seres queridos, sepan que yo estuve aquí que yo he estado desde el día primero y que yo estoy dando la batalla por ellos y por todos nosotros juntos.

Alana: En Puerto Rico, muchos funcionarios de gobierno repiten la frase “este es un país de ley y orden.” Martiza lo ha notado y es una de las razones que la trae aquí:

Maritza: El gobierno no está haciendo valer las leyes. Si sabemos que la ley se hizo, ¿para qué? Para seguirla, porque el norte de nosotros tiene que ser ese. Especialmente las agencias del gobierno.

Alana: Maritza entonces menciona este término bien específico.

Maritza: … y la zona marítimo-terrestre se respeta.

Alana: La zona marítimo-terrestre.

Maritza: Se respeta.

[MUSICA]

Alana: Es un término legal que define la parte de las costas que pertenece al pueblo de Puerto Rico… y Martiza no es la única que lo menciona.

Persona 1: Zona Marítimo-terrestre

Persona 2: Zona Marítimo-terrestre

Persona 3: Zona Marítimo-terrestre

Persona 4: Zona Marítimo-terrestre

Persona 5: Es la Zona Marítimo-terrestre

Alana: Y ahora van a entender mejor porque empezamos hablando del bolero Olas y Arenas… porque ese término legal y la canción de Sylvia Rexach......tienen mucho en común....

[MÚSICA - “Olas y Arenas”, Sylvia Rexach: “Soy la arena…]

Alana: Les cuento después de esta pausa... Esto es La Brega.

[MÚSICA]

Xenia Rubinos: Hola, soy Xenia Rubinos y estas escuchando La Brega

Alana: Esto es La Brega, yo soy Alana Casanova-Burgess. Para explicar la zona marítimo terrestre voy a pedirles que imaginen el despecho de Sylvia Rexach de nuevo. Cantando como la arena seca, que mira a la arena mojada y cercana a la orilla, espera con ansias que una ola eventualmente la toque también.

[MÚSICA - “Olas y Arenas”, Sylvia Rexach: “Sobre arena humedecida ya, creyendo que esta vez me tocara…”]

Alana: ¿Y por qué les digo esto? Porque en su interpretación más sencilla, la definición legal de las playas en Puerto Rico como espacio público está representada por ese mismo concepto: la playa se determina por qué arena es tocada por las olas y que arena no se moja.

[MÚSICA]

Pero como verán, la cosa no es tan sencilla…Por ejemplo, la diferencia entre la marea alta y baja en una playa como Ocean Park puede ser de pies, a menos que haya una tormenta. Así que en la mayoría de los días, Sylvia estaría envidiando ese estrecho mojado de las arenas que gozan del abrazo afectivo de las olas.

Verónica: En Puerto Rico. Esa diferencia entre marea alta y marea baja no es muchísima.

Alana: Verónica González Rodríguez es una abogada ambientalista y profesora en la Universidad Interamericana en San Juan. Nos encontramos en Ocean Park mientras hablamos caminando ambas descalzas, disfrutando de la arena fría justo antes de la puesta de sol…

Verónica: La zona marítimo terrestre, se define como el área que cubre el mar en el ir y venir de las olas. Usualmente se entiende que en áreas que son sensibles las marea hasta donde se sienta esa sensibilidad y las áreas donde no lo sean hasta donde alcancen las olas mayores en tiempos de temporales.

Alana: Esa definición nos llega del siglo 19, cuando Puerto Rico era una colonia de España...

Alana: Así que es como una ley colonial, pero colonial como old school (se ríen)

Verónica: Pero esta vez de la pasada administración colonial, este la receta la original

Alana: Así que su contexto era uno “Español,” entre comillas:

Verónica: La playa era principalmente un lugar de negocios para los pescadores para entrar mercancías para comprar y vender mercancías en la playa, en la costas.

Alana: Esta definición de la zona marítimo terrestre es la que hace las playas un bien de dominio público. Es la que asegura el acceso libre a las playas...También debía existir un espacio garantizado de 20 metros, que en su momento era para que las autoridades pudieran vigilar la entrada de contrabando.

Verónica: O sea, la gente en el siglo 19 no iba a la playa a tomarse una cerveza y coger el sol.

[MÚSICA percusiva]

Alana: Pero en España, la diferencia entre la marea alta y baja es mucho más notable-- a veces se mide a varios metros en su costa norte. Eso significa que esa área sensible donde las olas chocan con la costa-- “lo público”-- es mucho más amplia en España. Así que esa ley, que se escribió pensando en otra parte del mundo, se siente fuera de lugar y anticuada...y cuando las leemos con calma, también nos damos cuenta de que no suena muy “legal”... de hecho, tiene una cierta calidad lírica …Se las voy a leer, según el documento la zona marítimo terrestre es, y cito: “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles.”

[MÚSICA - Zona marítimo-terrestre, Los Riveras Destino]

Alana: Se siente como un poema – como si estuviera lista para que alguien le ponga música y la convierta en un bolero…Y como en La Brega siempre estamos alante, le pedimos a Los Rivera Destino que hicieran justo eso:

[MÚSICA - Zona marítimo-terrestre, Los Riveras Destino: “El espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas y las mayores olas..uy! En los temporales donde las mareas no son sensibles…]

Alana: It's kind of poetic. It's sort of lyrical.

Verónica: It is, it's beautiful.

Alana: Mientras caminamos en la playa, Verónica coincide que el lenguaje es lírico, hasta hermoso...y señala que por eso también es ambiguo y la ambigüedad a veces te da un área de juego, que puede ser útil para abogados como ella.

Veronica: When you're creating public policy and public policy, that affects the lives of so many people, it creates issues…

Alana: Pero… cuando se trata de política pública, esa ambigüedad trae complicaciones...en plural...Porque la definición usa algo tan efimero como “donde las olas son sensibles.” Y esa definición también permite que el Gobierno use de referencia el punto más alto donde las olas tocan la tierra en una tormenta. Eso haría que la zona donde no se puede construir sea más amplia.

[MÚSICA]

Alana: De hecho, en la Playa Los Almendros en Rincón eso fue lo que ocurrió luego de las protestas contra la piscina. Se volvió a medir el espacio usando el punto donde las olas llegaron durante el huracán Fiona y bajo esa medida, no había duda alguna que la piscina estaba en un área prohibida. Hay muchos otros ejemplos en Puerto Rico de construcciones que han recibido permisos incorrectamente, en parte porque las agencias a cargo de medir no tienen los recursos para monitorear efectivamente las costas. Y por eso, en parte, existe un empuje – consistente – de ciertos sectores para cambiar la ley…

Mariana: Los científicos han ido esbozando. Otros otros conceptos que entienden que son más aplicables… es hasta dónde llegó la marea máxima en el huracán María.

Alana: Mariana Nogales es representante por acumulación en la cámara baja de la legislatura de Puerto Rico y es una de las personas que ha estado impulsando un cambio.

Mariana: Y eso nos va a obligar a nosotros como país. que revaluó revaluemos el asunto de tener propiedades en las áreas costeras.

Alana: Y también nos obliga a entender que ese vaivén de las olas que ahora define a la Zona Marítima Terrestre:

Mariana: Quizás es un concepto así, tan difícil de definir como el amor ¿verdad? Es un concepto así. El amor es inexacto [se rie) y la zona marítimo terrestre también.

Alana: Mariana me contó que la lucha en contra de desarrollos que afectan ese espacio tan inexacto, así como el amor, está pasando desde los años 70. Cuando se dieron las luchas para sacar a la Marina de Vieques y Culebra, había un deseo de liberar las playas también....

[AUDIO DE ARCHIVO - Fundación Culebra]

Rafael Hernandez Colon: Vamos a celebrar en la playa de Flamingo, donde no habrán de caer más bombas, donde reinará la tranquilidad…

Alana: Y más recientemente, durante toda una década, activistas lucharon contra la expansión del Courtyard Marriott en Isla Verde.

[AUDIO DE ARCHIVO - Compañeros de Lucha (2012)]

Hombre manifestante: “Entonces nos quita lo que pertenece al pueblo que es público: las playas y el mar.”

Y el eco de esas luchas pasadas se escucha en las confrontaciones recientes. Hasta en el mismo Ocean Park, esa playa que me gusta:

[AUDIO DE ARCHIVO - Instagram de @eliezermolinapr]

“La playa es pública! ¿Entiendes lo que pasa? ¡Es pública!

Alana: Por todo el archipiélago la gente ha salido a protestar. Y la cosa se ha tornado hasta violenta. En enero, guardias privados dispararon armas de fuego.

[AUDIO DE ARCHIVO - Telemundo PR]

Presentadora: Resultando herida una persona mientras encontraban allí varios manifestantes protestando por la construcción ilegal sobre las cuevas las golondrinas en Aguadilla…

[AUDIO DE ARCHIVO - Telemundo PR]

Manifestantes: Ahora mismo, estan los de…

[AUDIO DE ARCHIVO - Joslum YouTube Channel]

Manifestantes: Las playas son del pueblo

[AUDIO DE ARCHIVO, NBC News]

Manifestantes: Las playas son del pueblo

[AUDIO DE ARCHIVO - Escuchar la Verdad]

“Las playas son del pueblo…”

[MÚSICA - drones misteriosas]

Alana: Quiero detenerme en esa línea. En un país que “le pertenece” a otro-- decir que las playas son del pueblo es reclamar una titularidad: Esto es nuestro. Lo que ha cambiado en los pasados meses es que de momento se siente como esa película, “Everything, Everywhere All At Once.”

Mariana: En el contexto de una presión neo colonial cada vez más fuerte o neo colonizante: es un ataque por todos lados, por todos lados y de todo.

Alana: Mariana dice, que después del huracán María, han llegado a Puerto Rico un montón de personas que tienen una idea bien distinta de lo que es una playa....

Mariana: Personas que vienen de otros países de otros lugares donde sí, hay la posibilidad de que las playas sean privadas.

Alana: Y no son solo esas personas de afuera que ven a las costas como espacios de inversión privada. Cada gobernador ha querido ver más desarrollo, incluyendo el incumbente Pedro Pierluisi. Según el Centro de Periodismo Investigativo - en 2021, el primer año de su administración, el gobierno aprobó casi 30% más permisos para desarrollo costero que el año anterior. De nuevo, Verónica González:

Verónica: Hay que flexibilizar y agilizar el proceso de permiso. Todo lo dice como si tuviera esta gran esta nueva gran idea: tuvieron esta epifanía mientras se bañaban por la mañana. Y ese es el momento. “¡Hay que sensibilizar los permisos”!

Alana: Hace más de un año, un panel de científicos le pidió al gobierno que adoptara una moratoria en construcciones costeras de cinco años para poder crear mejores planes de mitigación en contra de la erosión-- pero Pierluisi no lo aceptó... lo llamó excesivo y pidió más estudios. Lo abordó en una conferencia de Prensa:

[AUDIO DE ARCHIVO - Centro de Periodismo Investigativo]

Pedro Pierluisi: Esto conlleva a llegar a un balance. Un balance…eh… justo.

Alana: Ese balance justo, dijo, era entre las personas que quieren más protecciones ambientales y las personas que quieren más desarrollo. Y entonces están aquellos que bregan con la gente que tiene mayor acceso a las playas-- esas personas que se mudan aquí por los incentivos económicos. Para que supuestamente inviertan en el país.

Paco: I have to say that this is not the true Puerto Rico

[AMBIENTE - pájaros]

Alana: Paco Díaz Fournier es el realtor que me está dando el tour por Dorado. Aquí me explica que sitios como Dorado Beach no son el verdadero Puerto Rico. El está a favor de esos incentivos contributivos que atraen a sus clientes.

Paco: We as Puertorican and we need to get more aware about how beautiful is our island and believe that we can do better, that we deserve to have, uh, a better place.

Alana: Paco me dice que para él, los boricuas tenemos que apreciar mejor la belleza de nuestro país y creer que podemos hacer las cosas mejor, que nos merecemos un mejor lugar. Es ahí donde la fantasía de la playa en este club privado en Dorado, se encuentra con esta visión de lo que Puerto Rico puede ser. De que estas personas que están pagando por el acceso “premium” a estas costas maravillosas traerán suficiente capital y empleos para levantar la economía… y las cosas entonces serán mejores.

Paco: And things are, are gonna get better finally.

Alana: So connect that for me to the idea of like, how do the public schools get better? How do the roads get repaved?

Alana: Le pedí que me conectara esa idea con el hecho de que la gente que se está mudando y que puede comprar o desarrollar proyectos llega aquí para no pagar impuestos. ¿De dónde vendrá entonces el dinero para ayudar a las comunidades locales, las escuelas, las carreteras?

Paco: They have to pay the sales tax, now they have to pay property tax.

Alana: Paco me dice que a través de otros impuestos, como el de propiedad y el de ventas…Pero los impuestos sobre la propiedad son bajos y además no existen estudios conclusivos sobre los beneficios de estos incentivos contributivos que atraen a estas personas a mudarse a Puerto Rico. Lo que sí sabemos es que en Puerto Rico hay una crisis mobiliaria bien documentada-- las rentas a largo plazo siguen subiendo y hay más y más titulares noticiosos sobre desarrollos de lujo. Paco me dijo que él no ve un Puerto Rico lleno de proyectos costeros y privados como los de Dorado-- que eso no va a pasar. De hecho, me explica que, según su punto de vista, si hay un intercambio positivo en hacer más playas exclusivas.

Paco: Well, people are allowed to come here, but they, they want, this is a private property, Alana.

Alana: Me dice, bueno la gente no puede entrar aquí porque es una propiedad privada.

Paco: What do you want to do? Just to open the gate and say, well, anyone just bring your bbq and do whatever… No…

Alana: Me dice: ¿Qué quieres que hagamos? Que abramos los portones y que cualquiera venga a hacer un barbecue…Le pregunto si hay algo de malo en que la gente vaya a la playa.

Alana: Isn't it good that people can go to the beach?

Paco: Life is not only about going to the beach Alana, please.

Alana: Me contesta...La vida no es solamente sobre ir a la playa. Y me dice que me puede llevar a otras playas donde la gente está tirando basura y no las respeta. Sitios que, según él, me van a dar ganas de llorar.

Paco: I can take you to beaches where it, uh, people have access to, you're gonna be in tears, in tears, in tears. It’s all full of trash.

[MÚSICA - guitarra]

Alana: No, la vida no es sobre ir a la playa solamente. Estoy de acuerdo. Y si, uno puede encontrar cosas molestosas en las playas: para algunos puede ser la arena, para otros la música alta que siempre parece estar en competencia, y si a veces, también, algunas personas no limpian el área que usan… Pero eso es lo que puede pasar en los espacios que compartimos. Las playas son como ... un anillo de ocio que circula a nuestras islas: una verdadera válvula de escape, y por eso duele tanto perderlas.

[MUSICA]

Alana: ¿Qué es un lugar sin SU gente? ¿Y qué es la gente sin su lugar?

Más o menos al mismo tiempo que Sylvia Rexach estaba escribiendo “Olas y arenas”, mitad de los 50, la naturalista Rachel Carson estaba escribiendo sobre los océanos. Hay una línea suya que dice: “cada granito de arena cuenta la historia del planeta tierra.” En nuestro caso, cuenta entonces la historia de Puerto Rico.

[MÚSICA]

Alana: Toda la arena fue una vez rocas o caparazones... molidos cada vez más finos: pulverizados por las olas y el viento por millones de años. Arrastrados por ríos hasta llegar aquí, rodeando esta isla que comenzó como un volcán activo. Y después de todo ese tiempo, todavía está cambiando. Carson escribió: “No solamente la marea va y viene en un ritmo eterno, si no que, los niveles del mar mismo nunca se asientan.” Y es así también en las playas de nuestras islas. Hoy en día hay tanta erosión que en algunas costas se han formado acantilados que revelan toda la arena -- que simplemente -- ha desaparecido. En otros lugares las olas chocan contra rompeolas y se tragan edificios enteros. Se puede ver como la isla se está achicando: dónde las playas se hacen más finitas, más estrechas, más pequeñas ...presiento que para Sylvia Rexach esta realidad sería muy dolorosa. Es bien doloroso para mi compartirla… sentarme en la arena y ver las olas hacer lo que hacen.

Me recuerda algo que me dijo iLe.

iLe: todo lo que hemos perdido a través de los años, todo lo que hemos construido que nos han derrumbado, por estar tan acostumbrados a conformarnos con lo que hay, pues vivimos en automático y no nos percatamos de... ¿verdad? de la injusticia que vivimos.

Alana: Pero no quiero dejar las cosas ahí. Porque hay gente que sí se percata y que lucha para que el gobierno regule de manera más responsable, que atienda el problema de erosión. Y también hay gente que sí está pendiente a limpiar la playa cuando la usan.

[ambi de Rincón]

No es correcto decir o pensar que la gente está sentada en la arena mirando las olas y esperando que el cambio llegue.

[MÚSICA]

Manifestante 1: Soy de Yabucoa

Manifestante 2: Soy de San Sebastián

Manifestante 3: Soy de Aguadilla.

Manifestante 4:Yo vine desde Utuado

Alana: El pasado 4 de julio, en la Playa Los Almendros en Rincón, la gente vino de todas partes para ayudar a demoler cemento que estaba en terreno público. Ahí fue que conocí a Martiza Correa con un marrón en la mano.

Maritza: Se me quebranta la voz hija, por muchas razones. Se me quebranta la voz porque tú no esperas esto… Me sirve de orgullo. Me sirve de conocimiento. Toda persona es un granito de arena para llenar la montaña.

[MÚSICA]

Alana: Y cuando uno de los manifestantes sacó una bandera gigante de Puerto Rico y la gente la empezó a levantar…

Manifestante: "¡Oye esta bandera es grande, solamente la carga un pueblo!"

Grupo: Exacto… eso.

Alana: Fue Maritza quien tomó el megáfono y empezó a cantar.....no Olas y Arenas, sino la canción con la que empezamos nuestra exploración esta temporada: ese verdadero himno de Puerto Rico, la canción de amor al país: Preciosa.

Alana: Esa canción que celebra las olas del mar que bañan – y siempre bañaran – a Puerto Rico, y que desafía a cualquier tirano que intente detenernos.

Martiza: (cantando) Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, no importa el tirano te trate con negra maldad...preciosa seras sin banderas, sin lauros ni gloria...

[AMBIENTE - las olas del mar]

[MUSIC - “Olas y arenas”, Balun: “Soy la arena, que la playa está tendida…”]

Alana: “Olas y arenas” es un bolero que juega con lo etéreo- flota- es como de otro mundo. Por eso le pedimos a nuestros amigos de Balún, el mismo grupo que hizo la música original para este podcast, que la re-interpretara.

José: Nuestro cover hace una exploración más ambiental de la canción original donde incorporamos sonidos del ambiente. Para crear un muro un poco más vintage, más soñoliento, más dreamy.

Angélica: La parte que más me gustó trabajar fue la introducción con las cuerdas y también cantar “y te disuelves el espuma”. Me encanta esa letra.

[MUSIC - Olas y Arenas, Balun: “y te disuelves en la espuma, alejándome más”]

Alana: Podrán escuchar el resto de Olas y Arenas por Balún en nuestro álbum de covers, que sale el 11 de abril. El primer sencillo del álbum: la versión de Preciosa de Xenia Rubinos ya está disponible. Así llegamos al final de la segunda temporada de La Brega: esperamos que hayan disfrutado escucharla tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Y les tenemos una ñapita: pendiente en el feed en las próximas semanas para un bono sobre el Álbum de La Brega.

[MÚSICA - téma de La Brega]

Alana: I’m Alana Casanova Burgess.

Este episodio fue escrito por mi, Alana Casanova Burgess. Fue editado por Mark Pagan y en español por Victor Ramos Rosado y fue producido por Ezequiel Rodriguez Andino y Joaquin Cotler con la ayuda de Tasha Sandoval. El arte original para este episodio es de Rosaura Rodriguez.

Esta semana queremos agradecer a: David Rodríguez Andino, Aurelio Mercado, Deepak Lamba-Nieves, Yarimar Bonilla, Samantha Fields, Tracie Hunte, Joel Cintron Arbasetti, Ismael Cancel, y Paul Dryden.

El equipo de La Brega incluye a Jeanne Montalvo, Ezequiel Rodriguez Andino, Joaquin Cotler, Liliana Ruiz, Tasha Sandoval, Mark Pagan, Maria Garcia, Victor Ramos Rosado, Juan Diego Ramirez, Marlon Bishop y Jenny Lawton.

Istra Pacheco y Maria Soledad Davila Calero estuvieron a cargo de la verificación de datos esta temporada.

Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plourde. Nuestro tema es por IFE. La música original es de Balun. La adaptación de la Zona Marítimo Terrestre a bolero estuvo a cargo del fabuloso grupo Los Rivera Destino.

Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio (y en esta temporada) en nuestro Spotify playlist – tenemos un enlace en las notas del episodio.

Esta temporada de La Brega existe gracias a The Mellon Foundation.

Así llegamos al final de la segunda temporada de La Brega: esperamos que hayan disfrutado escucharla tanto como nosotros disfrutamos haciéndola.

Y… Hay tantas personas que ayudaron a que esta temporada de La Brega existiera. Así que: aquí vamos… Gracias totales a:

Lauren Cooperman, Neil Rosini, Andrew Golis, Julio Ricardo Varela, Kenya Young, Stacy Parker LeMelle, Emily Botein, Lorenzo Lautz from Big Sync, Laura Catana, Mike Barry, Tara Sonin, Theodora Kuslan, Andrea Latimer, Jennifer Houlihan Roussel, Dalia Dagher, Michelle Xu, Kim Nowacki, Rachel Lieberman, Miriam Barnard, Robin Bilinkoff, Jacqueline Cincotta, Rex Doane, Jason Isaac, Vanessa Cervini Rios, Kelly Gillespie, Lillian Xu, ​​Agustina Caferri, Luis Luna, Kristina Newman-Scott, Jennifer Keeney Sendrow y todo el equipo del Greene Space.

Y A USTEDES: por escuchar y compartir.

Ahora: porque nos da la gana, vamos a terminar aquí con nuestra versión original de la definición legal de la Zona Marítimo Terrestre, interpretada como un bolero por Los Rivera Destino. Bai.

[Bolero: El espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas y las mayores olas… en los temporales en donde las mareas no son sensibles… el espacio de las costas de Puerto Rico, que baña el mar.]





