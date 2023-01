1. "Preciosa" — El otro himno

Transcript

Alana: Una notita - en este episodio hay lenguaje fuerte -- quedan prevenidos. (Luego no digan que no les avisamos).

No hace mucho tiempo, estaba en un vuelo hacia San Juan. Sentada en el lado izquierdo del avión. Por mi ventanilla podía ver la calle abajo y el aura anaranjada de las luces de los postes mezcladas con las luces del tráfico. Cuando las gomas del avión tocaron tierra, aplaudimos, como solemos hacer...

[Aplauso y el sonido de un motor]

Alana: Y de repente, mientras el avión llegaba a su gate… escuché que desde un par de filas atrás, alguien comenzó a cantar.

Rápido saque mi celular y empecé a grabar.

[MÚSICA - “Preciosa,” Myzo]

Alana: Algunas personas estiraron sus cuellos para ver mejor, otras se pusieron de pie ...

[MÚSICA - “Preciosa,” Myzo: “...tirano te trate con negra maldad” – un pasajero grita “esoooo!”]

Alana: Cada pasajero – bajo el hechizo, ocasionado por la sorpresa de escuchar Preciosa de la nada. Uno de nuestros himnos emanando de la garganta de este chamaco -- como cuando un río se sale de su cauce y no se puede contener…

[MÚSICA termina, aplausos]

[MÚSICA]

Alana: Y ahí estaba yo, en el primer viaje oficial de esta segunda temporada de La Brega-- una temporada donde cada episodio está dedicado a una canción puertorriqueña -- y recibo esta bendición musical en ese avión. Magia que solo puede ser descrita con una frase bastante popular estos días: Puerto Rico está cabrón...

[MÚSICA]

Alana: Y bueno… TODO el mundo sabe que Puerto Rico está cabrón-- porque Bad Bunny no para de decirlo...

[MÚSICA- “El Apagón,” Bad Bunny]

Alana: y el mundo no para de cantarlo..

[MÚSICA- “El Apagón,” Bad Bunny, field recording]

Alana: El artista más grande del mundo ahora mismo no solo es boricua-- es orgullosamente boricua, extremo, que abraza cada centímetro de su “puertorriqueñidad”-- negándose a esconder su acento o hablar en otros idiomas.

AUDIO DE ARCHIVO / AMA

Interviewer: Tell me how you sum up the last year or so for you?

AUDIO DE ARCHIVO / AMA

Bad Bunny: Ummm… te voy a ser bien claro, no entendí lo que dijiste, I don’t understand what you say…

Alana: Siempre hablando de nosotros. Presumiéndonos.

AUDIO DE ARCHIVO / Bad Bunny Concert

Bad Bunny: Yo creo en esta generación. Yo creo en este Puerto Rico, Yo quiero vivir aquí por siempre, con ustedes.

Alana: Y, mientras va dominando cada faceta de la industria musical, no para de compartir todo lo que puede sobre Puerto Rico.

AUDIO DE ARCHIVO / montage

Announcers: “Bad Bunny!” “Bad Bunny!” …

Alana: Cambió la escena de la música pop mundial y la hizo nuestra.

AUDIO DE ARCHIVO / The Today Show

Reporter: The chart-topping rapper from Puerto Rico is just named Apple Music’s artist of the year. Well-deserved too.

[MÚSICA]

Alana: La música boricua siempre ha estado presente en todas partes: desde los boleros que se bailaban en una loseta, hasta el reggeaton que se baila hasta abajo…

Escribimos letras tan hermosas que se cantan por todo el mundo. Nos presentamos en el super bowl. Y habló así, de nosotros. Porque cuando un boricua se trepa en cualquier tarima, uno siente que es una prima o un primo quien está allí arriba.

AUDIO DE ARCHIVO / MTV

Melo: Benito! Congratulations, the VMA MTV award for artist of the year. Representing for the Boricuas! Yeah!

Alana: Y detrás de toda esa música hay distintas bregas. En sus letras se desenvuelven historias complejas sobre quiénes somos, lo que queremos, sobre la misma puertorriqueñidad y lo que significa. Y eso pasa tanto con Bad Bunny como con Preciosa, la canción que nos conmovió en el avión...Así que esta temporada, queremos mirarnos en el espejo de nuestra música para entender mejor esas canciones icónicas que hablan de nuestro hogar y lo que representa irse o quedarse…

Canciones que nos enseñan sobre raza y pertenecer, o sobre la libertad y nuestros cuerpos…Canciones sobre perder lo que se supone sea nuestro y sobre cómo luchamos para recuperarlo. Y creo que debemos empezar precisamente con Preciosa y lo que dijo Myzo, el cantante del avión- cuando hable con él mientras esperábamos por nuestras maletas...

Alana: y por qué esa canción?

Myzo: Porque ese es el verdadero himno de Puerto Rico. La borinqueña no lo es. Es Preciosa.

Alana: Es Preciosa. Está bien…

Alana: Preciosa es una canción de amor dedicada a un lugar en vez de a una persona amada.

[MÚSICA - “Preciosa,” Los Panchos]

Alana: Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, Preciosa, por ser un encanto, por ser un Edén.

[MÚSICA - “Preciosa,” Los Panchos]

[MÚSICA - “Preciosa,” field recording]

Alana: En esta grabación que hice en Julio de 2019 en el Viejo San Juan, miles de personas la cantan en una de las protestas pidiendo la renuncia del entonces gobernador...Cantaban la versión que hizo Marc Anthony.

[MÚSICA - “Preciosa,” Marc Anthony]

Alana: Coreaban una parte donde él añade varios versos en un soneo —fue un momento “para pelos”. Y esa ha sido la versión mejor reconocida por los últimos 20 años, cuando se grabó para un especial musical del Banco Popular en 1998.

En el especial, Marc Anthony está vestido como si fuera 1940…

[MÚSICA - “Preciosa,” Marc Anthony]

Alana: …Con un reloj de bolsillo y todo) y canta frente a un piano en un cuarto bastante tétrico. Nada en la escena se ve auténtico… excepto la pasión con la que Marc canta sobre Puerto Rico.

[MÚSICA - “Preciosa,” Marc Anthony]

Alana: Su voz suena como si tuviera el pecho en fuego.

[MÚSICA - “Preciosa,” Marc Anthony]

Alana: La versión original se escribió en 1937, no por Marc obviamente, sino por Rafael Hernández.

[MÚSICA - “Preciosa,” Los Panchos]

Alana: Un artista que podríamos decir era como el Bad Bunny de su época.

¿No? OK ok...no lo digo muy en serio… Yo sé que son dos personas distintas, de tiempos distintos..., PERO, tienen cosas en común: son íconos boricuas — conocidos en todo el mundo. Super influyentes y… han usado su puertorriqueñidad para brillar.

Mientras más aprendo del genio de Hernández y me doy cuenta de todos los lugares donde aparece en la historia de la música, más me llenó de orgullo-- más lo siento como ese primo en la tarima. Por ejemplo, estuvo presente en el nacimiento de un género musical al que eventualmente conocimos como jazz… pocas personas saben esa parte de la historia...

Bobby: Bueno, Rafael Hernández – primeramente puertorriqueño.

Alana: Bobby Sanabria es un percusionista nominado a los Grammy y también historiador musical. El describe a Rafael como un prodigio.

Bobby: Tremendo tremendo musicazo. Fue un compositor. Uno se puede decir serio. Compuso zarzuelas, óperas, música sinfónica también.

Alana: Era un multi instrumentista, tocaba el violín, el piano, el cello, el trombón y el bombardino...

Bobby: o concert tuba – es un instrumento que se usa mucho en el Caribe…

Alana: Nació y se crió en Aguadilla entre los siglos 19 y 20. Y como era un gran músico –

[MÚSICA - “Paso Doble,” Banda Municipal de San Juan]

Bobby: él tocaba en la banda municipal de San Juan.

Alana: Mientras Hernández estaba en esta banda, la Primera Guerra Mundial consumía a Europa.

AUDIO DE ARCHIVO / World Troubles 1914-1934

Announcer: President Wilson signed the declaration of war on April 6th and America’s manhood was drafted.

[MÚSICA]

Alana: Muchos hombres comienzan a enlistarse. Entre ellos, afro-americanos que esperan, que al ser voluntarios en este conflicto, el país que los segrega los trate mejor. En Nueva York se formo un regimiento negro, liderado por un hombre blanco que adoraba la musica.

Bobby: lo que él piensa es, bueno, yo quiero una banda que tiene el sonido de una orquesta sinfónica, pero están marchando. En vez de usar cuerda, voy a usar clarinetes y trombones.

Alana: Y ya contaba con una estrella inmensa: el compositor y líder de banda James Reese Europe.

AUDIO DE ARCHIVO / documentary

James Reese Europe, the most popular black band leader of the time.

Alana: Así que el comandante comienza a reclutar, queriendo crear un combo con la flor y nata de la música de banda ...

Bobby: Y el necesita músicos que puedan leer música y son negros. Entonces él va a Puerto Rico y consigue dieciocho músicos afro puertorriqueños. Y uno de ellos es Rafael Hernández.

Alana: Y es así como casi la mitad de los 44 miembros de esta banda que van a Francia… son puertorriqueños. Los envían para ser parte del regimiento de infantería 369. También conocidos como los Harlem Hellfighters.

Bobby: Los guerreros del infierno.

[MÚSICA]

Alana: – dicen que así los apodaron los Alemanes por su bravura y recibieron muchos honores. Pero se destacaban por su banda-- Hernández y sus compañeros le daban forma a un estilo de música que comenzaba a dar sus primeros pasos … uno al que hoy llamamos JAZZ.

[MÚSICA - “Memphis Blues,” James Reese Europe’s 369th U.S. Infantry “Hell Fighters” Band]

Alana: Esta banda, en su mayoría jovenes boricuas negros, es vista por historiadores como uno de los grupos escenciales en la formación de este gran arte estadounidense.

Bobby: Cuando tú ves un festival que está pasando hoy en día de jazz en Europa. La raíz es los Harlem Hellfighters.

Alana: Sí, los Harlem Hellfighters, los guerreros del infierno, con sus 18 puertorriqueños, incluyendo a Rafael Hernández, ayudaron a inventar el jazz.

[MÚSICA - “Memphis Blues,” James Reese Europe’s 369th U.S. Infantry “Hell Fighters” Band]

[MÚSICA]

Alana: Y Bobby Sanabria dice que es importante saberlo, y celebrar esa contribución boricua y afro-caribeña al mundo.

Bobby: Bueno, lo que yo hago hoy en día como músico…Cada vez que yo toco, cada vez que yo hablo – estoy hablando ahora del gran maestro Rafael Hernández – es un acto de resistencia.

Alana: Un acto de resistencia contra el olvido – porque cuando Bobby cuenta esta historia sobre Rafael Hernández, también nos habla sobre el orgullo. El orgullo de ser… excelentes, así sea con jazz, con hip hop o hasta con merengue. Orgullo también, en entender porqué somos así – tan versátiles. Por ejemplo:

Bobby: Cuando uno dice la palabra salsa, ¿qué es lo que uno piensa enseguida? En artista puertorriqueño. Pero esa es una música cubana interpretada por artistas puertorriqueño y lo hacemos muy bien, muy, muy bien.

[pausa]

Bobby: Pero porque somos tan versátiles? siendo una colonia y también la experiencia como la experiencia mía.. ser criado aquí en Nueva York..por todas estas influencias.

[MÚSICA]

Alana: Y eso es solo el comienzo de la historia de Rafael Hernández. Su figura está presente en todas partes. Después de la guerra, regresó a Estados Unidos con el resto de los Hellfighters y vivió en Harlem donde tocaba jazz. Luego se fue a México. De hecho, si miras de cerca las películas de la época dorada del cine mexicano … ahí está – junto a Cantinflas:

AUDIO DE ARCHIVO / Águila o Sol

Cantinflas: ¿Qué relajo es ese señor?

Rafael Hernández: ¿Que pasó?

Cantinflas: Ah! ¡No ha pasado nada!

Alana: Hernández compuso muchas de sus más famosas canciones viviendo en México-- El Cumbanchero, Ahora Seremos Felices y Perfume de Gardenias, entre otras.

[MÚSICA - “Perfume de Gardenias,” Los Tres Reyes]

Alana: Durante su vida, escribió miles de canciones.

Bobby: El compositor más destacado de nuestra isla y también el compositor más conocido en todo Latinoamérica.

Alana: Y esas canciones eran tan, tan, tan… específicamente puertorriqueñas. Cómo Bad Bunny hace hoy, Hernández usaba un “español boricua” para contar nuestras historias y así fueron aceptadas por una audiencia mundial… y no solo con Preciosa...

Hablemos de otra de sus canciones –Lamento Borincano– que tipifica el lamento como uno explícitamente nuestro.

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Los Panchos: “El jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino….”]

Alana: Y al centro de su letra: un jibarito – esa figura específicamente boricua, nuestro campesino. Sin embargo, eso no detuvo su popularidad. ¿Saben quiénes han hecho versiones de este tema? Todo el mundo y su abuela…

Caetano Veloso en Brasil

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Caetano Veloso]

Facundo Cabral de Argentina

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Facundo Cabral]

Victor Jara en Chile

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Victoria Jara]

Y hasta la gran Chavela Vargas...

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Chavela Vargas]

Alana: Pero regresemos a Preciosa, ese himno de adoración y amor a la isla-- un amor desde la distancia-- porque Hernández estaba en México cuando lo escribió. La canción encierra un deseo enorme de volver-- una nostalgia. De hecho, podríamos decir que nuestros himnos alternos suelen ser así- llenos de añoranza por la pena que causa el desplazamiento. Piensa en Soñando con Puerto Rico, En Mi Viejo San Juan, o Verde Luz y hasta Boricua en la Luna.

Eso les da una cualidad… como borrosa. Porque cuando no estás en Puerto Rico, muchas veces el recuerdo de la vida ahí suele tomar cierto color de rosa.

Cuando extrañas tanto un lugar, de momento se te olvidan los apagónes que te hacen maldecir “la vida gris”... Y hay otra cosa que se siente un poco rara de Preciosa: y es como Rafal Hernández representa la raza. En la letra se detiene para decir sobre Puerto Rico:

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Los Panchos: “Tienes la noble hidalguía de la madre España”]

Alana: y la contrasta con…

[MÚSICA - “Lamento Borincano,” Los Panchos: “El fiero cantio, del indio bravío”]

Alana: ...dos nociones problemáticas ...

No hay mención de las raíces africanas del archipiélago-- Aunque Hernández era afrodescendiente… Esta canción da la impresión de que no había espacio para exaltar la negritud en el Puerto Rico de 1930. Y sin embargo, más adelante nos sorprende con un verso filoso. Escondido entre las olas brillantes-- hay una línea que es como un puñal dirigido a Estados Unidos...

[MÚSICA- “Preciosa,” Marc Anthony: “No importa el tirano te trate con negra maldad”]

Alana: “No importa el tirano te trate con negra maldad”. Una crítica afilada y directa… lo que me lleva a esto que les voy a contar.

[MÚSICA]

Alana: Supuestamente, cuando el gobierno de Puerto Rico estaba buscando un himno oficial, Luis Muñoz Marin quería que fuera Preciosa... pero tenía un problema...esa línea. Según el chisme, Muñoz habló directamente con Hernández y le pidió que cambiara el verso.

Juan Otero: Rafael Hernández se negó a una petición de Muñoz Marín de cambiar tirano por destino.

Alana: Este rumor nos lo contó el crítico literario y musicólogo Juan Otero.

Juan Otero: Él dijo que no. La canción decía tirano que se queda tirano. Y claro, él vivía en México en ese tiempo, no le importaba nada.

Alana: Contundente, como Bad Bunny.

Y entonces, ahí nos quedamos con La Borinqueña como himno oficial-- que, déjenme decirles; está bastante flojo. La letra te quiere vender que Colón llegó a Puerto Rico a propósito, a un terreno despoblado, y que dijo OH OH OH... TRES VECES y luego proclamó “Esta es la tierra que BUSCO YO”.

[MÚSICA - “La Borinqueña,” Jhonny Albino y El Trio San Juan: “Ohhhhh! Esta es la linda tierra que busco yo…”]

Alana: Se nota que esa letra la escribió un español… Es ridículamente colonial....

[MÚSICA - “La Borinqueña,” Jhonny Albino y El Trio San Juan: “Del mar y del sol.”]

Alana: Es más ridículo aún cuando se considera que la versión revolucionaria que precede al himno actual destaca una imagen de boricuas listos pa buscar sus machetes, y luchar por la libertad.

[MÚSICA - “Borinqueña Revolucionaria,” Lizbeth Roman: “El ruido de cañón. Nosotros queremos la libertad. Nuestros machetes nos la dará…”]

Alana: Esos boricuas con machetes no encuentran a Colón en esa versión. Pero no es sorprendente que el himno oficial de una colonia cause tantas tensiones. El patriotismo se siente diferente cuando no eres soberano. Mientras tanto, la canción que crea consenso, y que las gente canta cuando no se pueden aguantar: es Preciosa.

[“Preciosa,” Myzo, cheering]

Alana: Tiene suficiente carne y todo el orgullo necesario.

[MÚSICA - “Preciosa,” Marc Anthony]

Alana: Cuando volvamos, tiramos la línea directa desde el Bad Bunny de los años 30- hasta el Bad Bunny de ahora....no te vayas...

MIDROLL

Angélica: Hola! ¡Soy Angélica!

José: Y yo soy José de Balún–-

Angélica: Y estas escuchando La Brega.

Alana: Regresamos a la Brega-- el podcast con un nombre que tenemos que definir porque los puertorriqueños usamos esa palabra de muchas maneras...

[MÚSICA]

Person 1: When I hear or use la brega, I’m referring to the struggle…

Person 2: The struggle.

Person 3: Grinding.

Person 4: Buscando, continuamente buscando algo… Lucha, viene del hustle.

Person 5: Está en the hustle.

Person 6: In the hustle.

Person 7: I call it cotidianidad.

Person 8: Determinación, sobrevivencia, trabajo.

Alana: Bad Bunny nunca explica sus letras, no tiene porqué hacerlo. De la misma forma que Rafael Hernández nunca explicó lo que era un jibarito o qué era Borinquen y aún así la gente adoro su música. Escuchar a Bad Bunny es como armar un crucigrama de puertorriqueñismos: hacer círculos en las intersecciones de los piquetes, los bichotes- la pichaera y la bellaquera…

[MÚSICA - “El Apagón,” Bad Bunny: “Ay! ay!”]

Alana: Todo este vernáculo boricua le está dando la vuelta al mundo...¿Lo entiende perfectamente quien lo canta? No. ¿que muchas veces es lenguaje “sucio''? Uh huh, Sí. ¿Que eso es lo que lo hace divertido? Claro que sí.

[MÚSICA]

Alana: Preciosa de seguro es EL himno no-oficial de Puerto Rico, pero hay par de canciones de Benito que podrían estar en esa carrera. Y creo que… porque Benito escribe desde la isla en este momento particular… sus canciones tienen un tono diferente.

Es que las canciones como Preciosa o Soñando con Puerto Rico, están sumergidas en esa memoria idealizada de la patria-- donde todo es perfecto--- donde el aroma del café te hace cosquillas.....no hay austeridad en esas letras. No hay hoyos ni apagónes...

[MÚSICA]

Alana: Pero en el Puerto Rico de Bad Bunny sí...

[MÚSICA - “Estamos Bien,” Bad Bunny: “La Mercedes en PR cogiendo boquete, eh. Vivo como soñé a los 17, eh, eh. El que no logró na' es porque no le mete”]

Alana: En “Estamos Bien”, Benito canta en el mismo tono de “aquí en la brega”. La sacó al año después del paso del huracán Maria...

AUDIO DE ARCHIVO / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Jimmy Fallon: Give it up for Bad Bunny….

Alana: La presentó durante su debut en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Una de las pocas instancias donde Benito habla en inglés.

AUDIO DE ARCHIVO / Bad Bunny:

Bad Bunny: More than 3,000 people died and Trump is still in denial. Well you know what –

[MÚSICA - “Estamos bien”, Bad Bunny]

Alana: Y lo hizo para tirar una puyita al gobierno y alertar sobre la urgencia de la situación. Y afirmar, que para los boricuas, la vida seguía ...Y los hoyos aparecen de nuevo durante su canción El Apagón:

[MÚSICA - “El Apagón,” Bad Bunny: “Con un besito pa abuela en el balcón, cogiendo to los hoyós en la rubicón…. P Fckn R, ay”]

Alana: Luego de ese tierno verso sobre el besito a tu abuela-- lo feo mezclado con lo bello.

Hay cosas que Bad Bunny ha dicho, y cantando, que no me encantan. Muchas veces lo alzamos como un tipo de santo. Bueno, le decimos San Benito. Y sinceramente, creo que nadie se merece ese pedestal. Pero si hace cosas que admiro mucho.

Cuando Benito canta sobre las fallas del sistema eléctrico privatizado del país, en un estadio lleno, no es solamente un tipo de protesta. Creo que es una declaración de amor sincera a una isla que no está bien, pero sigue siendo preciosa.

[MÚSICA - “El Apagón,” Orlando field recording: “Puerto Rico está bien cabrón”]

Alana: Cuando Benito y sus fans por todo el mundo gritan a to jende “Puerto Rico esta bien cabrón, es como si todo el mundo gritara sobre la brega...

Bianca: Entonces, está bien, cabrón, porque nos encanta esta tierra y es hermosa, pero también por lo difícil que a veces es vivir aquí.

Alana: Bianca Graulau es una periodista independiente que vive en Camuy.

Bianca: Puerto Rico está bien cabrón, porque es hermoso porque tenemos una cultura única porque no hay otro lugar en el mundo que sea así, pero también está bien cabrón, porque tenemos que estar cogiendo hoyos en la carretera porque hay apagónes constantes, porque las cosas están carísimas y la paga no se compara.

Alana: En septiembre, Benito sacó un video para El Apagón, e hizo algo que creo nadie más había hecho- Amarró en el video un mini-documental de 18 minutos sobre la gentrificación en Puerto Rico-- reportado por Bianca.

AUDIO DE ARCHIVO / “Aquí Vive Gente”

Bianca: Están quienes llegan con ventajas y beneficios y están quienes llevan aquí toda una vida y ahora sienten que les quieren sacar…

Alana: Ella explica cómo ciertos estadounidenses se están aprovechando de incentivos contributivos y desplazando a boricuas por todo el archipiélago.

Bianca: Creo que la población puertorriqueña tiene este miedo de que hay un esfuerzo para sacarlos de Puerto Rico e invitar a otro tipo de personas a Puerto Rico.

Alana: Bianca se enfoca en una comunidad en particular, Puerta de Tierra en San Juan, donde inversionistas han comprado edificios y desalojado residentes para convertir esos espacios en alquileres a corto plazo para turistas.

Bianca: Entonces esa comunidad desarrolló ese lema “aquí vive gente”, un recordatorio para que sepan que ya aquí hay una comunidad fuerte de gente que lleva generaciones viviendo aquí y no nos queremos ir y queremos luchar para permanecer aquí.

Alana: Y el Apagón acaba con un verso desafiante que hace eco de eso...

[MÚSICA - “El Apagón,” Bad Bunny: “Yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, que se vayan ellos…”]

Alana: Y sin embargo, esta canción sobre quedarse, contiene la posibilidad de NO quedarse. Porque esa decisión- una decisión que muchas de nuestras familias se han visto forzadas a tomar, está presente en todo lo que hacemos.

[MÚSICA]

Alana: Está tanto en la música de Bad Bunny como en la de Rafael Hernández. Está en el reggaeton y en los más sacarinos himnos del pasado.

Y bueno, quizas esta comparacion entre Bad Bunny y Rafael Hernández es un poquito “mucho con demasiao”-- Los separa un siglo, escriben de lugares distintos, y pues solo uno de ellos canta frecuentemente sobre sexo oral....Pero los dos conectan a esta islita con todas las otras islas. Ambos nos llevan a salvo a otras orillas -- y me hacen sentir-- de alguna manera, más grande-- y quizás… a ti también. Bianca se dio cuenta de esa resonancia cuando salió el video de El Apagón.

Bianca: Sí ha sido muy hermosa esa respuesta de hermanas y hermanos latinoamericanos que han dicho que se sintieron identificadas con eso, con con esas palabras, con ese documental, con esa situación colonial

Alana: Si te das la vuelta por los comentarios en YouTube, encontrarás solidaridad desde todos los rincones de latinoamérica.

Person 1: Soy Mexicana…

Person 2: From Chile…

Person 3: Soy Colombiana…

Person 4: Soy peruano y admiro todo lo que haces por tu país.

Person 5: Costa Rica camina mano a mano con todos.

Person 6: Y este documental me conmocionó hasta las lágrimas.

Person 7: I’m Salvadoran but this, this made me cry.

Alana: Esa idea, de que cada día es más difícil vivir donde te criaste, que el gobierno no trabaja para tí, si no para los poderosos. Ese sentimiento, todas, todes, todos, lo entendemos.

Person 1: I send you strength to continue fighting. No dejen que les quiten sus tierras, ni que los traten de ignorantes.

Person 2: Soy de Cuba. Es tan triste que pasen tantos años y aún sigamos en lo mismo.

Person 3: Y qué dolor la verdad, ver y escuchar lo que está pasando.

Person 4: I don’t think any other artist defends their country the way you do.

Person 5: ¡Fuerza! a todos mis hermanos y hermanas de Puerto Rico!!

Person 6: Dios los bendiga.

Alana: Así que, en esta temporada de la Brega, vamos a celebrar ese poder – la manera en que… ya sea Preciosa o El Apagón--- hay lecciones profundas tejidas en esas letras. Lecciones que resuenan más allá de fronteras. Lecciones que nos empujan y nos incitan a imaginar más y mejores posibilidades. Tu sabes.... Descubrir los mundos detrás de cada canción.

Gabby Rivera: Sometimes, to do a lotta work, you gotta speak all the languages.

Ana Macho: Estaría bien cute bien cute bien cute.

Stacey DiLiberto: This is what I’m all about, dude.

Jessica Parker Ríos: Un Puerto Rico de ensueño.

Lia Camille Crockett: “It’s the classic…gets all the tías moving.”

Afrika Clivillés: “La lucha sigue, pero no es una lucha triste.”

Jackie Lera: Todo lo que yo logré en Puerto Rico para mi es grandísimo.

Juan Otero: Con una simple, hay una sencillez que todo el mundo la puede cantar.

Alana: Yo soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega: la experiencia boricua en ocho canciones. Esto fue track uno: Preciosa. Y no solo hablaremos de música esta temporada… también la vamos a reimaginar.

Le hicimos un llamado a algunos de nuestros músicos boricuas favoritos, y les dimos un reto. ¿Qué harían con estas canciones? Y es por eso que estaremos lanzando un álbum, con una colección de covers increíbles. No saldrá hasta el fin de la temporada, pero si les tengo un adelanto. Con ustedes, Preciosa, en la voz de Xenia Rubinos.

[MÚSICA - “Preciosa,” Xenia Rubinos]

Xenia: Preciosa es como sinónimo con Puerto Rico. Y… pensando mucho en mi familia y también que soy hija de de una puertorriqueña pero nacida en los Estados Unidos y cuán complicado es estar lejos de una casa que tal vez nunca conociste, pero que al mismo tiempo, siempre sigue siendo tuya.

[MÚSICA - “Preciosa,” Xenia Rubinos]

Alana: El álbum completo de La Brega, incluyendo lo que acaban de escuchar, estará disponible en marzo, en todas las plataformas de streaming.

[MÚSICA]

CREDITS:

Alana: Este episodio fue escrito por mi, Alana Casanova-Burgess. Fue editado por Marlon Bishop y producido por Joaquin Cotler con ayuda de Tasha Sandoval.

Arte original para este episodio es por Rosaura Rodriguez. Mil gracias esta semana a Yarimar Bonilla y Tracie Hunte. Y a Eduardo Maysonet, el cantante conocido como Myzo.

El equipo de La Brega incluye a Jeanne Montalvo, Ezequiel Rodriguez Andino, Joaquin Cotler, Liliana Ruiz, Tasha Sandoval, Mark Pagan, Maria Garcia, Victor Ramos Rosado, Juan Diego Rivera, Marlon Bishop y Jenny Lawton.

Esta temporada, Istra Pacheco y Maria Soledad estuvieron a cargo de la verificación de datos.

Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plourde. Nuestro tema es por IFÉ. La música original es de Balún.

Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio (y en esta temporada) en nuestro Spotify playlist – tenemos un enlace en las notas del episodio. No olvides de darle “like” para guardarlo en tu biblioteca porque irá creciendo cada semana.

Esta temporada de La Brega existe gracias a The Mellon Foundation.

Nos vemos aquí para el próximo track… Número 3: El Gran Varón. Bai!