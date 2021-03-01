The Secret Tapes of a Suburban Drug War
Hosted by Kai Wright
Music Credits: "USofA Theme 2" by The Outer Borough Brass Band , "Elderberry Drums" by David Charn Bellow , "Struggle With Detail" by John Peter Jr Eugenio, Charlie Cosmic, and Daniel LaRusso , "Cool Vibes 2" by Michael C Flowers , "Internal Affairs" by JEFF RONA , "Hustle Hard" by Dimitri Kakaviatos , "The Street Drill" by Aleksandra Kuzina and Heyalak Jones , "Sweet Clemency" by JEFF RONA , "Getting Tough" by Aleksandra Kuzina and Heyalak Jones , "Street Disciples" by KC Carter , "A Tale of Murder" by Konstantinos Panagiotidis , "Forgotten Wardens" by Ekaterina Tolkishevskaya , "Surveillance State" by Martin Tillmann and Tom Vedvik , "We Stay Drillin" by Aleksandra Kuzina and Heyalak Jones , "Ready Throw Down" by Aleksandra Kuzina and Heyalak Jones , "Uncovering the Truth" by Martin Tillmann and Tom Vedvik , "Make it Shake (instrumental)" by Charlie Cosmic, Daniel LaRusso, Dimitri L Syde, and Andre Frederick Fortier
Produced by WNYC Studios