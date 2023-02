2. “El gran varón” — ¿Quién era Simón?

Transcript

Alana Casanova-Burgess: Wepa, aquí para decirles que este episodio contiene palabras soeces y lenguaje de odio.

[AMBIENTE, el motor de un carro, voz y estático en la radio]

Alana: Cuando éramos pequeñas, muchas tuvimos que sentarnos en las sillas de atrás del carro y soportar la selección musical de nuestros padres con la radio. Dependiendo de la década en que te criaste, las opciones variaban grandemente. Para Gabby Rivera, quien creció en el Bronx durante los 80 -- su padre le ponía… La Fania All Stars....

[MÚSICA - “Descarga Fania- Live,” Fania All Stars]

Gabby Rivera: When we went on car ride, took trips to Florida to visit relatives, my dad always had his salsa music playing.

Alana: Gabby Rivera es escritora y es quizás mejor conocida por su trabajo con Marvel comics. Y cuando su familia viajaba a Florida, la salsa siempre sonaba...

Charlie Rivera: En esa época me encantaba oír el radio Latino. Me encantaba. Me encantaba la salsa.

Alana: Ese es el papá de Gabby, Charlie Rivera..

Charlie: Charlie: del maestro Rivera

[MÚSICA - “Las Caras Lindas,” Ismael Rivera]

Charlie: Cualquier cosa de él

Alana: Para Charlie escuchar era viajar....

Charlie: Tu oye una canción y te trae a un lugar, quizá a Isla Verde, a Luquillo o al Yunque o a Guajataca.

Alana: Escuchaban todos los clásicos-- desde Hector Lavoe hasta, claro, Willie Colón...

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón]

Alana: Gabby recuerda bien ese día en que estaba sentada en la minivan blanca que guiaba su papá. Era solo una niña y una melodía peculiar le cachó el oído...

Gabby: You know, there's that salsa break, right? Where all of a sudden it's like…

[Gabby canta el ritmo]

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón]

Gabby: Right? Like, and it's like dance, right?

Alana: La canción es pegajosa, tiene swing...y entonces los oídos de la pequeña Gabby empiezan a procesar la letra....

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Tendrás que ser un gran varón]

Alana: Y ahí estaba esa Gabby de siete u ocho años, sentada y concentrada en esta salsa que va contando una historia inusual....

Gabby: Like what is happening to this man…

Alana: Preguntándose, “qué le está pasando a esta persona…”

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Usaba falda, lápiz,labial y un carterón ]

Gabby: …To this kid and like, is talking about dresses and putting on lipstick?

Alana: ¿Porque hablan de trajes y de ponerse pintalabios?

Gabby: His father won't visit him.

Alana: ¿Por qué su padre no visita?

La canción es, por supuesto, El Gran Varón-- interpretada por Willie Colón. Un éxito sorpresa de 1989 sobre un padre que rechaza a su hija, porque se viste como mujer...

Para Gabby, era como un rompecabezas...

Gabby: I'm just trying to piece it all together...

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “En la sala de un hospital…” ]

Gabby: And I remember just asking, like, what is happening to Simone?

Alana: Ella quería armarlo para entender que le estaba pasando a Simone.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Murió Simón…” ]

Alana: Esta canción era diferente y estaba saliendo en medio de la crisis con el SIDA.

Gabby: And it was shocking to me that that song existed….

Alana: Para Gabby era sorprendente que esta canción existiera....

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Simón, Simón…” ]

Alana: Para Futuro Studios y WNYC Studios, soy Alana Casanova-Burgess y esto es La Brega. En este episodio -- track 2: El Gran Varón ¿Quien era Simone?

Alana: Y sí, estoy pronunciando Simone con una e al final, como nombre femenino.

Existen un sinnúmero de canciones que ilustran bien las contradicciones y tensiones de Puerto Rico. Hay canciones de amor llenas de sexismo, e himnos orgullosos que borran parte de nuestra historia… pero, para muchas personas, hay una que es particularmente contradictoria…

No recuerdo bien cuándo fue la primera vez que escuché la letra de El Gran Varón. Cuando REALMENTE escuché bien la letra. Lo que sí recuerdo es que me llenó de preguntas. Cómo… ¿Cómo debemos entender hoy esta obra que fue tan sorprendente, y tan inusual, cuando primero salió?

Para algunas personas, fue una lección de cómo amar a sus hijes. Para otros, un ataque violento y una canción difícil de escuchar… y para personas como Gabby Rivera, la agridulce banda sonora de una memoria importante…

Gabby: That song El Gran Varón has always just been part of the, like energy of my life.

Gabby dice que esa historia de Simone, siempre ha sido parte de la energía de su vida.. Gabby se ha enfrentado al sexismo y las expectativas familiares alrededor del género…

Gabby: We come up against a lot of like machismo… Your mom and your tías might tease you and might bully you as well for being a feminine boy, right? Or a Butch girl.

Alana: Ese machismo se transmitía a través de comentarios incómodos de tías que te juzgaban por ser un niño afeminado, o una niña bucha. O persona trans, o no-binaria.

Pero incluso antes de que Gabby saliera del clóset o tan siquiera supiera lo que eso significaba, ya tenía problemas para relacionarse con sus padres…

Ella nunca estuvo segura de cómo achicar la distancia generacional con su padre, o bregar con la religiosidad de su madre...

Y la televisión y las películas no ayudaban-- cuando aparecían gays en pantalla, nunca eran latine, nunca eran boricuas. Y sus destinos casi siempre eran fatales-- hasta en el Gran Varón.

La radio latina de 1989, estaba llena de romance… bueno, en realidad, estaba llena de sexo…

José Massó: Por ejemplo, Lalo Rodríguez tuvo un éxito, “Devorame otra vez…”

[MÚSICA - “Devórame Otra Vez”, Lalo Rodríguez: “Devórame Otra Vez, Devórame Otra Vez”]

[MÚSICA - Frankie Ruiz “Desnudate Mujer”: “Desnudate Mujer, yo quiero verte”]

José: En la época de los ochenta…entonces esa canciones se convierten en éxitos…

Alana: Jose Massó ha sido el locutor del programa “Con Salsa” de WBUR en Boston por 47 años....

José: La salsa gorda, la salsa pesada que antes se escuchaba ahora está compitiendo con merengue, pero también con la salsa romántica, con la salsa monga, con la salsa sensual.

Alana: Aunque temáticamente sencillas , la música todavía era compleja -- con sonido de banda grande -- bailable-- pero había artistas que estaban tratando de hacer cosas nuevas -- como Willie Colón…

[ARCHIVAL- RCTV] Willie Colón: Bueno, yo me crié en un barrio fuerte. En la 139, del South Bronx.

Alana: Ya era una leyenda salsera del sur del Bronx, un maestro trombonista....

José: Ya era una persona muy reconocida, muy popular dentro de ese género.

Alana: Willie Colón era un tipo de prodigio musical. Tenía 17 años cuando grabó su primer disco. Y colaboró con dos otros grandes del género: Hector Lavoe y Ruben Blades....

José: Ya él tenía un brand una identificación. Lo estaban empujando como si fuera el malo, cómo si fuera un gangster de Nueva York porque se crió en Nueva York y querían darle ese matiz de maleante, de callejero.

Alana: Willie había abrazado esa imagen de “malo” y mafioso por casi veinte años, y cuando saca un álbum en 1989, titulado Top Secrets, no se alejó mucho de ella.

José: Mira el título top secret, tiene sus gafas oscuras, osea que él está como, como si fuera una persona clandestina, como si trabajara para él CIA, o algo así por el estilo. Que tiene su cara de matón para a la misma vez, puede ser que sea un policía, pero no policía...

Alana: Y es en ese álbum que está este novelón de 7 minutos llamado: El Gran Varón. Ahora bien, aunque en la radio sonaban canciones cortas sobre sexo, habia otros temas de larga duracion… como Pedro navaja, o Azúcar de Eddie Palmieri.

Pero cuando la salsa incluía temas cuir, lo hacía dentro de los márgenes de la macharraneria, un término usado en Puerto Rico para describir el sexismo en el día a día. Y esa toxicidad macharrana era tan poderosa que afectaba hasta a los salseros más progresistas… Por ejemplo, en los 80, Ruben Blades grabó “Maestra Vida”, donde incluyó una canción titulada El Nacimiento de Ramiro.

[MÚSICA - “Maestra Vida”, Ruben Blades: “Nació mi niño, mi niño, nuestro niño…”]

José: Y cuando él canta la canción, “nació ramiro”, el nacimiento de ramiro, cuando el usa esas palabras “Señor, que no sea marica, que no sea ladron.”

[MÚSICA - “Maestra Vida”, Ruben Blades: “Que no me salga ladrón…”]

José: Al cantar esa canción con ese tipo de refrán, él está reafirmando el estereotipo y a la misma vez, el sentir social de que es malo tener esta persona como tu hijo o tu hija.

Alana: 20 años después, Ruben cambió la letra a “que no me salga cobarde, que no me salga ladrón.”

[MÚSICA - “Maestra Vida”, Ruben Blades: “que no me salga cobarde, que no me salga ladrón.”

José: Él la cambia porque él se da cuenta que las palabras tienen peso.

Alana: Así que cuando salió El Grano Varón en 1989, la gente prestó atención.

Vale la pena repasar la narrativa paso a paso-- comienza con el nacimiento de Simone.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Nació Simón…” ]

Alana: Aprendemos que el padre de Simone, Don Andrés, está orgulloso porque Simone nació varón--

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “El orgullo de Don Andrés por ser varón” ]

Alana: Entonces…

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Al extranjero se fue Simon”]

Alana: No sabemos a donde específicamente -- pero un día Don Andres le da una visita sorpresa.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Le dijo ‘hola, que tal papá, ¿cómo te va?”]

José: Una mujer le dice hola, papá, soy yo. Y él se vira y ve una mujer. No ve a Simón. Y él se queda a mudado. Cómo que, ¿dónde está Simón? No, soy yo, papi. Soy yo, Simón.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Simón tu hijo, el gran varón”]

Alana: aunque la canción dice que Simone está usando “ropa de mujer”... y dice que una mujer le habla a Don Andrés – el género de Simone no cambia nunca en la letra. Quiero decir que las personas con las que hablé para este episodio, usan distintos pronombres cuando hablan de Simone…

En la canción, el padre, Don Andrés, es el villano por rechazar a Simone.

José: Entonces es cuando le llega la noticia, a don Andrés de que Simón fallece… y no llega el momento donde hay ese tipo de reconciliación entre padre e hijo, eh? No es una canción celebratoria.

Alana: Simone muere, sin nadie a su lado, de una enfermedad misteriosa que siempre se ha presumido era el SIDA.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “de una extraña enfermedad murió Simón”]

Alana: Y era difícil no pensarlo porque El Gran Varón salió en uno de los peores momentos de la crisis de la epidemia.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Ex el verano del 86, al enfermo de la cama diez, nadie lloró”]

Alana: De nuevo, Charlie Rivera:

Charlie: En esa época la SIDA todavía estaba acabando con medio mundo. Y yo no quiero saber lo lo fuerte que es uno enterrar a su hijo antes de tu fallecer.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “Simón, Simón, Simoooooón, Simón” ]

Alana: Dentro de ese contexto, muchas emisoras se negaban a tocar El Gran Varón -- y hubo gente que reaccionó violentamente a ella -- pero la canción resonaba como quiera.

Charlie: Cuando salió esa canción, a mí me gustó. Me cayó super, super bien.

Alana: José recuerda recibir llamadas en esa época en su programa...

José: “Hola” Con Salsa. "José toca el Gran Varón.”

Alana: Y la audiencia de la canción creció y creció. Hoy El Gran Varón está en la lista de Billboard de las 50 canciones latinas más populares de todos los tiempos. Pero eso no significa que el amor es universal.

[MUSIC - “El Gran Varón,” Willie Colón]

Ophelia Pastrana: Entonces no le puedo tener hermosos ni bonitos recuerdos, como mucha gente si los sostiene, no quitándole que es una gran canción musicalmente hablando.

Alana: Esa es Ophelia Pastrana, es una Youtuber, comediante de stand-up e influencer que vive en Ciudad México...

Ophelia: Soy una mujer abiertamente transgénero y hay muchas cosas en esta canción que alimentan el odio contra la gente trans y que se ha usado cerca a mí o conmigo para eh, ocupar actos de violencia.

Alana: Para ella, perpetúa la falsa noción de que las mujeres transgénero… no son mujeres.

Es que la canción nunca dice explícitamente que Simone es trans -- y los pronombres no cambian.

Ophelia: Se hizo en otra época cuando había muy poco entendimiento de las diversidades o por lo menos menos que hoy.

Alana: Ophelia dice que la manera en que imaginamos a Simone -- y me incluyo por que yo también he sido influenciada por esto -- está predeterminada.

Ophelia: toda la canción está usando pronombres. El, de hecho, es el gran varón.

Yo creo que, eh, toca tener una imaginación inmensa, un …hacer saltos de fe titánicos para entender que la canción habla de una mujer.

Alana: Y piensa ahora en la primera línea – En ese comienzo tan icónico. Simone nace varón…

Ophelia: Se enfoca en el nacer.

Alana:Como persona trans, Ophelia vive en carne propia el discrimen de personas que piensan que el sexo asignado al nacer es una regla de biología.

Ophelia: Así nació y no puedes ir en contra de eso.

Alana: Se convierte en el foco de tantas conversaciones: ¿que fuiste al nacer? Ese verso es una herramienta narrativa que también es un arma de doble filo.

Alana: Y, como Ophelia decía: le recuerda a la insistencia de la gente de referirse a una persona transgenero por su nombre muerto “su dead name” -- de constantemente usar el género erróneo y hacerles “mis-gendering” – eso es violencia.

Ophelia: Sea irónico o no, la canción si hace daño. Porque repite cosas que son difícilisisisisismos de escuchar cuando eres una persona transgénero.

Alana: Y entonces está el coro: no se puede corregir a la naturaleza….

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “No se puede corregir a la naturaleza, palo que.nace doblado…”

Alana: Palo que nace doblado jamás su tronco endereza.

[MÚSICA - “El Gran Varón”, Willie Colón: “... jamás un tronco endereza.”

Alana: Hay varias posibles lecturas ahí --Una de ellas… es que el coro está dirigido al padre Don Andrés -- “mire, no sea necio, la gente es quien es, no importa que… tienes que amarlos como son...”

La otra es que: algo está mal con Simone, y es imposible corregirlo. Es una falla que se TOLERA -- una manera cruel de ver lo cuir. Jamás será igual a los otros palos “normales”.... Aunque, claro, no hay árbol en este mundo que crezca totalmente derechito.

Así que aunque se puede celebrar la canción por denunciar a Don Andrés, también puede denunciarse por repetir el prejuicio contra las personas cuirs, y las personas trans.

Ophelia: Yo creo que para familias está bonito, pero me choca en el corazón, que de por algún motivo, lo que piensa mi familia de mi es lo que se dice en la canción.

Alana: Gabby Rivera ha enfrentado esa contradicción en la canción...

Gabby: So there is that element of like that lens, right? That hetero, maybe even homophobic unintentional homophobic lens, You know, he shouldn't have been wearing a dress or they shouldn't have been wearing a dress or why are they putting on lipstick?

Alana: Para ella, la canción está tratando de hablarle a muchas audiencias y generaciones a la vez...

Gabby: This song is speaking to the older generation, my father's generation, my generation.

Alana: Y para poder llevar un mensaje así –

Gabby: You gotta speak the language of the viejitos.

Alana: Une tiene que usar el lenguaje de otra generación. Si eres straight, y escribes una canción que trata sobre tu hermano gay, no va tener el mismo lenguaje que una escrite por ese hermano sobre sí mismo....

Gabby: If you're straight and you're writing a song about your gay brother, the language that you use isn't necessarily the language that he's gonna use about himself.

Alana: Mm-hmm.

Alana: Gabby piensa que si Simone hubiera escrito la letra, quizás el árbol no hubiera sido el “palo doblao”.

Gabby: ..but the tree with the most leaves or the most brilliant tree.

Alana: Más bien hubiera sido el palo con más hojas y más brillante del bosque…

Y siguiendo con esa idea, si Simone hubiera escrito su propia canción, quizás también el final no sería el mismo...porque El Gran Varón también termina como las representaciones de lo cuir suelen terminar: en la muerte....

Gabby: Especially growing up in the eighties and nineties, all we saw, all I saw was my queer elders, like dying of HIV aids.

Alana: Porque como Gabby recuerda criándose en los 80 y los noventa, ver a los gays morir de SIDA era la norma.

Pero para Gabby, el Gran Varón resonó de forma distinta, y ella recordó la canción mientras bregaba con su propia aceptación al reconocerse como gay...

Escuchar letras que cuestionaban a ese padre por rechazar a Simone-- fue algo que la marcó...

Gabby: If these words could be spoken, sung out loud, then maybe there was like room for me to, to say my truth…

Alana: Si esas palabras se podían cantar en voz alta, entonces ella podía hablar de SU realidad en voz alta....

Gabby: …and to demand, love, and care. And also maybe I would fucking die alone.

Alana: Podía exigir amor y cariño-- aunque siempre existiera la posibilidad de morir sola....por que esa es la triste realidad que cuenta la canción.

Gabby: That it would be something I might experience alone and no one would care.

[PAUSA]

Alana: Por años he estado pensando sobre esta canción y las personas de las que habla. Como la historia de Simone afectó a tanta gente -- el dolor de la lucha por la aceptación-- y cuando Simone muere-- uno lo siente...

Pues resulta que el autor de esta canción...

Omar Alfanno: Mi nombre es Omar Alfanno, yo soy de Panamá

Alana: Dice que se inspiró en una persona real a la que conoció… Hablamos con él cuando regresemos.....esto es La Brega....

Omar (cantando): Es el verano del 56. El orgullo de don Andrés…

iLe: Hola todos, soy iLe y están escuchando La Brega.

Alana: La letra de El Gran Varón se quedó con Gaby. También se ha quedado con muchos de sus escuchas – a veces atormentandolos. Ya sea por que la historia de Simone les resonó al examinar dudas sobre sus propias identidades, o porque veían la lucha de seres queridos con esos temas – o simplemente odiaban la letra.

Y resulta que, para su autor, la canción es el espectro de una memoria que le ha acompañado desde hace mucho tiempo.

[MÚSICA]

Omar: Mi nombre es Omar Alfanno yo soy de Panamá.

Alana: Si no te suena el nombre...

Omar: Pues Googlelealo ahí están la gran cantidad de canciones que yo he hecho.

Alana: Alfanno es panameño pero muchas personas piensan que es puertorriqueño. Puede ser por que ha escrito un montón de éxitos para boricuas....

[MÚSICA - “A Puro Dolor,” por Son by Four, “Hubo Alguien,” por Marc Anthony, “Que Alguien Me Diga,” por Gilberto Santa Rosa, y “Amores Como el Nuestro” por Jerry Rivera]

Alana: ¡YA TU SABES! Pero en los 80, él estaba empezando… y una noche en Miami se encontró con varios amigos panameños de la escuela -- Empezaron a recordar...

Omar: Y oye que ha sido de Alana que ha sido del otro?

Alana: Y entonces preguntaron por alguien en particular, alguien que Alfanno hoy en día llama Simon...

Omar: hey, ¿qué ha sido de Simón Simón? ¿Tú no sabías que Simón es maricón?

O sea, no te voy a decir homosexual, porque esa palabra no se usaba. Habían más de diez palabras despectivas para la homosexualidad.

Alana: Parte de la intolerancia era criticar todo lo que se consideraba afeminado.

Omar: Párate que tú eres un hombre. ¡Los hombres no lloran! Ay. a la vida… tú vienes como y eso que tienes entre las piernas es ‘pa las niñas.

Alana: Macharraneria. Omar y sus compañeros continuaron el chisme...

Omar: Siguieron disparando todo lo que había pasado en sus vidas…

Alana: Simón se había ido de Panamá a otro país latinoamericano donde trató de salir del closet --- pero allí se encontró con más machismo violento.

Omar: Todo viene del, este, patriarcado. La canción lo dice: tienes que ser un gran varón.

Alana: Así que cuando a Simón se le presentó una oportunidad de mudarse a San Francisco no lo pensó dos veces… Y según cuenta la gente, allí le fue bien…

Omar: Me contaron porque eso es lo que te quiere decir. Me lo contaron.

Alana: Le pregunté si él sabía si Simon era trans....

Omar: Yo creo que sí. Yo no te lo puedo asegurar porque eso fué lo que me dijeron.

Alana: Como no sabemos exactamente, voy a pronunciarlo “Simón” cuando hablo de la persona real.

Omar: La media hora que le dedicamos al tema que a mí se me quedó en mi en mi subconsciente, en mi corazón. O sea, yo agarré la historia y la exprimí lo más que pude...

Alana: Y con esa media hora en su cabeza -- en un viaje que hizo más tarde a México...

Omar: Pasé por el piano, hice: pan, pun, pun, pan.

Omar: Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés, por ser varón ... .El orgullo de Don Andrés.

Alana: Hizo lo que los escritores hacen -- se tomó libertades, cambio detalles y se inventó el resto, a veces con pedazos de su propia historia ---

Omar: No le puse 57 porque qué es mi edad, en la que yo nací, porque no caía lo que venía. Andrés e inventado también.

Alana: El tema de la presión familiar y las expectativas, Omar no lo tomó de los chismes de la vida de Simón-- lo tomó de su propia vida.

Omar: Dice que va a estudiar la misma vaina que tu papá. un gran varón. Igualito que yo.

Alana: Me contó que su familia quería que él fuera cirujano dentista. Por muchos años trató de ser lo que su familia esperaba--y cuando no pudo más, pues se dedicó a la música.

Luego de esa inspiración inicial escribiendo lo que sería El Gran Varón....

Omar: Yo la dejé como en el remojo, como dicen los boricuas, ¿no? Está en el remojo.

Alana: Y por ahí se le ocurrió, que si empezó la canción en un hospital…

Omar: Y en la sala de un hospital termina la historia esa… Hace un ciclo, se cierra un ciclo."

Alana: La letra dice que Simon es paciente en la cama 10 y que muere de una extraña enfermedad-- que como ya hemos dicho, es difícil no pensar que fue SIDA. Sin embargo, Alfanno me dijo que en realidad fue una cuestión de rima...

Omar: Porque si yo le hubiera hecho “de pulmonía murió Simón”… o de un cáncer murió Simón”... o de “atropellaron a Simón.”

Alana: Así que el enlace con el SIDA, fue un accidente.

Omar: Creo que lo mejor que pudo haber hecho fue ponerle eso… una extraña enfermedad.

Alana: Y bueno, según Omar, en ese momento él tampoco sabía que Simon estaba en un hospital en San Francisco muriendo de la enfermedad.

Omar: Yo no lo sabía. Yo compuse llamémoslo así una, una estrofa profética.

Alana: Omar tampoco sabe si murió en soledad o con acompañamiento … porque nunca re-conectó con Simon.

Omar: Esto nunca lo he dicho en mi vida, nunca lo he dicho en mi vida y te lo voy a dejar grabado aquí. Me hubiese gustado tener una conversación con Simón, y que él pudiese haber escuchado su canción.

[MÚSICA triste]

Alana: Y es que Alfanno, habiéndose criado en ese ambiente que fomentaba el machismo, siempre ha tenido una duda:

Omar: Si a lo mejor hablándote sinceramente, él hubiese cuando éramos compañeros de escuela mostrado su preferencia sexual, yo también lo hubiera atacado. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé.

Alana: Alfanno ha escuchado las críticas a su coro: que esa comparación con el palo doblado es problemática. ¿Se hubiera ofendido Simon de la vida real?

Pero Omar dice que esa no era su intención...

Omar: Es que en ese entonces se hablaba así.

Alana: Y quizás el problema es que la gente TODAVÍA habla así. Omar dice que el lenguaje que él usa si ha cambiado en estas tres décadas – pero, piensa que…

Omar: Sería un sacrilegio cambiar algo del gran varón. Yo no le cambiaría nada, nada, nada al gran varón.

Esta canción es una creación inspirada en las experiencias de una persona real.... no es la verdadera historia de Simón-- es la interpretación de esa vida, por parte de Omar Alfanno y Willie Colón. De nuevo, Ophelia Pastrana, la youtuber y comediante:

​​Ophelia: Pues imagínate, Em... Sí, ¿qué tal si, ahí si toco madera, me llegará a pasar algo ahorita? ¿No? Y luego los recuerdas Ophelia es Mauricio, el gran varón, escrito por un compañero de la escuela. Me haría bien triste.

Alana: Desde 1989 muchas personas se han visto, para bien o para mal, dentro de la historia de El Gran Varón....pero hoy no hay que ir muy lejos para saber como SimonE hubiera cantado sobre si....

Ana Macho: El personaje de Simón, eh, me identificó un montón. [...] Like I am Simone, you know?

Alana: Escuchan a Ana Macho- artista de género no binario proveniente de Caguas. Hace música pop y urbana

Ana Macho: First of all Puerto Ricans love a good saying. They love that shit. le encanta un buen dicho de campo. Una idea simple.

Alana: Y ese coro controversial es exactamente eso.

Ana Macho: Creo que se les sorprendería cuánto esa canción es un referente para older generations sobre queerness. Como lo del árbol que nace doblado jamás se endereza. Yo creo que todo el mundo dice eso. Todos los viejitos dicen eso. Mis abuelos me lo han dicho sobre mí.

Alana: De nuevo, es una manera de tolerar, no de celebrar.... Pero Ana Macho piensa que la familiaridad del verso ayuda a las personas a pensar sobre Simone desde un lugar conocido.

Lo que no le gusta, además de usar los pronombres incorrectos y usar Simón y no Simone (como hemos estado haciendo en este episodio)… es que la canción no presenta el gozo de la vida de Simone. El personaje no es el centro -- es gente hablando SOBRE Simone. La canción es más sobre Don Andrés. Él está en el medio de todo...

Entonces uno no puede sentir a Simone viviendo su mejor vida...

Ana Macho: But I'm sure Simone was just living her fucking best life…

Alana: Y Ana Macho si está viviendo SU mejor vida ....

Ana Macho: aquí en Nueva York, yo puedo salir como yo quiera, a la calle...Yo estoy viviendo mi vida, Mami.

Alana: Cuando le dije a Ana Macho que la canción la escribió un Panameño, no me creía...

Ana Macho: Te lo juro, que es que yo la sentí tan puertorriqueña que yo… es que también la arraigue tanto a mi historia. Mi familia es de Humacao… Y yo estaba como ok, Andrés y Simón son de Humacao, ¿me entiendes? It was so vivid en mi mente que I could’ve sworn que lo decía.

Alana: Y… es que… en Puerto Rico, no todo es color de rosa.

Ana Macho: Puerto rico es bien cristiano, Puerto rico es bien conservador, Puerto Rico es bien judgmental.

Alana: Para las personas que solo conocen a Puerto Rico por nuestros ritmos más populares-- salsa, merengue, y reggaetón-- puede existir la percepción de que Pe Erre es un lugar progresivo y liberado...

Ana Macho: We're all just JLo and Iris Chacons and Bad Bunnies. Puerto rico no es un sitio libre sexualmente, Puerto Rico es un sitio hipersexualizado.

Alana: Según la Unión Americana de Libertades Civiles, Puerto Rico cuenta con una de las tasas de feminicidios más altas en el mundo-- se vive una epidemia de violencia de género en todo el archipiélago. Y así como en Estados Unidos, las comunidades trans enfrentan violencia constante.

En Febrero de 2020, Alexa Negrón Luciano, una mujer transgenero fue asechada y asesinada - y sus atacantes se filmaron acosándola en un video que se hizo viral.

[ARCHIVAL - Noticiero Univision] Reporter: Conmoción en puerto rico por el asesinato de una mujer transgenero. El caso también explota…

[ARCHIVAL - CBS News] Reporter: Alexa’s murder has shocked the conscience of people in Puerto Rico and horrified the transgender community.

[ARCHIVAL - Un Nuevo Día] Reporter: Alexa, una mujer transgenero que fue vilmente asesinada a tiros en un aparente crimen de odio en la madrugada de lunes…

Alana: Fue el primero de cinco asesinatos de mujeres trans en Puerto Rico durante ese año, lo que convirtió al archipiélago en el lugar donde más asesinatos transfobicos ocurrieron ese año en todo Estados Unidos.

En parte como respuesta a eso, Ana Macho escribió una canción sobre vivir su mejor vida. La tituló Cuerpa.

[MÚSICA - “Cuerpa,” Ana Macho: “Mi cuerpa / No me importa lo que digan, no me afecta / Las envidiosas que se vayan por la puerta / ‘Pal carajo, no me importa, no me afecta…]

Ana Macho: Yo soy bien fiel en cómo… autonomía. Yo, a mí no me importa lo que nadie quiere de mí, lo que la gente espera de mí, yo hago lo que yo quiero.

Alana: Nació de una conversación sobre cuán difícil y peligroso es ser una persona trans en Puerto Rico, donde un acto tan sencillo como ir a la playa se convierte en un desafío.

Ana Macho: ¿Qué traje de baño me voy a poner? Cómo… ¿qué me puedo quitar que no me puedo quitar? Como la gente me va a ver…

Alana: Y con eso en la mente.

Ana Macho: Me surgió la idea: Está es mi cuerpa y llegué y rápido y le invertí.

Y mi linea favoritas es cómo que “sale el sol y lo quiere en mi corillo / chapuzón con el bikini amarillo / prende un blunt ya tú sabes lo que digo / tu opinión me la pasa en el fundillo.”

Ana Macho: Para mí, eso es como que en esas líneas yo te dije thesis statement de toda mi vida.

Alana: Es lo más alejado al rechazo de Don Andrés… una celebración de la mejor vida: hacer lo que uno quiere, no importa lo que piensen los demás.

Ana Macho: Yo me siento súper orgullosa y súper excited, cómo que.., Literal hay tantas veces que yo siento como que “wow” está es mi vida y se siente bien eufórico… Como que people don't get to see how happy and joyful we are and because those are not the stories being told.

[MÚSICA]

Ophelia: soy fiel partidaria que es mejor tener malas representaciones que no tener ninguna del total.

Alana: De nuevo, Ophelia Pastrana.

Ophelia: De hecho, agradezco que existe la canción, y que estamos haciendo esta entrevista.

Alana: No solamente esta conversación, pero también todas las conversaciones familiares que la canción ha instigado y que terminan en la correcta celebración de la vida de más Simones de la vida real...

Ophelia: Bueno, en su momento y quizás ahorita todavía un poco, qué bueno que exista. Prefiero eso al silencio. De hecho, me encantaría un follow up.

Alana: Y… además… es bien bailable.

Ophelia: Digo que si se re-escribiera esta canción con bananas y manzanas, eh, cuál sería el plot twist? Se dañó la banana, ¿sabes? [risas]. Pero dejando eso de lado, yo creo que esta canción, si se re-escribiera para cualquier parodia cómica, no, em, todavía sería un rolón, sabes…

Alana: Y en la vida real, aunque existen finales trágicos como el de Simone de la canción, también hay finales felices y quizás nuevos comienzos...

Como cuando Gabby, sentada en la parte de atrás de la minivan blanca de su padre, se atrevió a preguntarle de qué se trataba el Gran Varón, y su padre, Charlie, tuvo la conciencia de decirle:

Charlie: todo el mundo está buscando amor. Todo mundo quiere ser tratado a igual. Tú sabes.

Gabby: You know, everyone is different. Everyone is made in God's images.

Charlie: …con oportunidades y con cariño y con amor.

Gabby: We all love each other…

And so the tenderness with which my father explained that and the way that he was able to articulate elements about like LGBTQ identity, Right. But without any judgment, that just always struck me..

Alana: La ternura con que le habló su padre, sin prejuicios, impacta a Gabby al sol de hoy...

Gabby: There's all this love, you know, and this is a song that he never skips.

Alana: Su padre que nunca la quitaba cuando sonaba… que le explicó con amor.

Charlie: Uno es de esta forma, no, no big deal, no es gran cosa.

Gabby: That gave me permission to come out. And I thought, well, my father built that first bridge between us.

Alana: Y para Gabby eso significaba que su padre tenía empatía y espacio para ella, la verdadera Gabby, en su corazón también..

[MÚSICA]

Alana: Es una conversación que no se da en todas las familias. Cuando Gabby finalmente salió del closet al final de su adolescencia, encontró comunidad recitando poesía en varios cafés de Nueva York, a los que su padre la acompañaba regularmente.

Gabby: And he just would be there in his little suit having just come from his job at Cafe Bustelo.

Alana: Gabby lo recuerda, acabadito de salir de su trabajo, parado en la parte de atrás de un café en medio del village en St. Marks.

Gabby: Just standing in the back while his daughter is reciting a poem about loving a girl, you know.

Alana: Escuchando a su hija declamar en público un poema sobre amar a otra mujer.

Charlie: I was a proud Papa. I still am.

Gabby: And they would tell him like, thank you for being here.

Alana: Y bueno, como son las cosas, muchas veces Charlie era el único padre allí, y Gabby recuerda como otras personas se sorprendían de ver a un padre presente.

Gabby: And people would be like, I feel like it's like, he's standing in for my dad who I haven't talked to in 20 years.

Alana: Algunos lo veían como un sustituto de sus propios padres, que como él Don Andrés de el Gran Varón, no les habían hablado en veinte años.

Y para Charlie ese fue el mensaje principal de la canción en todo momento – y la enseñanza con la que se quedó para siempre.

Charlie: Esa canción que pa mí era do or die ‘pa los padres, no para Simón.

Charlie: Ahora, papá y mamá sí pueden cambiar.

[MÚSICA]

Alana: Y una cosa más…

Ana Macho: Me gustaría hacer un cover del gran varón. Estaría bien cute. Estaría bien cute, bien cute, bien cute.

Alana: Si crees que sabes lo que viene… pues, si. Es el segundo track de nuestro álbum de covers.

[MÚSICA - “El Gran Varón,” Ana Macho: “En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón”]

Alana: Las estrellas se alinearon perfectamente. Ana Macho quiso hacer un cover de esta canción, y La Brega necesitaba un cover de Ana Macho de esta canción.

Ana Macho: I decided to stick with as much as possible to the original lyrics. Just out of respect to this hypothetical, fictional character. Like it's their journey. It's not mine to like project onto it.

[MÚSICA - “El Gran Varón,” Ana Macho: “Al extranjero se fue Simón / Lejos de casa, se le olvidó aquel sermón]

Alana: Ana decidió no cambiar las letras. Como nadie puede saber que tenía el verdadero Simón en su corazón, no quiso asumir.

Alana: Y aunque los pronombres de Simón no han cambiado, el cover tiene…

Ana Macho: Un contexto diferente también saliendo de una cuerpa, eh, trans queer. No es lo que dices, es cómo lo dices.

[MÚSICA - “El Gran Varón,” Ana Macho: No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado….]

Alana: Podrás escuchar la versión completa de El Gran Varón, interpretado por Ana Macho, en Marzo cuando salga el álbum completo de La Brega.

[MÚSICA]

